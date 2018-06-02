 НАТО планирует повысить свою боеготовность из-за угрозы со стороны России

О подготовке соответствующих планов в субботу, 2 июня, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Специальные подразделения оперативного развертывания при необходимости могут поддержать силы быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF). В состав последних входят около 20 тыс. солдат, которые на ротационной основе ежегодно направляются для прохождения службы различными странами-членами альянса.
В деталях намеченные планы будут согласованы на уровне министров обороны государств альянса на встрече в Брюсселе 11 и 12 июня.
Ранее стало известно, что в немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) планируют открыть новый командный центр НАТО.
Мне даже заинтересовало.... КУДА ???
01/06/2018 - 16:44
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