 "Вчерашняя российская встреча мне не понравилась", - Трамп о поездке Лаврова в КНДР. ВИДЕО

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
Trump on Kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'What's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl— CBS News (@CBSNews) 1 июня 2018 г.
"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась. Я спросил: "Какова ее цель?" Но она могла бы быть позитивной. Если встреча имеет позитивный характер, мне это нравится, если же нет - я расстраиваюсь", - сказал Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу после встречи с официальным представителем северокорейского режима Ким Ен Чхолем, что стороны окончательно договорились о встрече 12 июня в Сингапуре.
Можно только представить что сейчас в белом доме происходит... аля Кеннеди вс куба
или... просто не понравилась?
это же ведь не только - а так сразу...!)))
аый патриот говорит...
Никакой транспорт для поддержки майдана не пропускали, а грейдер, видимо, имел ксиву соответствующую моменту))
Надеюсь, вы поняли о чём я
Надеюсь, вы поняли о чём я
Ничего нового...
где вы ранше были? только для видимости приперлись или что подсказали?
Трампу достаточно Китая для решения вопросов с КНДР , и посредничество РФ только ломает схему игры
тем более, что РФ не может ничего предложить Штатам на ДВ в качестве торга
интерес РФ - в Иране и Сирии, а с ними Трамп будет разбираться в июле
вот тогда вову х_ла и вызовут на ковёр Орального кабинета