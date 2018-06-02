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Все про:КНДР (476) Лавров (1520) Трамп (1821)

 "Вчерашняя российская встреча мне не понравилась", - Трамп о поездке Лаврова в КНДР. ВИДЕО

Президенту США Дональду Трампу не понравилось то, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 мая встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Читайте также: Будем встречаться с Ыном 12 июня в Сингапуре, - Трамп

"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась. Я спросил: "Какова ее цель?" Но она могла бы быть позитивной. Если встреча имеет позитивный характер, мне это нравится, если же нет - я расстраиваюсь", - сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу после встречи с официальным представителем северокорейского режима Ким Ен Чхолем, что стороны окончательно договорились о встрече 12 июня в Сингапуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3069382
 
 
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КОНЬ помчался шантажировать ХОМКУ перед встречей с Трампом?
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Коняка хомяку овса привез, в качестве браЦкой помощи.
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И шкатулку с секретом от хуйла "притаранил"....
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Как вариант да, как другой вариант - козломордые хотят примазаться к урегулированию корейской проблемы (но думаю их в разы больше устраивает нынешнее положение дел)
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Раха в этом случае останется бесполезным ископаемым. К тому же, покрытым стеклянной коркой.
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Рейган все равно круче, он жахнул Союз, а рашка это перхоть на теле Союза.
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не, не согласен. Громадину легче завалить, а вот вошь раздавить, кем сейчас является винторогия, то изловчиться нужно.
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Шо те шо те вошки... просто мутировали, теперь всеядные.
Можно только представить что сейчас в белом доме происходит... аля Кеннеди вс куба
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Молодец, Трампушка! Развивай эту мысль дальше. Не гоже засрашкам влазить в ваши переговоры. Засрашки должны быть наказаны! А то бензоколонка уже совсем из берегов вышла.
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І що б він робив без твоєї поради, навіть не уявляю.
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У тебя проблемы? Или просто задача чужой коммент облаять?
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а ты думал...!!!)\а это же ого-го как важно...)\
это же ведь не только - а так сразу...!)))
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Иногда ведь надо какие-то патриотические и красочные восклицания подсовывать, чтобы остальное поглощали не задумываясь, ведь истиннаый патриот говорит...
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Каняка привезла інструкції від крембля.
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падло делать это у них в крови. хорошо что весь мир видит дешёвые потуги мордора. давить и только давить свиносабак.
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Ждет когда Ын зенесет ему бабки для встерчи, а хуйло туда возит.
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Единственный достойный собеседник для Трампа находится в Украине.
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Я именно так это и представляла.))) Лучший из лучших. Однозначно.
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Да, повезло Украине с президентом Порошенко. Во время он на броневичок, то есть трактор полез на майдане. "Учорашня російська зустріч мені не сподобалася", - Трамп про поїздку Лаврова в КНДР - Цензор.НЕТ 5825
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тракторец (точнее грейдер) подогнали запланировано типа националисты хотят давить милицию, а националисты о том не ведали сказали, что грейдер не их , а журналисты нашли, что он какой- то госорганизации , руководство которой получило ЦУ (ценные указания) выставить грейдер --------все это было тогда в прессе подробно расписано.
Никакой транспорт для поддержки майдана не пропускали, а грейдер, видимо, имел ксиву соответствующую моменту)) "Учорашня російська зустріч мені не сподобалася", - Трамп про поїздку Лаврова в КНДР - Цензор.НЕТ 8299
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Наверно, "400 000" - й...
Надеюсь, вы поняли о чём я
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Наверно, "400 000" - й...
Надеюсь, вы поняли о чём я
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Плохо, что бабки за беседу нужно платить...
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А ещё хуже, что вокруг много зрадофилитиков под белоруССкими флажками, которые смакуют всякие говновбросы. Ну ели бы себе тихонько в своём кругу - слова бы вам не сказал. Нахрена вы это делаете привселюдно?
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Для тебя иностранные СМИ- это говновбросы ?
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У Трампа денег много, он и заплатит, не обеднеет.
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единственная в мире лошадь, которая способна только гадить, и с потрохами принадлежит хуйлу, кремль - это просто цирк уродов.
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«Тут можно запирать секретные вещи»: Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку
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Да расстройся уже так,чтобы та козляндия сдохла окнчательно. Потому что,чувствую,что после общения с лошадью поросенок начнет выделываться. Пойдет в отказ,предложит подключить рашку к переговорам,сфотографироваться вместе ну и т.д.
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Та может Ын просто любит верховую езду, поэтому и пригласил старого лошарика?
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Клоун. Что именно ему не понравилось? Как одеты были или что не целовались?
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Рюский конь влазит туда, куда не следовало...пытаются сорвать встречу Трапампа и ына...Конечно, США не понравится... кажется, что кому усилят санкции)))
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А кому нравится что либо связаное с лживой и лицемерной говорящей лошадью?
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Этот мерин порысачил к кимчепуху для того, что бы наобещать ему от имени плешивого педофила туеву хучу золотых надувных гор и уговорить и дальше "бодаться" с США...
Ничего нового...
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Нравиться не нравиться ,ешь моя красавица ,забыли у него разрешения спросить ,вот бяда бяда огорчение.
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инструкцию привез и озабоченность кремля
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в стороне были, а потом перед встречей вдруг нагрянули....
где вы ранше были? только для видимости приперлись или что подсказали?
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Оно больное! Когда уже Мюллер закончит свое расследование(
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Понятно, что кремль сделает всё возможное и невозможное, чтобы помешать.
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у Трампа гіппофобія, страх коней. я теж цих звірів не люблю, мене якось один лавров за пальці вкусив, сцука, що локомотив переїхав)))
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от именно , пасрашкин директор окажется на обочине , все идет к тому шо хомяк встретится на прямую с Трампом и к чему то благополучному может договориться , плешивому єто никак не сруки , ему везде нада махать дубиной , хоть самому , хоть через вассалов !!
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как раз тут всё ясно
Трампу достаточно Китая для решения вопросов с КНДР , и посредничество РФ только ломает схему игры
тем более, что РФ не может ничего предложить Штатам на ДВ в качестве торга
интерес РФ - в Иране и Сирии, а с ними Трамп будет разбираться в июле
вот тогда вову х_ла и вызовут на ковёр Орального кабинета
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась", - Трамп о поездке Лаврова в КНДР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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