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Все про:война (2908) Грузия (3399) Россия (69480) Эстония (536) Донбасс (16304) Кальюлайд Керсти (13)

 "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) призвала отказаться от эвфемизмов и называть происходящее в Грузии и в Украине войной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери.

По ее словам, вместо этого "в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".

"Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – отметила К.Кальюлайд.

"Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века", – сказала она.

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По ее мнению, "что бы мы ни думали о качестве происходящего в Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия".

Источник: https://censor.net.ua/n3069383
 
   
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Почему-то у наших мужиков-керманычей мужества меньше, чем у женщин-лидеров стран Балтии. Может, потому-что наши на самом деле больше карманычи, чем керманычи?
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Вот канцлер Германии Меркель получает ежемесячную зарплату в 5 раз меньше нашего профильного министра.,этим всё сказано.
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Если б еще наши профильные и анфасные жили на одну зарплату...
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Ну да, меркельше явно денюх не хватает,шоб домишко жалкий достроить. С сев.потока 2 может получицца. Вот и приходицца...(((
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Кроме Вилкула, Добкина, Мураева больше никого не знаешь?
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Если бы Украина была хотя бы членом НАТО как Эстония.
Скажи спасибо Меркель что она заблоуировала ПДЧ.
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Да я не раз писал о саммите в Бухаресте. Там еще СРАкози тоже нам гадость подложил...
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Нужно ее привезти на нулкевку, пусть там поумнчает.
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может тебе фото выложить, гебнявый бот! ? "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9239
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В чём она не права? Мудак! За рашистов топишь?
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Давайте говорить правду. В Украине страшный, как для рынка перекос между стоимостью энергоносителей и стоимостью труда людей. И никакой президент этот перекос не устранит. Никто за нас жопу подтирать нам не будет. А война , оккупация это всего лишь декорации, на фоне которых олигархи обесценивают наш труд.
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Костя, правда в том, что твоя комуняцкая логика из Украины выметена паганой метлой, тебе туда же, жертва рынка)
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только когда после стекломоя отойдешь перестанешь с зеркалом разговаривать, не раньше, петух москальский
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это на такого как ты бухого и в обоссаных штанах валяющегося по канавам обмоскаленного петуха, коммунизмой обиженного? Да как бы я смог-то, на выблядков не обижаются, так что можешь идти побегать, свободен, в общем-то)
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А ты набери в рот шоколада кацапчик и плюнь в меня!
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не имею твоих привычек горлом коричневую вонючую жиду пускать, кликуша москальская, так что без меня обойдешься, доходяга)
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Как у тебя все запущенно, кацапчик. Пока в бане не повесили табличку: " Жопу шторами не вытирать. " никто об этом даже не думал. "Говорячи про Грузію і Україну, важливо називати речі своїми іменами - війна є війна і окупація є окупація", - президент Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 4589
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кацапчика ты в привокзальном туалете обслуживал видать, все забыть не можешь это приключение, вот и со шторами у тебя проблема, совсем ты как животное, безыдейный доходяга)
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вот как ты не меняешь декорации-гражданская война,барыги,даже топор-а все равно ольгинец-пригожинец "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 635
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и только ты старый пердун гыга рыгоаналам не изменяешь)))
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ты , что ли в списки включен?
Да-а-а, опасная у тебя работа в министерстве "правды"....
Если че, кум ПОПа "воскресит", не бзди "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 397
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" война есть война и оккупация есть оккупация" - сразу видно, что женщина не далекого ума и университетов Рошен не заканчивала...
Тогда придется прекратить торговлю и разорвать отношения...
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А кого Грузия оккупировала ?
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Когда Украина назовёт де-юре войну войной,тогда глядишь и мир подтянется к такому определению.
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А пэпа нам четыре года талдычил, шо у нас АТО, а теперь назвал ООС. А назвать войну войной у него не хватает половых признаков мужика.
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саображаешь в половых признаках мужика? "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 8312
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а пороху ты не интересен "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7729 .так шо тренируйся на бутылках.
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Руководство страной оккупировано другим народом, который отнимает средства у одних
и тайно посредством субсидий, налогов и других каналов перенаправляет своим.
Одни методично превращаются в нищих, а вторым живется вполне нормально.
Одни уезжают или вымирают, а вторые наблюдают и ухмыляются
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Есть жеж женщины в литовско-эстонских селеньях! И не коня на скаку , и не в котэджи горящие входить. А просто назвать хуйла хуйлом. Уважаю!
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Wall Street Journal: Россией правит банда убийц. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/06/02/116880/Wall-Street-Journal-rossiej-pravit-banda-ubijts.shtml
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Столь же верно, сколь и уместно. Об этом нужно кричать и тыкать в это Запад носом!
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"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 777Пухнастий укроп 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 2 ч.2 часа назад
В ночь с 1 на 2 июня 2014-го года русские "братушки" начали обстрел луганской погранзаставы.
Ребята около 4-х дней отстреливались под гимн Украины!
А я ночью лазил на крышу своего дома на 12 этаж и смотрел как начинается война в моей стране,понимая, что ничего изменить не могу!

"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3367
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Ну ничего, скоро парашкины сыны после боярки не заметят, чьо там за херня у них начньоцца! Интуиция меня никогда не подводит. Лишнехромосомные маст дай!!!
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І щось в Україні термін "російський окупант" досі не набув офіційного статусу...російську окупацію України 1918 - 1991 років все ще називають радянським періодом...
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Да. І нажаль війна ця пройде через цілі покоління. До останнього кацапа на українській землі.
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Давно пора називати речі своїми іменами........................
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Практически всегда надо своими именами
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
В прошедшем было время
Наевшись пропаганды племя,
На всех углах громко кричало,
Что мир весь защищало.

Только теперь расшифровал,
Припомнивши с песни слова:
«Спросите вы у тишины
Хотят ли русские войны?»

Спросили мы у тишины.
Здесь логика и спрос смешны.
Ведь тишина не то кричит,
Она растерзана лежит.

Спросите маленьких грузин,
Как сладко им от мирных мин?
Как в них Абхазию забрали
Всем про защиту закричали.

Спросите вы как молдаване,
Напали вдруг на себя сами.
Не посрамил здесь свой мундир
Российский воин, что за мир.

У них забрали Приднестровье,
Установив средневековье.
Мол, защитили своих братьев
Что б могли мирно развиваться.

А вспомним мирный Карабах
По обе стороны в гробах.
Но знает мирный россиянин
Теперь уж точно их армянин.

Спросите братской Украины,
Кто превратил Донбасс в руины?
Чьи ж мирные летят фугасы?
В дома русскоязычного Донбасса.

Спросите, наконец , сирийца,
Кто в их стране сейчас убийца?
С чьих самолетов брошенные бомбы
Все превратили в катакомбы.

А кто ж создал ИДИЛ,
Чтоб на земле был русский мир?
Кто не согласен, те фашисты.
А по краям еще й нацисты.

Спросите Вы у тех солдат,
В земле Донбасса что лежат.
В сирийских тысячи детей
Для «мира» посланных смертей.

Вот настоящий «русский мир»,
«Скрепных» существ ориентир.
А если возразят народы,
То они ж верно, русофобы.

24-25.04.2018
Анатолий Березенский
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О, ща президент фабрики "Рошен" скажет про "нестримний мирний план, якому тупо нема альтернативи" и "війну неможна називати війною бо путін на бізнес нападе"!
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А є ще гарант корупції та окупації. Ім'я його знають навіть порохоботи
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд
 
 
 
 
 
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