 НАТО планирует повысить свою боеготовность из-за угрозы со стороны России

О подготовке соответствующих планов в субботу, 2 июня, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Специальные подразделения оперативного развертывания при необходимости могут поддержать силы быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF). В состав последних входят около 20 тыс. солдат, которые на ротационной основе ежегодно направляются для прохождения службы различными странами-членами альянса.

В деталях намеченные планы будут согласованы на уровне министров обороны государств альянса на встрече в Брюсселе 11 и 12 июня.

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Ранее стало известно, что в немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) планируют открыть новый командный центр НАТО.