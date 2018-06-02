EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1077  32
Все про:Путин (23873) Трамп (1821)

 Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal

В Белом доме работают над подготовкой возможной встречи между лидером США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также: "Вчерашняя российская встреча мне не понравилась", - Трамп о поездке Лаврова в КНДР. ВИДЕО

Так, в Вашингтоне сейчас находится посол США в России Джон Хантсман, который помогает организовать встречу между лидерами стран.

Отмечается, что планирование находится на ранней стадии, и страны еще не согласовали дату и место встречи.

"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - проект посла Хантсмана, который работает над ним уже в течение нескольких месяцев", - сообщил осведомленный чиновник администрации.

Ссылаясь на осведомленные источники, издание отмечает, что стороны планируют обсудить вопросы контроля над ядерным вооружением и ситуацию в Сирии и Украине. Также ожидается, что встреча должна уменьшить напряженность в отношениях между странами, которое выросло до масштабов "холодной войны".

Читайте также: Будем встречаться с Ыном 12 июня в Сингапуре, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3069389
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а Бен Ладен не здогадався організувати зустріч з Бушем і обговорити свої подальші терористичні дії. Лапух,одним словом!
 показать весь комментарий
 
 
Фактически не о чем говорить. Путин уже протоптал свою борозду и в другую не пойдет. Разве что его подменить на встрече.
 показать весь комментарий
 
Не, ну а чьо?! Два клоуна на полит.арене. Рыжий и Лысый. Паржом!)))
 показать весь комментарий
 
А кто кому заплатит за согласие на встречу? И сколько?
(вопрос поступил в редакцию от некоего Пети П.)
 показать весь комментарий
 
 
Так скиглили, що санкції ідут нам на пользу і так швидко здулися. Навіть прокладка з 150 мільйонів відірваних пітєноїдів не допомогла. Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7940
Цікаво, ті хто моль випруть на цю зустріч - будуть чекати його повернення?
 показать весь комментарий
 
 
ерефіяни намагаються спасти свої кошти, які знаходяться на підконтрольній Америці території. Ну, нехай щастить))))))
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Не @уй шастать.. Но Ваша мысль мне нравится.
 показать весь комментарий
 
И все же... Почему забегал пиндос, а не уйло ???
 показать весь комментарий
 
Забегал как раз посол в рашке,которого 100% русня долго окучивала и дала денег. Чем закончится-неизвестно,но путлерку кровь из носу надо отсосать у Трампа. Иначе-вилы. Но тут скорее надо отсасывать у всего Конгресса и Сената.
 показать весь комментарий
 
 
"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - проект посла Хантсмана, который работает над ним уже в течение нескольких месяцев", - сообщил осведомленный чиновник администрации.Источник: https://censor.net.ua/n3069389

Вы - ЧУКЧА ?
 показать весь комментарий
 
 
"Осведомленные источники"..В наше время это просто ни о чем. Вброс.
 показать весь комментарий
 
 
"В Белом доме работают над подготовкой возможной встречи между лидером США Дональдом Трампом и ... Источник:https://censor.net.ua/n3069389"
тут є поняття можлива зустріч)), а буде вона чи ні хз!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Будут решать судьбу Пэти. Шо с ним делать. Как с Каддафи или как с Хусейном)
 показать весь комментарий
 
 
Вот тут меня озарила мысль! А шо если с Пэтей сделать так, как с тем журналистом? Завалить его понарошку, облить свиняччей кровью, мол Пэтя фсё! И посмотреть, возрадуецца ли народ, или впадёт в траур. Так он решит стоит ли ему баблатировацца на второй срок!
 показать весь комментарий
 
после встречи Путина с хором Александрова....
 показать весь комментарий
 
 
Ну сколько раз генсеки совка с президентами США встречались - результат есть совка нет а США есть Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2174
 показать весь комментарий
 
 
Забыли, что еще в результате появилась Россия.
 показать весь комментарий
 
Ну появилась и шо как и совок исчезнет масквабадия Білий дім планує потенційну зустріч Трампа і Путіна найближчим часом, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9727 всё тем же путём идёт цорь пу Білий дім планує потенційну зустріч Трампа і Путіна найближчим часом, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9727
 показать весь комментарий
 
"Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем"

И на какой икс эта встреча надо?
С учетом коэффициента наглости РФ результат может иметь положительный исход только в случае более высокого аналогичного коэффициента со стороны США, который по факту на порядок выше.
То есть РФ в данной ситуации падает до уровня "просителей не ипать в извращенной форме".
С чем Вас (РФ) и поздравляю.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и возникает вопрос... Почему бегают США ???
 показать весь комментарий
 
"Вот и возникает вопрос... Почему бегают США ???"

Прошу уточнить , кто бегает, куда бегает , от чего бегает.
Вопрос не адекватный
 показать весь комментарий
 
Кто ? США
Куда ? До Дональда
От чего ? Скорее зачем... Вот это и был вопрос... Миша не читатель.. миша - ЧУКЧА.
 показать весь комментарий
 
"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - проект посла Хантсмана, который работает над ним уже в течение нескольких месяцев", - сообщил осведомленный чиновник администрации.Источник: https://censor.net.ua/n3069389
 показать весь комментарий
 
Прошу уточнить , кто бегает...

Почему бегают США ???

Вы - ЧУКЧА ???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБелый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal
 
 
 
 
 
 вверх