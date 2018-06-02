 Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: С начала года на Донбассе погибли 28 мирных жителей, в том числе трое детей, - Хуг

"24 мая миссия видела, как 75-й конвой, состоящий из белых грузовиков, незаконно въехал на территорию Украины из Российской Федерации. Наблюдатели ОБСЕ на пункте пропуска "Донецк" насчитали 10 грузовиков, 8 из которых имели надпись "Гуманитарная помощь Российской Федерации". Наблюдатели СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. - Ред.) видели, что конвой пересекает границу с территории России. Грузовики проехали всего 500 метров, когда ним присоединился еще один автомобиль – белый грузовик без опознавательных знаков. Этот грузовик, конечно, не был даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками… Возможно, поэтому управляемые Россией войска приказали СММ отойти на 500 метров при въезде конвоя в Украину", - рассказал Г.Камиан в обращении к руководству ОБСЕ, текст которого размещен на сайте американской миссии в ОБСЕ.

По его словам, наблюдатели не имеют представления, что на самом деле находится внутри этих грузовиков с предполагаемой гуманитарной помощи, потому что Российская Федерация не позволяет наблюдателям ОБСЕ осматривать их или наблюдать за их разгрузкой.

"Однако мы знаем, что эти грузовики не разгружаются в какой-либо больнице, школе, неправительственной организации или на складах ООН. Скорее они были разгружены в месте, которое, по сообщениям СММ, используется подконтрольными России силами. Вооруженные люди в военной форме охраняли периметр и не позволяли наблюдателям СММ видеть груз или разговаривать с кем-либо на месте", - сообщил Г.Камиан.

По его словам, если Россия действительно поставляет на территорию Донбасса гуманитарную помощь, почему она отказывается оказывать эту помощь через международные механизмы и так тщательно заботится, чтобы международные наблюдатели не увидели содержимое грузовиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

"Эти конвои показывают, что Россия заинтересована в показательной помощи местным общинам, в то время как ее действия не оставляют сомнений в том, что конвои из белых грузовиков просто маскируют поставки грузов и снабжения для военных целей", - резюмировал Г.Камиан.