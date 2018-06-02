 Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру – в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украине и даже России. Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима", - написал Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина продолжит бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и заложников, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму и на Донбассе.
Как сообщалось, в субботу в 11:00 в Киеве на Майдане Независимости стартовала акция поддержки О.Сенцова и других украинских политзаключенных - #SaveOlegSentsov.
Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.
Надо было их на форум Цензора отправить, здесь много есть таких, кто говорит от имени всей Украины...
хтось собі такий
и что, вкусньій зад у здравого смьісла?
02.06.2018 13:16
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Петр Лексеевич старается, а ему даже дети не доверяют.. (вот только взгляни на этого мальца-зрадофила)....
Не повезло Гетману с народом.....