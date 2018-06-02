EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  631  64
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (14892) политзаключенные (761) Сенцов (474)

 Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех, кто принял участие в акциях в разных странах мира в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте: Акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму проходит на Майдане

"Благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру – в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украине и даже России. Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина продолжит бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и заложников, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

Как сообщалось, в субботу в 11:00 в Киеве на Майдане Независимости стартовала акция поддержки О.Сенцова и других украинских политзаключенных - #SaveOlegSentsov.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова. ФОТО

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069380
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И тут Порошенко пропиарится решил.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И зачем он это сделал?...

Надо было их на форум Цензора отправить, здесь много есть таких, кто говорит от имени всей Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Никуя тьі не ВКЛ, тьі бульбаш. ВКЛ так зад не лижет
 показать весь комментарий
 
 
Здравому смыслу не стыдно и зад полизать, исходя из здравого смысла...
 показать весь комментарий
 
 
Да и, к тому же, его благоухание позволяет идентифицировать дерьмо, которым, при отсутствии здравого смысла, тебя пытаются накормить...
 показать весь комментарий
 
 
то есть, присутствие здравого смьісла позволяет вам есть дерьмо осознанно?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, здравый смысл позволяет понимать - что написано в посте в ответе на этот

хтось собі такий
и что, вкусньій зад у здравого смьісла?
02.06.2018 13:16
ОтветитьМне нравится

 показать весь комментарий
 
 
Ключевое слово, дружок, - ДА. Значит ел, значит осознанно )))
 показать весь комментарий
 
 
не надо так вот сразу... А может вправду беларус )))
 показать весь комментарий
 
 
Senator S 01a656ec - и не скажи....
Петр Лексеевич старается, а ему даже дети не доверяют.. (вот только взгляни на этого мальца-зрадофила)....

Не повезло Гетману с народом..... Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова - Цензор.НЕТ 7481
Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова - Цензор.НЕТ 2637
 показать весь комментарий
 
 
У Кондитера рейтинг 0,000000001 %нахер ему пиар*?,Дятлы тупорылые Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова - Цензор.НЕТ 1850Это Плештвому нужен пиар 86%,а надо 200 %
 показать весь комментарий
 
 
Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, --(с) Оно верит. Оно хочет. Оно надеетца
 показать весь комментарий
 
У Ельцина в 1996 году тоже был рейтинг ниже плинтуса, однако выборы в президенты он выиграл. А потому что был нужен США и Европе. Так и Порошенко ещё не все обещания данные США и Европе выполнил, потому и дальше останется у власти. И проголосуют за него пенсы и быдло за бухло и гречку. Потому как инициативные и смелые или свалили за рубеж, или пропали в АТО.
 показать весь комментарий
 
Он нужен Европе? Для чего, интересно?
 показать весь комментарий
 
 
Он много чего Европе наобещал (победа над россией, продажа земли, дешёвая рабсила и т.д.). А выполнить не успевает...
 показать весь комментарий
 
Уже нет. Его списали. И вьідвинули ультимаум сняться с вьібром. Если нет- осенью припиздят компроматом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, как раз пенсы и те кто голосует за гречку и бухло, будут голосвать за проамеровского и проевропейского кандидата..Интересно, где плодят дебилов, которые так думают...
 показать весь комментарий
 
Тех кто голосуют за гречку и бухло, абсолютно не интересует откуда эта гречка и бухло. А ты, я вижу, ещё выбираешь чей кандидат тебя покупает Порошенко подякував людям у всьому світі за участь в акціях на підтримку українського політв'язня у РФ Сенцова - Цензор.НЕТ 138
 показать весь комментарий
 
 
Петя, обменяняй его на свою шоколадную фабрику. Сделай хоть что-нибудь хорошее в своей жизни!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пост про Порошенко: лахта, фас!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я уже предлагал на СФ, чтобы периодически в течении суток размещали статью с названием Порошенко и даже текст в статье не нужен...
 показать весь комментарий
 
 
Классная новость. Побольше таких светлых новостей про то как Петя перевел бабушку через дорогу или соорудил скворечник для птиц. А то сплошной зрадный негатив - Мальдивы , Панама , Липецк.
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно - спасибо от имени Украины это пережиток прошлого...
 показать весь комментарий
 
