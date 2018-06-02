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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15950) трц (1)

 Люди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан"

ТРЦ "Магеллан" сегодня не откроет двери для посетителей, неизвестные люди в балаклавах перекрыли входы в торгово-развлекательный центр.

Об этом  пишет Hubs.uа, сообщают Українські Новини.

Как ранее сообщал "Информатор", "по предварительной информации, крепких парней наняли представители "Сбербанка России", который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ "Магеллан".

"Мы уже выиграли несколько судебных процессов, которые подтверждают, что действия "Сбербанка" являются незаконными. Часть торговых помещений находится в собственности ТОВ "Шейк". Это подтверждается выписками из государственного реестра. У нас на руках также есть решение суда, которое запрещает банку здесь находиться. Поэтому действия этих ребят больше напоминает рейдерский захват", — рассказал Информатору начальник службы безопасности "Магеллана" Юрий Коржука.

На данный момент входы в ТРЦ заблокированы автомобилями, якорный арендатор – гипермаркет "АШАН", не открылся. "Захватчики" не дают комментарии.

"Пришли люди в камуфляжах в 7.00, говорят в 9.00 должен быть владелец помещения или мы поразбиваем здесь все", – комментирует ситуацию сотрудник одного из заведений Магеллана.

Люди в балаклавах находятся на территории ТРЦ со вчерашнего вечера. В 21.00 группа неизвестных лиц пыталась ворваться в офисные помещения ТРЦ. После отпора силами сотрудников охранной фирмы, они окружили здание, перекрыв автомобилем вход в офисные помещения и доступ к трансформаторной подстанции ТРЦ. Владельцы "Магеллана" вызвали полицию, правоохранители составили протокол о нарушении общественного порядка.

Отметим, судебные разбирательства владельцев ТРЦ со "Сбербанком" длятся с 2017 года. Ранее российский банк уже дважды, вопреки действующему запрету суда, оформлял в собственность ТРЦ "Магеллан" путем изменения предыдущих регистрационных действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069404
 
 
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Титушки, петюшки...всегда востребованы. А где менты рехформированные???
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вон с выборов всех граждан эвакуировали типа заминировано. А тут видите ли не могут фиктивно заминировать, чтобы всю эту шушеру вышвырнуть
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там же все написано - вызвали полицию, правоохранители составили протокол о нарушении общественного порядка.- потом не простились и по-английски уехали
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А кто подскажет, что бы было, если бы "Ощадбанк Украини" в Москве нанял титушек и заблокировал один из больших ТРЦ в Москве?
Такое вообще теоретически возможно?

