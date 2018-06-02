 "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери.
По ее словам, вместо этого "в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".
"Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – отметила К.Кальюлайд.
"Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века", – сказала она.
По ее мнению, "что бы мы ни думали о качестве происходящего в Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия".
Скажи спасибо Меркель что она заблоуировала ПДЧ.
Да-а-а, опасная у тебя работа в министерстве "правды"....
Если че, кум ПОПа "воскресит", не бзди
Тогда придется прекратить торговлю и разорвать отношения...
и тайно посредством субсидий, налогов и других каналов перенаправляет своим.
Одни методично превращаются в нищих, а вторым живется вполне нормально.
Одни уезжают или вымирают, а вторые наблюдают и ухмыляются
В ночь с 1 на 2 июня 2014-го года русские "братушки" начали обстрел луганской погранзаставы.
Ребята около 4-х дней отстреливались под гимн Украины!
А я ночью лазил на крышу своего дома на 12 этаж и смотрел как начинается война в моей стране,понимая, что ничего изменить не могу!
В прошедшем было время
Наевшись пропаганды племя,
На всех углах громко кричало,
Что мир весь защищало.
Только теперь расшифровал,
Припомнивши с песни слова:
«Спросите вы у тишины
Хотят ли русские войны?»
Спросили мы у тишины.
Здесь логика и спрос смешны.
Ведь тишина не то кричит,
Она растерзана лежит.
Спросите маленьких грузин,
Как сладко им от мирных мин?
Как в них Абхазию забрали
Всем про защиту закричали.
Спросите вы как молдаване,
Напали вдруг на себя сами.
Не посрамил здесь свой мундир
Российский воин, что за мир.
У них забрали Приднестровье,
Установив средневековье.
Мол, защитили своих братьев
Что б могли мирно развиваться.
А вспомним мирный Карабах
По обе стороны в гробах.
Но знает мирный россиянин
Теперь уж точно их армянин.
Спросите братской Украины,
Кто превратил Донбасс в руины?
Чьи ж мирные летят фугасы?
В дома русскоязычного Донбасса.
Спросите, наконец , сирийца,
Кто в их стране сейчас убийца?
С чьих самолетов брошенные бомбы
Все превратили в катакомбы.
А кто ж создал ИДИЛ,
Чтоб на земле был русский мир?
Кто не согласен, те фашисты.
А по краям еще й нацисты.
Спросите Вы у тех солдат,
В земле Донбасса что лежат.
В сирийских тысячи детей
Для «мира» посланных смертей.
Вот настоящий «русский мир»,
«Скрепных» существ ориентир.
А если возразят народы,
То они ж верно, русофобы.
24-25.04.2018
Анатолий Березенский