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 Политика Украины
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Все про:визит (2172) Испания (464) Порошенко (14892)

 Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня будет находиться с официальным визитом в Испании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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У П.Порошенко запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Во время визита президент Украины вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид.

В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где пройдет встреча с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо (Alberto Núñez Feijóo).

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Как отмечается, визит главы Украинского государства станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании П.Санчеса.

Кроме того, это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3069390
 
 
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приватний))) час) в нього буде, в свою віллллу зможе доїхати?!
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а для чого туди їхати? там промислові речі))), буде вирішувати?!
чи будапешський меморандум втілювати в життя?! Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 9598
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У спортивних штанях буде огірки збирати.
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Я смотрю тут, для определенной группы людей, спортивные штаны это уже фетиш. Чем бы взрослые дядьки и тетки не тешились.)))))
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Ну как же без тебя в теме про Президента. ))) Он точно тебе в компот насцал. Ты живешь и дышишь ненавистью к нему. Ни одной новости не пропускаешь, чтобы не нагадить)
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Так вилла то его , не твоя. Чего нервничаешь ?
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В том то и дело. Деньги спижженьі у меня - а вилла его
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тезка)) що це за прапорець) в тебе - cr) це хром?! чи впн?
взагалі, то Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 3743 - це іронія, а не хвилювання - вчи матчасть)), москалику, про мову я мовчу!
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Так це він перший раз мимо вілли рішив проїхати.
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це точно), але це ще плани))), а як там буде подивимося, може буде хвилинка))),
і заїде, це ж його власність, зароблена кровью і потом його!
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а "неофициальный" на виллу какой по счету?? Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 2166 с соседом пуйлом в картишки перекинуться)))

Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 4173
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А що, у Польщі нема інтернету?
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Документацию уже через Дунай построил и поехал загорать в Испанию. Нефиг завидовать - где хочет там и гуляет.
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та хто там заздрить? тільки зрада в термінах порохоботів (с) !!!
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Ну да...
Обычно он туда как к себе домой ездит
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А вот некий Петро Инкогнито с неофициальным визитом в Испании. Все совпадения случайны.
Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 6299
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Заранее ищет пути отхода туда после отхода здесь. Ну, ничо так, жить в Испании имея пару лярдов американских гривен в оффшорах. Неплохая страна для пенсионера. Как вариант. Ростов не резиновый.
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Тільки два мільярди? А де ще вісім поділися?
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Я, думаю, шо после отхода - он конкретно полиняет на восемь, шоб ему башку не сбрили...
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Дехто у Ростові вже тремтить від твоєї заяви.
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Тремтить вiд нетерпiння. Поперше, що суд його вiдновить на посадi, як незаконно вiдстороненного вiд роботи. Подруге - заволодiти активами тих, хто його образив.
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Не будьте таким самовпевненим. Якщо не Чивокуня, то його поплiчники мають дуже великi шанси прийти до влади, завдяки дiям Порошенка.
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не иначе, что будут договариваться о строительстве мусоропровода Киев-Мадрид, первый камень в основание уже заложен, и вообще, заложено много чего, не только камень.
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И не только заложено, на все это... и положено
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Душа изболелась за судьбу своей недвижимости в Испании.
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Полив забыл включить прошлый раз. И коммунальные заплатить надо за 2 месяца..
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22 года вилла пустует. Там наверно бомжи уже живут. Без брехни не шагу! Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 2908
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Т.е. таки да. Вчера проскочила новость, что Порошенко с подельниками - Кононенко и т.д. - выводят активы в Испанию, на случай, когда придется быстро бежать из обворованной Украины
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Вчера была новость что ты обворовал больше.
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Сестру испанского короля Филиппа Кристину по фамилии говорящей за себя Бурбон обвиняли в коррупции, ей грозит до восьми лет. Ее обвиняют в расходовании около шести млн евро. Это я к тому, что в Испании нет неприкасаемых.
А у нас Порошенко давлеет через своего кума, через своих людей над антикоррупционными органами, тормозит создание антикоррупционного суда. Постоянные договорняки, сливы просто позорят страну.
Скольких наших коррупционеров поймали уже испанцы! Помню сына Черновицкого арестовали за непонятное происхождение капитала. А у нас ее папаша даже не в розыске !
Вместо перенять опыт - наш гарант едет тусоваться среди королей. Он в этом как рыба в воде- дорогие интерьеры , знатные фамилии.
Рахой опять же таки - премьер, это не Гройсман на поводке, а реально независимая фигура, где работа видна как минимум по наличию дорог, а не направлений.
У нас только и слышно, что выдилылы столько - то миллиардив - а дорог все нет!
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Кто как может. Тут сын одной клиентам бурбон не доливает.
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...слышь , сатанюга , имей совесть. Перестань над женщиной издеваться.
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Какой женщиной? Пиши конкретно. Везде вам зрада мерещится.
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За одно своё забугорное "имущество" руцями пощупать иначе зачем было 4 года "горбатиться" на посту Препиздента!
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Дивно- ніхто ще не ляпнув про "невиїздного" Порошенко- працюйте краще, більше лайна в новину!)))
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Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию
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Петя явно запасной аэродром в Испании готовит. Там у него много объектов элитной недвижимости и разные сокровища.
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Много - не то слово, там каждый камень куплен за рошенки.
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Патріоти, ну коли ж ми влаштуємо наступний Майдан? От якби офшорний барига розмовляв російською...
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Поделится с испанцами опытом реформ в Украине. Сейчас нам полезно каждое шевеление воздуха вокруг нас.
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Очень разумное решение...Это не папиредник, просивший пристанище в Ростове...Барыга-значительно умнее..Заранее виллу на средиземноморье, в Испании отгрохал. Есть куда сматываться, если очередной Майдан или подобное полыхнёт Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию - Цензор.НЕТ 2134
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главное в этой новости то что петр лексеич едет в испанию за гос счет ......
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Якщо ця "влада" не заплатить кров'ю за те що накоїла ,наступна буде така сама або навіть гірша
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Яскравий приклад встановлення такоi справедливостi страта подружжя Чаушеску. Це був би джек-пот!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию
 
 
 
 
 
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