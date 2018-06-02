 Сбор урожая клубники, вишни и малины в Польше оказался под угрозой из-за проблем с рабочими визами для украинцев

Об этом сообщил президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
По его словам не только урожай клубники, но также вишни и малины находятся под угрозой. А все из-зи изменений, которые введены в административно-правовых нормах.
"Работники с Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - заявил Гайовничек.
Фермеры обратились к таможенникам с просьбой либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.
Напомним, украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.
Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых немало работают нелегально, без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, Польше необходимо минимум 5 млн дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.
З.І.: це я тобі про переклад мого ніка
З.І.: то йди кури
З.ЬІ.: тьі бьі хоть график перевернул, ну так, чтобьі брехать получалось правдоподобнее
З.І.: на жаль, ти - мокша, зі своєю вродженою зайвою хромосомою, все пропустив
Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання іноземних ЗМІ.
«У нас сотні закладів освіти і десятки центрів та програм, які слугують для того, аби навчати дітей на мові їх меншин. І ми будемо продовжувати це робити», - сказав Глава Уряду.
Він додав, що Україна багатонаціональна та мультикультурна країна, яка підтримує розвиток національних меншин. «І наше завдання, щоб усі в Україні володіли державною мовою, але не за рахунок зменшення навчання рідною мовою дитини», - сказав Володимир Гройсман."
И если миллиардеры платят своим работникам копейки, значит кто-то кого-то наё-ывает...
подорожает!
Нужно уже организовывать поездки
наших ИТР и студентов в Польшу, как раньше "на картошку".
А-то с голоду передохнем
Таке може статись лише там..
Вот завтра вы хотите выращивать вишню, и как вам мешает правительство?
Я имею право на 2 гектара земли.
Однако ПРАВИТЕЛЬСТВО насадило чиновников, которые мне отказывают под различными "законными" предлогами уже три года...
Но вы что, правда ждете от государства в подарок 2 гектара сельскохозяйственной земли чтобы начать выращивать сельхозпродукцию?
Отличная отмазка, главное что все кто рассказывает "о невозможности", сразу закивают головами в знак согласия.
В любом случае там в 3 раза больше плотют, чем в Украине!!!
P.S.
Как работали - так и кормил!
Стали столько платить, бо там недалеко строят солнечную эл. станцию, вот и возник брак рабочих. В прошлом году тариф быд 25 грн/час потолок