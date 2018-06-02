 Люди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан"

Об этом пишет Hubs.uа, сообщают Українські Новини.
Как ранее сообщал "Информатор", "по предварительной информации, крепких парней наняли представители "Сбербанка России", который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ "Магеллан".
"Мы уже выиграли несколько судебных процессов, которые подтверждают, что действия "Сбербанка" являются незаконными. Часть торговых помещений находится в собственности ТОВ "Шейк". Это подтверждается выписками из государственного реестра. У нас на руках также есть решение суда, которое запрещает банку здесь находиться. Поэтому действия этих ребят больше напоминает рейдерский захват", — рассказал Информатору начальник службы безопасности "Магеллана" Юрий Коржука.
На данный момент входы в ТРЦ заблокированы автомобилями, якорный арендатор – гипермаркет "АШАН", не открылся. "Захватчики" не дают комментарии.
"Пришли люди в камуфляжах в 7.00, говорят в 9.00 должен быть владелец помещения или мы поразбиваем здесь все", – комментирует ситуацию сотрудник одного из заведений Магеллана.
Люди в балаклавах находятся на территории ТРЦ со вчерашнего вечера. В 21.00 группа неизвестных лиц пыталась ворваться в офисные помещения ТРЦ. После отпора силами сотрудников охранной фирмы, они окружили здание, перекрыв автомобилем вход в офисные помещения и доступ к трансформаторной подстанции ТРЦ. Владельцы "Магеллана" вызвали полицию, правоохранители составили протокол о нарушении общественного порядка.
Отметим, судебные разбирательства владельцев ТРЦ со "Сбербанком" длятся с 2017 года. Ранее российский банк уже дважды, вопреки действующему запрету суда, оформлял в собственность ТРЦ "Магеллан" путем изменения предыдущих регистрационных действий.
Такое вообще теоретически возможно?
"Ощадбанк України" в рососии!
Даже это невозможно представить!
Чтт уже говорить о каком-то захвате
Не разбираясь в том что и почему блокируют, - просто потому что нарушают общественный порядок???
Или в Москве "Ощадбанку Украини" низя, а в Киеве "Сбербанку" можно все???
Больше майданов, хороших и разных...
Скоро ждём подводные лодки...
Тем для распила бабла еще много
ЗЫ. Давайте хвалёную нац гвардию и стреляйте на поражение.
А коррупционеры?
А "ни один олигарх не будет влиять на правительство Украины"??
Или запретили только Балаклави???
Я в начале подумал, что это наш - солянской Магелан захватили...
І ВСЕ ???
Хто ці люди взагалі?
До перших - це фактичне питання...
До других - це питання про профпридатність поліції...
У родителей украли мотоблок, я вызвал ментов, дуля с маком. Я нашел бандюков, шоб нашли, дуля с маком. Потом узнаю, шо бандюки отслюнявили мусору, шоб тот дело замял.
чєсслово!
отой товстенький у балаклаві - то чоколадний бариґа особисто!
чесслово!
всі ж знають, що чоколядний бариґа продався путєну за 100500 міліонав тріліардав!
чєсслово!
Сергей Лавров назвал Петра Порошенко «лучшим шансом, который в настоящее время есть у Украины»
https://russian.rt.com/article/64763
якийсь ваш афторітет?
Непонятно только причём тут Сбербанк, и нафиг эти титухи. Силовикам стоило бы разобраться, разогнать этот беспредел подсрачниками. Пусть через суд споры решают. Тут не РФ и не времена Яныка.
Нафіга ж ви їх закупили закупили за такі шалені бабки