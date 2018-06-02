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Все про:виза (1059) Польша (4362) заробитчане (206)

 Сбор урожая клубники, вишни и малины в Польше оказался под угрозой из-за проблем с рабочими визами для украинцев

Польские фермеры жалуются, что из-за проблем с рабочими визами для украинцев в Польше могут не полностью собрать урожай клубники, вишни и малины.

Об этом сообщил президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

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По его словам не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой. А все из-зи изменений, которые введены в административно-правовых нормах.

"Работники с Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - заявил Гайовничек.

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Фермеры обратились к таможенникам с просьбой либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

Напомним, украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых немало работают нелегально, без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, Польше необходимо минимум 5 млн дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.

Источник: https://censor.net.ua/n3069398
 
   
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Прежде всего - государство должно защитить граждан от беззакония. Для этого сделать судей не пожизненными, а выборными. Чтобы они дорожили честью и выносили справедливые решения. Ввести суд присяжных и соревновательные суды. Любой вменяемый человек поймёт где справедливость. Джастис. Юстция. Дословно - справедливость. И ввести честные налоги, принять законодательно. Простые. Без миллионов поправок. Я понимаю, что провести через карманный парламент - это нереально. Поэтому должна быть политическая воля. Хунта, если хотите. И вот когда имея небольшой капитал из Польши вы захотите открыть парикмахерскую - вы её спокойно откроете. И вам никто не будет мешать работать и зарабатывать. А если придут бандиты, вымогатели, несправедливо обложат налогами, или кто-то захочет незаконно переписать ваш бизнес на себя вы пойдёте в суд, в правоохранительную систему и государство защитит вас от этой всей наволочи. А пока государство ею является.
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Можешь тоже сливаться, твой сААтечественник-собеседник уже слился. Тандемньій вьісер не удался Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 8155
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Бля, та ты же Джон Обозреватель! Капитан Очевидность! Раскусил меня! На СБУ работаешь. Да, я из Ольгино. Красиво мы тебя развели, мусорок.
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Незнання інших мов, окрім мокшанської, є особливістю кацапів.
З.І.: це я тобі про переклад мого ніка Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 7370
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Согласен. То есть обзервер это не обозреватель? Странно. Щас пойду курить словарь.
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Лише в ваших кацапських перекладачах Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 7081
З.І.: то йди кури
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у нас народ не может выбрать депутатов, а вы хотите выбирать судей - с рекламой. Какие выборы без рекламы? Зачем Вы пишите о том, о чём не имеете малейшего понятия?
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Вы хотите сказать, что у нас нет гражданского общества? Что люди в своём районе не смогут выбрать по разным критериям себе судей? Если мои понятия и представления не вписываются в ваше мировоззрение - то это не означает, что это утопия. И что предлагаете вы? Пожизненные судьи с ЗП 300 килогривень в месяц? Да с таких можно шкуру сдирать априори. ЗП немаленькие, а справедливости куй!
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Совок не вливал деньги в Украину, совок ее доил
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Конечно Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 7810 , особенно хорошо на графике виден спад до 1991 года. Или тьі думаешь тут єтого никто не заметит?
З.ЬІ.: тьі бьі хоть график перевернул, ну так, чтобьі брехать получалось правдоподобнее Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 755
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Совок развалился, Украина по вашей логике должна процветать... И где это процветание?
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Це було видно на графіку мацковського експерда siluetovА, що запостив а тоді сам видалив Сирожа Бондаренко.
З.І.: на жаль, ти - мокша, зі своєю вродженою зайвою хромосомою, все пропустив
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Ну ти прямо взірець тупості народу мокша Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 545
