 Порошенко 2-4 июня посетит Мадрид: первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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У П.Порошенко запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Во время визита президент Украины вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид.

В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где пройдет встреча с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо (Alberto Núñez Feijóo).

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Как отмечается, визит главы Украинского государства станет первым визитом иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании П.Санчеса.

Кроме того, это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию.