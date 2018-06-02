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Все про:Беларусь (2684) коррупция (7132) Лукашенко (1609)

 Уже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на днях общественности будут предоставлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Помощник Лукашенко Ровнейко задержан при получении 200 тыс. долл. взятки, - КГБ Беларуси

"Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (прессе. - Ред.) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - сказал А.Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.

Его цитируют белорусские государственные СМИ.

"Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - отметил глава государства.

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Как сообщалось ранее, Комитет госбезопасности республики задержал помощника президента Белоруссии, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3069387
 
 
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ну так... НЕ ПОДЕЛИЛИСЬ "бульбой" после сенокоса распила бюджета
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"Как сообщалось ранее, Комитет госбезопасности республики задержал помощника президента Белоруссии, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс."

Не поделился видать.
Если помощники такие, тот что говорить о начальнике...

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Вот это президент, с большой Буквы...
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Df Fd e266631c - ага..., ассимилировал свою страну превратив ее в область рашки....

ЧМО он с большой буквы......
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Ну тогда... Слава Порошенко !!!
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А в Украине сидит только Савченко которая хотела побороть коррупцию - чудны дела твои Господи !!! Уже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси - Цензор.НЕТ 2187
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Гадя Сявченко сама назвалась "Жанной Д'Арк", так что теперь ей одна дорога - на костер.
Хочешь, не хочешь, а надо соответствовать.
Noblesse oblige - "Положение обязывает".
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Сявченка пусть сидит! Хотим увидеть ее стройной и преодолевшей алкозависимость! Мы ж не звери какие, мы ж просто за здоровый образ жизни!)))
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Чем должно быть наполнено межушное пространство у чувака, чтоб он думал, что гадя "хотела побороть коррупцию"? Какие у кого варианты?

"Серое вещество" не предлагать, так как это заведомо ложный вариант.
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А с пуйлом согласовал,Хитрозачьосаный?!)))
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Вышибают последних неподконтрольных КГБ чиновников под видом выборочной борьбы с коррупцией!
Кто из чиновников за рашку лично расписался в документе, может воровать дальше!
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треба ж народ підготувати до необхідності ерефіянської військової бази. Тому що корупціонери, це ознака вільного світу, а в рабовласницькому устрої такого не буває)))))))))
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Мы самые свободные ?). Коррупция есть везде , ее меньше там ,где с ней борются . И ,в отличии от наших "борцунов" с коррупцией , этот посадит воров.
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Как можно бороться с коррупцией в колхозе Белоруссия,да ещё когда находишься под влиянием московской Орды? Уже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси - Цензор.НЕТ 8875
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И без влияния, Антикоррупционный суд, а коррупцию и без него победили.
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Посмотрите рейтинги коррупционности стран, потом делайте выводы.
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походу, у бацьки, было плохое настроение, с утра, решил развеяться на охоте, ну, егеря, ему и приволокли, тушку кабана, на 200 штук зеленых, даже, не кабана, а так, подсвинка.
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от чим лука відрізняється від папа?!
він сам це антикорупіційний) суд!!! Уже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси - Цензор.НЕТ 6188 Уже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси - Цензор.НЕТ 9591 Уже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси - Цензор.НЕТ 9591
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Батька всегда прав. В другом случае Беларуссию раша раздербанила бы в ноль. Я не гражданин Беларуссии, но политику Батьки уважаю.
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И у нас сядут. Вот только президент Порошенко создаст антикоррупционный суд и сядут все разом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУже сидят в следственном изоляторе, - Лукашенко пообещал рассказать о новых коррупционных разоблачениях среди чиновников Беларуси
 
 
 
 
 
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