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Начнём с малого...
"Ощадбанк України" в рососии!
Даже это невозможно представить!
Чтт уже говорить о каком-то захвате
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И что мешает поотлавливать титушек и вместе с их заказчиками из "Сбербанка", отправить в СИЗО, а потом депортировать ближайшим автобусом до границы с Беларусью???
Не разбираясь в том что и почему блокируют, - просто потому что нарушают общественный порядок???
Или в Москве "Ощадбанку Украини" низя, а в Киеве "Сбербанку" можно все???
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Наверное просто не хотят защищать кацапский бизнес в Украине
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Нынешние полицаи уже стали хуже прежних ментов. Зарплата ж маленькая, типа. Суды, прокуратура, нотариусы, ЧОПы творят полный безнаказанный беспредел в области прав собственности и ее регистрации. Сицилия отдыхает! Люди массово теряют права на квартиры, дома, участки, предприниматели - на бизнес.
Больше майданов, хороших и разных...
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Авакян распилил бабло на покупке гибридных Приусов, потом на покупке гибридных Аутлендеров, а потом решил, что если вообще не выезжать на вызовы - то угроза глобального потепления, с которой он борется глобального путем баблопиления наконец отступит.
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Ещё были и вертолёты...
Скоро ждём подводные лодки...
Тем для распила бабла еще много
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Авакян, шо за дела? Балаклавщиков - в Балаклаву наложенным платежом.
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Больше толерастии. Нужно ещё больше Ывропейской толерастии пока Украина не развалица.
ЗЫ. Давайте хвалёную нац гвардию и стреляйте на поражение.
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Балаклави оголошені поза законом ще з часів Майдану.
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А сепары? Их запретили?
А коррупционеры?
А "ни один олигарх не будет влиять на правительство Украины"??
Или запретили только Балаклави???
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Точно - их еще "законами 16 января" запретила предыдущая "злочинна влада"... Люди в балаклавах перекрили входи до ТРЦ "Магеллан" - Цензор.НЕТ 3269
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А ну,орлы авакяна-покажите на что способны,кроме как пулять друг в друга возле зажиточных хат,да протестующих на колени ставить.
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Боюсь это будет опять пулять друг в друга!
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Кстати, Денис...
Я в начале подумал, что это наш - солянской Магелан захватили...
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Спокуха...то усё инсценировка, всех огендов крымля днями на чисту воду вывели!! А "сбербанк" то ни агенты кремля, а торговые партнеры.
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а объясните мне, чем отличается террорист захвативший здание, от эти людей в масках
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Банда ворвалась захватила здания а их под белы рученьки в тюрягу не сопроводили до сих пор
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Тем более что была озвучена угроза,, что они собираются поразбивать тут все...
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вот мне тоже интересно. Как такие факты, как захват здания, квалифицируются с правовой точки зрения ? Есть захват здания людьми в масках, значит можно квалифицировать как терроризм. А дальше пиф-паф, кто не сдался - сам виноват.
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Мусорам половину пообещайте, они только так работают.
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А доверие к ментам все растет, растет, растет....
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правоохранители составили протокол о нарушении общественного порядка Люди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан" - Цензор.НЕТ 4464

І ВСЕ ???
Хто ці люди взагалі?
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Сподіваюсь, що останнє ваше питання стосується обидві сторони!!!
До перших - це фактичне питання...
До других - це питання про профпридатність поліції...
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Поліція боїться людей в балаклавах? А може то колеги рейдерством займаються ?
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І це ж в Києві.. А що ж тоді твориться подалі від Києва? Не нормально все це..
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Там жесть полная. Мусора настолько прикормлены, что ничего не делают. Суды, мрак откровенный, можно и не обращаться. Если есть проблемы, то проще кого то наказать самому, на свое усмотрение как и дать мусорам, а те закроют глаза запросто. Поверь, правда！жуткая, но правда.
У родителей украли мотоблок, я вызвал ментов, дуля с маком. Я нашел бандюков, шоб нашли, дуля с маком. Потом узнаю, шо бандюки отслюнявили мусору, шоб тот дело замял.
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А какого этот Сбарбанк, вообще ещё функционирует в Украине?!!!
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Это из Украины новость или из вонючей московии? Люди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан" - Цензор.НЕТ 2749
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Если реформированная авакянская полиция спокойно смотрит и бездействует, значить кто-то из из когорты "жити по-новому", при делах. Они рьяно лишь на тех бросаются, кто им грабить, ой, "жити по-новому" мешает.
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и хлопцев, занимающиеся "воскресением журналиста нима ,или сами эти хлопцы и надели балаклавы...
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Попахивает эта хрень, в любом хозяйственном споре главное не забыть связать другую сторону с рашкой.
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А чего связьівать: Магелан собственность ВТБ банка, а банк принадлежит кацапам
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… сложно понять взаимоотношения умолишенньіх...
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МВД нема , вони на гвинтокрилах новеньких літають....десь...
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Это те самые охранные фирмы России ребят. Это войска России на територии Украины. КТо не в курсе -- Россия массово финансирует и организовует вот такие псевдо охранные фирмы. По факту это войска России, полностью управляемые с кремля. Нашли себе легальное прикрытие в виде - частной охранной фирмы. Они официально зарегестрированы, у них есть все необходимые документы для деятельности частной охранной фирмы. Ывропейские толерастичные пидоры со своими судами и законами не подкопаюца. Формально у них юридически всё в порядке. За исключением одного -- это самые настоящие войска\солдаты России, они отлично вооружены, экипированы по последнему слову техники, у них хорошее финансирование. В любой момент они готовы взять оружие и стрелять .Только отмашка нужна с Кремля. И что то - то я не наблюдаю никакой реакции СБУ.
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Тоже над этим задумывался.. Реально в случае большого пиздеца это готовые сколоченные сплоченные банды..! Взять хоть один "Шериф"чего стоит.. И у них уже даже расписаны все действия наперед на этот момент...!
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,,Неизвесные люди,, а где наша доблетсная известная нацгвардия что бомжей и проституток по подворотнях гоняет?
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Раньше блокировали тачанками и без балаклав.... Люди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан" - Цензор.НЕТ 9403

