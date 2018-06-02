 НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018. ФОТО

Об этом сообщает UBR со ссылкой на телеграмму Нацбанка, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, в частности, под запрет попала банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная неделю назад и посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA, а также памятная монета достоинством 3 рубля, которую запустили в оборот в марте текущего года.
Соответствующее решение в НБУ пояснили тем, что на обороте сторублевой банкноты в форме мяча зеленым цветом изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом, а на памятной монете в 3 рубля изображен Свято-Троицкий собор в Симферополе.
В то же время Нацбанк потребовал от украинских финансистов принимать у людей банкноту в 2000 российских рублей, которая не попадала ни под какие запреты.
Как известно, ранее НБУ запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины.
Примечательно, на данный момент в Украине, кроме 200 рублей, также запрещена сотенная российская купюра более раннего выпуска, а также 5 номиналов монет 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.
Я, на всякий случай, прикрыл их изображение рукой.
Цензор, убери их изображения, не разлагай дисциплину!
Есть там и зелень и капуста.
такой нет
А мужик с странным выражением лица на 100р. банкноте напоминает терминатора, погружающегося в кислоту. I'll be back