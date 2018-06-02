 "Вчерашняя российская встреча мне не понравилась", - Трамп о поездке Лаврова в КНДР. ВИДЕО

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Trump on Kim's meeting with Russian foreign minister: "I didn't like it. It could be very positive, too. I didn't like the Russian meeting yesterday. I said, 'What's the purpose of that?' But it could be a positive meeting." https://t.co/he9uLA17dy pic.twitter.com/BFdC5nxEOl — CBS News (@CBSNews) 1 июня 2018 г.

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"Вчерашняя российская встреча мне не понравилась. Я спросил: "Какова ее цель?" Но она могла бы быть позитивной. Если встреча имеет позитивный характер, мне это нравится, если же нет - я расстраиваюсь", - сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу после встречи с официальным представителем северокорейского режима Ким Ен Чхолем, что стороны окончательно договорились о встрече 12 июня в Сингапуре.