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Самым действенным решением было бы объявление в мегафон - кто не снимет балаклаву, будет убит выстрелом снайпера. И начать ипошить этих неизвестных людей. Это же теракт, не очевидно?
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Хтось каже, що в нас є влада? Є закон? Після такого повідомлення ця тітушня має отримати по 10 рочків на роздуми. А в нас всі ходять в носі колупаються.
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Грыцак-луценко это вам не ваш шатун, тут настоящая рашинская титушня. Могу даже предположить, вернее я как-то даже уверен, что защищать интересы сбербанка параши приехали в балаклавах ихтамнеты. Ау СБУ.
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Свисти-не досвистишься. Это не подпольные казино крышевать.
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точно!
отой товстенький у балаклаві - то чоколадний бариґа особисто!
чесслово!
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Ну, если мусора их не трогают, значит, "Сбербанк России" это "попутчик життя пановому"...
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точно!
всі ж знають, що чоколядний бариґа продався путєну за 100500 міліонав тріліардав!
чєсслово!
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Вы просто Капитан Очевидность Люди в балаклавах перекрили входи до ТРЦ "Магеллан" - Цензор.НЕТ 3639
​Сергей Лавров назвал Петра Порошенко «лучшим шансом, который в настоящее время есть у Украины»

https://russian.rt.com/article/64763
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Как я понял Магеллан год или два года назад отошел в собственность ВТБ банку за долги. Так что там не всё так однозначно.
Непонятно только причём тут Сбербанк, и нафиг эти титухи. Силовикам стоило бы разобраться, разогнать этот беспредел подсрачниками. Пусть через суд споры решают. Тут не РФ и не времена Яныка.
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Аваков, давай гвинтокрили запускай!
Нафіга ж ви їх закупили закупили за такі шалені бабки
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Европейская столица, 2018 год. Действия полиции молниеносны.
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На кацапщині козачки з нагайками а в країні Рошенія тітушня в балаклавах
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Если бы там появился Саакашвили, то там бы уже с вертолётом это здание штурмовали. Люди в балаклавах перекрили входи до ТРЦ "Магеллан" - Цензор.НЕТ 8416 Как это банк страны-агрессора работает в Украине? Это потому, что у президента свой бизнес на России?
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этож торговые парнтнеры надо понимать всю глубину глубин это вам не это, атошников 21 тысячу уже посадили с остальных думают льготы снять ну ну, авакян извините занят рецензии пишет в соцсетях на пъесу "бабченко, никто не хотел умирать" ну или этот треш про незаконную собственность и титушек нанятых сбербанком я коментировать не могу по другому, дайте мне три ак и два цинка я позвоню кентам и заплатите тысяч 50 000 гривень на всех за 40 минут отчистим помещение, правда с вашими зехерами может оказаться что это не молодчики а менты и нанял их не сбербанк а приват и заинтересованое лицо это беня из днепра а оппонент это рабинович из одесы
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Владельцы "Магеллана" надеясь на защиту и обеспечение законности, правопорядка вызвали полицию. Эти ни чем не отличающиеся от бандитов титушек правоохранители постарались составили протокол о нарушении общественного порядка, и не принимая ,никаких действий вскоре отбыли восвояси....
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Еще милиции, запретили депутаты, законом вмешиваться в споры таких субъектов. Все вопросы к ВР,
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Титушню на цугундер, а потом на курсы кройки и шитья в Жовті Води
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛюди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан"
 
 
 
 
 
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