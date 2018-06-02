 Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Так, в Вашингтоне сейчас находится посол США в России Джон Хантсман, который помогает организовать встречу между лидерами стран.
Отмечается, что планирование находится на ранней стадии, и страны еще не согласовали дату и место встречи.
"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - проект посла Хантсмана, который работает над ним уже в течение нескольких месяцев", - сообщил осведомленный чиновник администрации.
Ссылаясь на осведомленные источники, издание отмечает, что стороны планируют обсудить вопросы контроля над ядерным вооружением и ситуацию в Сирии и Украине. Также ожидается, что встреча должна уменьшить напряженность в отношениях между странами, которое выросло до масштабов "холодной войны".
(вопрос поступил в редакцию от некоего Пети П.)
Цікаво, ті хто моль випруть на цю зустріч - будуть чекати його повернення?
Вы - ЧУКЧА ?
тут є поняття можлива зустріч)), а буде вона чи ні хз!
...
И на какой икс эта встреча надо?
С учетом коэффициента наглости РФ результат может иметь положительный исход только в случае более высокого аналогичного коэффициента со стороны США, который по факту на порядок выше.
То есть РФ в данной ситуации падает до уровня "просителей не ипать в извращенной форме".
С чем Вас (РФ) и поздравляю.
Прошу уточнить , кто бегает, куда бегает , от чего бегает.
Вопрос не адекватный
Куда ? До Дональда
От чего ? Скорее зачем... Вот это и был вопрос... Миша не читатель.. миша - ЧУКЧА.
Почему бегают США ???
Вы - ЧУКЧА ???