Это промывание мозгов. И каким наивным это бы не выглядело - на многих действует. К сожалению.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно, когда всё выяснено про Панаму, Липецк и ДОР Лолита всё продолжают постить под копирку одно и тоже. А с Мальдивами - каждые полгода сумма удваивается и при этом как под копирку один и тот же комментарий, как будто необходимо все встречи Порошенко выкладывать в youtube...
 показать весь комментарий
 
 
Открытие водоколонок , бабушек и прочей лобуды , то у вас за поребриком.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Путин со своими стерхами и рыбалкой с голым торсом это первым придумал. Порох пока только учится
 показать весь комментарий
 
 
Тебе за поребриком поговорить не с кем ? Чо к нам приперся ? Мне твои дебилизмы не интересны .
 показать весь комментарий
 
Дебилушко --где я за Порошенко ? А ? Тут все знают, кроме тебя запоребрикового , что я против всех . Так , что а хоть лоб разбей--все понял ?
 показать весь комментарий
 
Против всех это как? Анархистка индивидуалистка? )
 показать весь комментарий
 
 
Все кто был при власти до Майдана должны уйти, без права занимать гос должности , избираться---как то требовал народ не Майдане. Все понял ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так а Петю чего защищаете? Он же и есть лучшее олицетворение этого самого гнилого прошлого. Вон даже в этой новости не президент Украины 2018 , а Генсек из СССР года 1970-го.
 показать весь комментарий
 
 
барыга был и при Кучме и при Юще и при Яныке, все понял?
 показать весь комментарий
 
 
Ось і грій там пузо. Чого сюди припхався?
 показать весь комментарий
 
Да не за себя , если честно. Мечтаю чтобы сын вырос в свободной стране , а не в затхлом совковом болоте. А Порох это болото. Непроходимое.
 показать весь комментарий
 
 
Совки на всіх щаблях влади і обирають їх такі ж совки, поки ви тут вюєте між собою.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Благодарность президета Порошенко не будет иметь границ в рамках разумного.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Президента конечно. Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова - Цензор.НЕТ 5970
 показать весь комментарий
 
по принципу "прокукаракел, а там хоть и не рассветай". Что толку-то от этих "приветствий", если с этого места вместо них надо миру заявлять, что Россия присвоила имя Руси и этим именем настоящим наследникам Руси претендует диктовать, мучая, в том числе, и Сенцова? На кой такие "вожди", которые мелочь по карманам тыря о главном даже не вспоминают и главное отстоять не требуют. Кому вождь, а кому лакей, отстаивающий заграничное барское спокойствие. Не в том Украина нуждается в это тяжкое время.
 показать весь комментарий
 
 
Это все политтехнология. Работают по очень конкретным методикам. Я не специалист , но многие приемы вполне понятны. Например , Порох должен постоянно находиться в информационном пространстве. Его должно быть много. В массовом сознании он должен со временем рисоваться челеовекобогом. Тем кто всегда ЗДЕСЬ , тот кто всегда с тобой рядом. Другие политики - просто люди (хорошо если не подлы популисты). А он , Порох не политик. Он нечто намного бОльшее и серьезное. Явление.
 показать весь комментарий
 
 
он - "мессия" , из мертвых восересают от слова его) мистер инкогнито


 показать весь комментарий
 
 
Смех смехом , а россиянам уже прочно внушили что Хуйло это сверчеловек. Мне ватаны не раз говорили что я просто завидую что у них есть Хуйло. Тут уже явные религиозные мотивы проступают. Вот что современные медиа могут делать с мозгами миллионов.
 показать весь комментарий
 
 
Я тут недавно запал на ютюбе на американское шоу которое идет уже больше 30 лет. Так вот как там полоскают ВСЕХ действующих президентов , начиная от Рейгана и кончая Трампом - украинской опозиции и не снилось. И я подумал - вот это и есть сильное и здоровое общество, без комплексов неполноценности и священных коров.
 показать весь комментарий
 
 
В Римской Империи на службе у императора находилась группа людей, в чью обязанность было прилюдно говорить императору о его недостатках, дабы он не зазнавался.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова
 
 
 
 
 
 вверх