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Фууу! Перепост ватного масковского аналитеГа siluetovА
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Куда Совок вливал? Вы че там, от старости совсем ипанулись?
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Ждет пока такие совки как мы с тобой вымрем и дадим ей шанс...
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ты, прям, на перроне, встречал весь СССР, и весь СССР, на твой вопрос, чего приперлись, несокрушимо отвечали: "За калбасой и сральной бумагой".
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А помнишь в какой жопе были при Лехе Валенсе и Бальцеровиче поляки, что даже к нам ездили из-за реформ и инфиляции в 700%!Это потому что они в свободное плаванье ушли при капитализме. Так и сейчас оторвали Украину от расеянской сиськи и бросили в воду чтоб научилась сама плавать. А вам сразу подавай зарплату в 1000 евро. Это еще при агрессии Рашки и оккупацию промишленных мощностей страны. Так что винить можете только себя и Кравчука которого вы вместе с КПУ выбирали в 91-ом!
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Помню. Только Польша научилась плавать, а Украина пошла ко дну. Всплыло только Вальцман и иже с ним.
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Так это же сволчи поляки у нас то за Симоненко, то за Мороза, то за Витренко голосували. Бегали, многие уже сцуки на костылях с криками янки гоу хом, НАТА не пройдет и т.п....
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Ну, шо маемо - то маемо! И эту кацапорвань долго придётся под плинтус загонять. Как у прибалтов красиво получилось их нейтрализовать. Паспорта недограждан выдали - и всё пучком.
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Тому що їх там було мало. Є відсоток кацапів за якого нормально жити не можливо. Думає десь 10%, а у нас їх було 18, якщо не більше
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Можно вывести девушку из деревни,но деревню вывести из девушки-очень сложно.Сильно много украинцев переопылились с кацапами,и хоть оторвались от Мордора,как вы говорите,а мышление,менталитет...Потому и буксует Украина,а не идет вперед,как Польша,что народец у нас...
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"из-за проблем с рабочими визами для украинцев" какова праісхаждєнія - русскава, єврєйскава ілі їщьо каковата..."Україна дуже толерантно ставиться до потреб національних меншин і буде продовжувати цю політику. Про це повідомляє Upmp.news зпосиланням на Урядовий портал.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання іноземних ЗМІ.
«У нас сотні закладів освіти і десятки центрів та програм, які слугують для того, аби навчати дітей на мові їх меншин. І ми будемо продовжувати це робити», - сказав Глава Уряду.
Він додав, що Україна багатонаціональна та мультикультурна країна, яка підтримує розвиток національних меншин. «І наше завдання, щоб усі в Україні володіли державною мовою, але не за рахунок зменшення навчання рідною мовою дитини», - сказав Володимир Гройсман."
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Приїдьте у польський візовий центр до Львова і подивіться, які черги там щодня з глибокої ночі ! Люди цілими селами виїжджають !
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Працювати за 200 доларів в Україні, чи затрачаючи ті ж сили за 800 - 1500 ЄВРО в Польщі ?!
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А шо тебе на это ответил бы С.Бандера?
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Нельзя жить с повернутой назад головой.
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Та там лицемерие сплошное. В одной руке - факел, в другой польская рабочая виза. Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 2760
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Давай Вальцман, готовь армию гастарбайтеров на сбор клубики, выручай Польшу, труби перемогу
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В стране, где есть куча миллиардеров, не может быть убитой экономики.
И если миллиардеры платят своим работникам копейки, значит кто-то кого-то наё-ывает...
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Якщо мільйонер платить робітникам копійки значить робітники лохи які не хочуть щоб їм платили більше Не так давно бачив дописи мол у Косюка на птахофермах погано платять, в той час коли він продає окорочки в ЄС та ще й дотації одержує. А бройлера не погодувать 1 день і Косюк буде своїх робітників а дупу цілувать, бо через 3 дні бройлери виздихають і він буде в дупі. Та наші люди недружні і боязкі, бистріше підуть та здадуть начальству того хто придумає їх до страйку закликати.
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Теперь еще и клубника польская
подорожает!
Нужно уже организовывать поездки
наших ИТР и студентов в Польшу, как раньше "на картошку".

