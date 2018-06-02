 Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"24 мая миссия видела, как 75-й конвой, состоящий из белых грузовиков, незаконно въехал на территорию Украины из Российской Федерации. Наблюдатели ОБСЕ на пункте пропуска "Донецк" насчитали 10 грузовиков, 8 из которых имели надпись "Гуманитарная помощь Российской Федерации". Наблюдатели СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. - Ред.) видели, что конвой пересекает границу с территории России. Грузовики проехали всего 500 метров, когда ним присоединился еще один автомобиль – белый грузовик без опознавательных знаков. Этот грузовик, конечно, не был даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками… Возможно, поэтому управляемые Россией войска приказали СММ отойти на 500 метров при въезде конвоя в Украину", - рассказал Г.Камиан в обращении к руководству ОБСЕ, текст которого размещен на сайте американской миссии в ОБСЕ.
По его словам, наблюдатели не имеют представления, что на самом деле находится внутри этих грузовиков с предполагаемой гуманитарной помощи, потому что Российская Федерация не позволяет наблюдателям ОБСЕ осматривать их или наблюдать за их разгрузкой.
"Однако мы знаем, что эти грузовики не разгружаются в какой-либо больнице, школе, неправительственной организации или на складах ООН. Скорее они были разгружены в месте, которое, по сообщениям СММ, используется подконтрольными России силами. Вооруженные люди в военной форме охраняли периметр и не позволяли наблюдателям СММ видеть груз или разговаривать с кем-либо на месте", - сообщил Г.Камиан.
По его словам, если Россия действительно поставляет на территорию Донбасса гуманитарную помощь, почему она отказывается оказывать эту помощь через международные механизмы и так тщательно заботится, чтобы международные наблюдатели не увидели содержимое грузовиков.
"Эти конвои показывают, что Россия заинтересована в показательной помощи местным общинам, в то время как ее действия не оставляют сомнений в том, что конвои из белых грузовиков просто маскируют поставки грузов и снабжения для военных целей", - резюмировал Г.Камиан.
Пэрэмырря, не, не слышала？
У пэтьки все под контролем！
Зато точно знаю что его перебрасывают по железке и на простых фурах. А в конвоях подкидываю пожрать для населения что бы не орали
Читай выше: Зато точно знаю что его перебрасывают по железке и на простых фурах. А в конвоях подкидываю пожрать для населения что бы не орали
Отэто поворот, да?...
перепрошую...
поки що лише одне і то наполовину ..
Когда едет гумконвой, скрывать там нечего, россия показывала бы содержимое на весь мир.
Всем ясно, что под видом "гумконвоев" россия поставляет на Донбасс грузы для военных целей.
Раз пришел очередной российский "гумконвой", значит скоро война станет еще жарче.