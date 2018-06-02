 Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
У П.Порошенко запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.
Во время визита президент Украины вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид.
В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где пройдет встреча с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо (Alberto Núñez Feijóo).
Как отмечается, визит главы Украинского государства станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании П.Санчеса.
Кроме того, это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.
чи будапешський меморандум втілювати в життя?!
взагалі, то - це іронія, а не хвилювання - вчи матчасть)), москалику, про мову я мовчу!
і заїде, це ж його власність, зароблена кровью і потом його!
Обычно он туда как к себе домой ездит
А у нас Порошенко давлеет через своего кума, через своих людей над антикоррупционными органами, тормозит создание антикоррупционного суда. Постоянные договорняки, сливы просто позорят страну.
Скольких наших коррупционеров поймали уже испанцы! Помню сына Черновицкого арестовали за непонятное происхождение капитала. А у нас ее папаша даже не в розыске !
Вместо перенять опыт - наш гарант едет тусоваться среди королей. Он в этом как рыба в воде- дорогие интерьеры , знатные фамилии.
Рахой опять же таки - премьер, это не Гройсман на поводке, а реально независимая фигура, где работа видна как минимум по наличию дорог, а не направлений.
У нас только и слышно, что выдилылы столько - то миллиардив - а дорог все нет!
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Петя явно запасной аэродром в Испании готовит. Там у него много объектов элитной недвижимости и разные сокровища.