А-то с голоду передохнем
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Вчора їв нашу, з дач. Запах на всю хату і смачна. Імпортна фуфло. Красива, але ніяка. Зараз сидю і їм черешню. Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 6755
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Звичайно. В нас фруктів і картоплі хоч завались, а ти про якийсь дефіцит писав.
Таке може статись лише там..
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Что же ваши "заробитчане" до сих пор прутся на заработки в "голодающую рассеюшку"? Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 433
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А вот когда ВСЕ трудоспособные уедут, КТО буде оплачивать мега зарплаты нашему чиновничеству и олигархам??? )))
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не сцы...они 15% с твоих кровно заработаных сдерут налогами и в добавок ХРЕН ЗАПЛАТЯТ СУБСИИДИИ- на ЭТО и ЖИВУТ,ПИПЕЦ НАМ ПОДКРАДАЕТСЯ!
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Чернозёмы Украины занимают площадь 28 миллионов гектаров. Почему украинцы вместо того чтобы создать Польше конкуренцию с клубникой, вишней и малиной, едут в Польшу собирать урожаи?
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Потому, что правительство создало нереальные законы и финансовые условия.
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Можно пример нереальных законов и условий.
Вот завтра вы хотите выращивать вишню, и как вам мешает правительство?
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Пжалста!
Я имею право на 2 гектара земли.
Однако ПРАВИТЕЛЬСТВО насадило чиновников, которые мне отказывают под различными "законными" предлогами уже три года...
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Я не знаю почему вам отказывают местные бюрократы.
Но вы что, правда ждете от государства в подарок 2 гектара сельскохозяйственной земли чтобы начать выращивать сельхозпродукцию?
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Ахахаха )))))))))))))))
Отличная отмазка, главное что все кто рассказывает "о невозможности", сразу закивают головами в знак согласия.
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Все на круги своя...Шляхта,паны,заждались...украинцев. Вот вам и Богдан Хмельницкий.
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Лучше пахать на панов в Польше за штуку евро, чем на жи...в в Украине за 200...
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что-то сомневаюсь я насчет "штуки евро", скорее 400-500 евро/мес потолок на сборе урожая
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Так можно и на 200 насобирать)))
В любом случае там в 3 раза больше плотют, чем в Украине!!!
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Как будто поляки при Бальцеровиче и Валенсе никуда не выезжали работать. Радоваться надо простому народу, что уже не в клетке, а правительство пусть думает как удержать. Или тут ноют одни зрадофили-предприниматели у которых рабочая сила отказывается за 4 тыс. впахивать?
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А як же волинська різня? Вони ж вас знов загеноцидять.))
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Где новость, что в украинца Якова Дивного поспела клубника, но два раба подохли еще прошлой осенью и некому собирать???
P.S.
Как работали - так и кормил!
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То ж раби з Бамбаса, а вони нероби. Тільки бухають і всьо.
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а хтось витримає по 12 годин раком лазити по полям 6 днів на тиждень?) ось тому і поляки не бігуть на таку працю, а шукають заробітчан.
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А під Каховкою ж лазять , але за значно менші гроші..
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така праця дуже важка і для сел ян, хто з міста не витримає. Краще тоді вже їхати яблука збирати а не полуницю. Праця для жінок на полуниці.
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пы сы.
Стали столько платить, бо там недалеко строят солнечную эл. станцию, вот и возник брак рабочих. В прошлом году тариф быд 25 грн/час потолок
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за поляков - не скажу, ибо не знаю, а вот украинцы на своих полях по 12х7 - это видел! И корейцы по 14х7, а то и по 15х7 - тоже видел!
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а не офігеєте по 8 годин відпочивати і в 15 в полі, увесь заробіток на лікарів потім піде та на ліки.
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лачуга, как у бомжей, но у каждого под ней иномарка и две тарелки, одна телевиденье. вторая -связь. И в поле со средины февраля до конца ноября. Так корейцы пашут.
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Шановні польські фермери. Не переживайте, Дуда і Качинський зберуть весь урожай. Збір урожаю полуниці, вишні та малини в Польщі опинився під загрозою через проблеми з робочими візами для українців - Цензор.НЕТ 1115
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Бог есть !- то вам камни за Бандеру и Волынь.
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Які проблеми ? Видавайте роботягам короткострокові 10-ти річні робочі візи , або трохи дорожче , довгострокові 25-ти річні . І все буде GOOD👍😎.
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лет через десять и в Узбекистане начнем урюк убирать... дожили, млядь, до туземного состояни...
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Все залежить - скільки будуть платити . Якщо гідно - соберем весь урюк узбекам . Якщо ні - хай самі собирають .
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в Польщі хіба є вишневі сади? наскільки знаю лише - черешневі.
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Оно конечно, таки проблема. У них. А у нас? Работайте поляки. Зачем вам мы? На этом примере видно, кто мы, зачем и к чему нас уже подготовили или еще - готовят. Не нужно войн, не нужно геноцидов. Так проще, путем - рассасывания. Но так и будет, если мы не сопособны этому противостоять. Украина? Будет, Но без украинцев или их ошметками.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСбор урожая клубники, вишни и малины в Польше оказался под угрозой из-за проблем с рабочими визами для украинцев
 
 
 
 
 
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