 Сбор урожая клубники, вишни и малины в Польше оказался под угрозой из-за проблем с рабочими визами для украинцев

Об этом сообщил президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

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По его словам не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой. А все из-зи изменений, которые введены в административно-правовых нормах.

"Работники с Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - заявил Гайовничек.

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Фермеры обратились к таможенникам с просьбой либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

Напомним, украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых немало работают нелегально, без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, Польше необходимо минимум 5 млн дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.