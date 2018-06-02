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Все про:НАТО (5835) Россия (69480) Евросоюз (11897)

 НАТО планирует повысить свою боеготовность из-за угрозы со стороны России

Североатлантический альянс хочет повысить боеготовность своих войск из-за возможной угрозы со стороны России. В кризисной ситуации НАТО должна быть в состоянии в течение 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тыс. военнослужащих в зону конфликта.

О подготовке соответствующих планов в субботу, 2 июня, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Специальные подразделения оперативного развертывания при необходимости могут поддержать силы быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF). В состав последних входят около 20 тыс. солдат, которые на ротационной основе ежегодно направляются для прохождения службы различными странами-членами альянса.

В деталях намеченные планы будут согласованы на уровне министров обороны государств альянса на встрече в Брюсселе 11 и 12 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и свою злокачественную деятельность, направленную на разделение Альянса

Ранее стало известно, что в немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) планируют открыть новый командный центр НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3069399
 
   
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правильно раб, даже хохол тебе является господином, неговоря о украинцев и других свободных людей, и ты должэн боятся. ты же знаешь вашу пословицу - боится, значит уважает, ну вот, это не с проста, просто продолжай боятся.
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Что дописался ??? И что теперь делать ???
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если не знаешь от куда дует, стоит помолчать - заматаи на ухо.
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как есть так есть, зная что после месеца уже будет такие звиздюлины, что мама не горуй, то есть о чём подумать. кстати авиация всегда готова ну а сухопутные, ведь авиацыеи трудно контролировать мародяруствующие банды по 2-5 осибей от оставшихся полков или батальёнов.
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Так вот почему ищут встречи с уйлом...
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Под Пензой мужчина попытался сделать из приятеля шашлык
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А можно повышать в Украине,на границе со срашкой?
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НАТО должна быть в состоянии в течение 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тыс. военнослужащих в зону конфликта.Источник: https://censor.net.ua/n3069399

Мне даже заинтересовало.... КУДА ???
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Кстати... Сделано в Украине... Николаевский еще живой ?
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Гугл, говорит, что это - Полтава. Так что, извини.
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То не я , то Гугла... Про Белорусское море, вспоминать не буду.
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Крайне позднее зажигание. Патологические тормоза!
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Лукашенко: Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, что делают на белорусско-российской границе НАТО планирует повысит свою боеготовность из-за угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 2384
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Они думают, что украинцы полет в мордор, через белорусскую границу.
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НАТО планує підвищити свою боєготовність через загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 6172

01/06/2018 - 16:44
НАТО планує підвищити свою боєготовність через загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 3856
02/06/2018 - 14:35 "Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal"
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Де там Юнкер з пропозицією припинити травлю його любої росії?
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Мой комбат майор Новожилов ещё в 1966 году внезапно признался однажды...,мы в Тройном кольце стран НАТО и выхода их этого нет,у нас слишком большая территория и сохранить её практически невозможно от НАТО.
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Якщо європейські члени НАТО підвищать видатки зі своїх бюджетів на оборону, то чим тоді будуть годувати сотні тисяч дармоїдів-"біженців", які жене туди путін? В жодному разі не треба годувати своє військо. Ліпше ціхо годувати "біженців". І "путін" буде задоволений і ніколи не нападе
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ПЕРЕБРОСКУ НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ В МОСКВУ И ПИТЕР !)
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целый месяц на переброску пары дивизий?... НАТО планує підвищити свою боєготовність через загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 6067 да за это время из Берлина в Рим пешком дойдешь...сливают прибалтику кацапу...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО планирует повысить свою боеготовность из-за угрозы со стороны России
 
 
 
 
 
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