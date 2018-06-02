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 Политика Украины
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Все про:банкнота (17) запрет (1248) Крым (20123) НБУ (4357) ЧМ-2018 (117) рубль (849)

 НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018. ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем финансовым учреждениям страны принимать российские банкноту и монету, на которых изображены объекты в Крыму.

Об этом  сообщает UBR со ссылкой на телеграмму Нацбанка, передает Цензор.НЕТ.

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Согласно сообщению, в частности, под запрет попала ​банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная неделю назад и посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA, а также памятная монета достоинством 3 рубля, которую запустили в оборот в марте текущего года.

НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018 01
НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018 02

Соответствующее решение в НБУ пояснили тем, что на обороте сторублевой банкноты в форме мяча зеленым цветом изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом, а на памятной монете в 3 рубля изображен Свято-Троицкий собор в Симферополе.

В то же время Нацбанк потребовал от украинских финансистов принимать у людей банкноту в 2000 российских рублей, которая не попадала ни под какие запреты.

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Как известно, ранее НБУ запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины.

Примечательно, на данный момент в Украине, кроме 200 рублей, также запрещена сотенная российская купюра более раннего выпуска, а также 5 номиналов монет 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.

Источник: https://censor.net.ua/n3069393
 
   
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можна було би всі фублі заборонити в Україні - як платіжний засіб окупантів! НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 9230
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Интересная банкнота. Яшин явно пролетает мимо мяча...
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Они там только мимо санкций не пролетают...)
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К сожалению мимо ЧМ-2018 не пролетели. Но будем надеяться Уругвай, Египет и кто там ещё... набьют полную сетку ватным ходокам с мячом.
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Кстати, матчи команды паРашки нужно транслировать по всем каналам. Это поднимет людям настроение и даст увереность, что недоимперцев можно и нужно гнать с родной земли.
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"Интерда" мой любимый канал. А вот Интернет не люблю и никогда там не бываю.
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А на интернет-страницах на них смотреть можно ?НБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 8742
Я, на всякий случай, прикрыл их изображение рукой.
Цензор, убери их изображения, не разлагай дисциплину!
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НИЗЗЗЯ.. СБУ тебя убьет, но ты окажешься живой, но врядли, счастливый.
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если переедешь на рашу..то у тебя проблем с рублями не будет..
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А я вот нифига не вижу на банкноте зелёный Крым. Наверное у меня иммунитет к враждебной пропаганде.
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С приходом оккупантов в Крыму зелени нет.
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Типичный идиотизм - выдавать желаемое за действительное.
Есть там и зелень и капуста.
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А если возвращаешься из Рашки, а у тебя такая банкнота в кармане (подбросило ФСБ). Отберут?
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а накой туда вообще ехать? Или если ехать - то уже не возвращаться!
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Ну мало ли... Футбол посмотреть к примеру. Каждый день в Масквабад идёт фирменный поезд "Украина", он же не пустой ходит и не в одну сторону.
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Лишь бы изображать деятельность. .. Имеются специалисты,распознающие неправильные бумажки ? Как по мне,они все как сраная бумага. В жизни в руки не брал бы. .
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где там крым на 100р?
А мужик с странным выражением лица на 100р. банкноте напоминает терминатора, погружающегося в кислоту. I'll be back
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНБУ запретил принимать сторублевую банкноту с изображением оккупированного Крыма, посвященную ЧМ-2018. ФОТО
 
 
 
 
 
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