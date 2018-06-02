 Белый дом планирует потенциальную встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Так, в Вашингтоне сейчас находится посол США в России Джон Хантсман, который помогает организовать встречу между лидерами стран.

Отмечается, что планирование находится на ранней стадии, и страны еще не согласовали дату и место встречи.

"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - проект посла Хантсмана, который работает над ним уже в течение нескольких месяцев", - сообщил осведомленный чиновник администрации.

Ссылаясь на осведомленные источники, издание отмечает, что стороны планируют обсудить вопросы контроля над ядерным вооружением и ситуацию в Сирии и Украине. Также ожидается, что встреча должна уменьшить напряженность в отношениях между странами, которое выросло до масштабов "холодной войны".

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