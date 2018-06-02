EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1826  38
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3162) Россия (69480) США (13773) Донбасс (16304)

 Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ

Россия под видом так называемых "гуманитарных конвоев" поставляет на неподконтрольные Киеву территории Донбасса поставки грузов для военных целей, сообщил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: С начала года на Донбассе погибли 28 мирных жителей, в том числе трое детей, - Хуг

"24 мая миссия видела, как 75-й конвой, состоящий из белых грузовиков, незаконно въехал на территорию Украины из Российской Федерации. Наблюдатели ОБСЕ на пункте пропуска "Донецк" насчитали 10 грузовиков, 8 из которых имели надпись "Гуманитарная помощь Российской Федерации". Наблюдатели СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. - Ред.) видели, что конвой пересекает границу с территории России. Грузовики проехали всего 500 метров, когда ним присоединился еще один автомобиль – белый грузовик без опознавательных знаков. Этот грузовик, конечно, не был даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками… Возможно, поэтому управляемые Россией войска приказали СММ отойти на 500 метров при въезде конвоя в Украину", - рассказал Г.Камиан в обращении к руководству ОБСЕ, текст которого размещен на сайте американской миссии в ОБСЕ.

По его словам, наблюдатели не имеют представления, что на самом деле находится внутри этих грузовиков с предполагаемой гуманитарной помощи, потому что Российская Федерация не позволяет наблюдателям ОБСЕ осматривать их или наблюдать за их разгрузкой.

"Однако мы знаем, что эти грузовики не разгружаются в какой-либо больнице, школе, неправительственной организации или на складах ООН. Скорее они были разгружены в месте, которое, по сообщениям СММ, используется подконтрольными России силами. Вооруженные люди в военной форме охраняли периметр и не позволяли наблюдателям СММ видеть груз или разговаривать с кем-либо на месте", - сообщил Г.Камиан.

По его словам, если Россия действительно поставляет на территорию Донбасса гуманитарную помощь, почему она отказывается оказывать эту помощь через международные механизмы и так тщательно заботится, чтобы международные наблюдатели не увидели содержимое грузовиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

"Эти конвои показывают, что Россия заинтересована в показательной помощи местным общинам, в то время как ее действия не оставляют сомнений в том, что конвои из белых грузовиков просто маскируют поставки грузов и снабжения для военных целей", - резюмировал Г.Камиан.

Источник: https://censor.net.ua/n3069378
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда об этом заявляет украинская разведка, то это - для внутреннего потребления, а это заявление имеет международный вес.
 показать весь комментарий
 
 
И? И какая реакция? Из разряда "а поговорить?" А смерти и ранения наших бойцов просто статистика?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шатаешь？
Пэрэмырря, не, не слышала？
У пэтьки все под контролем！
 показать весь комментарий
 
 
Та да. Вот только хлопцев не вернуть... Увы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это боль. Но, боль матерей, отцов, детей, большинства украинцев. А, гаранту фиолетово.
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, что вздувшиеся консервы или клей для школьников...
 показать весь комментарий
 
Мы это знаем. Давайте уничтожайте. Это же помощь террористам ?
 показать весь комментарий
 
 
А я думал тушонку Рузвельта возят.чалдоны блин Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1125
 показать весь комментарий
 
дык ЕС собирается налаживать отношения именно за это наверное.
 показать весь комментарий
 
Каждый КацаПсин в душе мать Тереза и дохлая дохторша Лиза
 показать весь комментарий
 
 
этих наблюдателей ОБСЕ уже давно надо было бы переименовать в забухатели ОБСЕ, иначе чем из-за постоянного будуна тупость их реакций не объяснить
 показать весь комментарий
 
 
И краской вымазать автомобили, как это сделали лугандонцы за это же самое...
 показать весь комментарий
 
В курсе, что паРаша напала на Украину и она нашла много лохов поддержавших оккупацию?
 показать весь комментарий
 
я в курсе, что еще с времен Руси москали и их ордынские смерды народу Украины вредят из-зависти, что никогда не достигнут такого же уровня развития. Все остальное просто эпизоды этой печальной картины, из-под которой Европа по-шакальи побирается и на которую равнодушно смотрит остальной мир, отчего-то претендующий называться цивилизованным. Смердов у москалей везде хватает, подобное ведь тянется к подобному, а москали и сами рабы противоречий и жертвы парадоксов.
 показать весь комментарий
 
 
Оно не в курсе даже что РАБссия в ЖО...,газопровод Северный Крах-2 отложен на неопределенное время... Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3208
 показать весь комментарий
 
 
Зато гордость большая,за американское бабло Гитлера одолели за 4 года... Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9795
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хотелось бы официальный доклад от ОБСЕ, а не писаря при нём.
 показать весь комментарий
 
там тоже самое. Только гебешные боты вроде тебя сомневаются.
 показать весь комментарий
 
 
Да, я не верю что в гумкомвоях есть оружие!

Зато точно знаю что его перебрасывают по железке и на простых фурах. А в конвоях подкидываю пожрать для населения что бы не орали
 показать весь комментарий
 
прикольно, тогда чем по твоему воюют твои бандиты на Донбасе? Купили танки в воентгрге? Даже твой хуйло это уже не отрицает!
 показать весь комментарий
 
У меня нет хуйла, я девочка!

Читай выше: Зато точно знаю что его перебрасывают по железке и на простых фурах. А в конвоях подкидываю пожрать для населения что бы не орали
 показать весь комментарий
 
хуйло у вас ОДИН на всю паРашу, больше нигде такого не найдешь. Для девочек блондинок рассказывю, что на фурах возят БОЕПРИПАСЫ для танков из военторга! Росія під виглядом "гумконвоїв" поставляє на Донбас вантажі для військових цілей, - представник США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9488
 показать весь комментарий
 
 
Чувак- ну ты даешь. Там раньше вовсю торговали оружием. Это не секрет.
 показать весь комментарий
 
Блин, у меня тоже есть "сенсация" подобного мегамасштаба: - ВОДА, вы только вдумайтесь - МОКРАЯ!
Отэто поворот, да?...
 показать весь комментарий
 
у ОБСЄ відкрились очі..

перепрошую...
поки що лише одне і то наполовину ..
 показать весь комментарий
 
Россия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ

Когда едет гумконвой, скрывать там нечего, россия показывала бы содержимое на весь мир.
Всем ясно, что под видом "гумконвоев" россия поставляет на Донбасс грузы для военных целей.
Раз пришел очередной российский "гумконвой", значит скоро война станет еще жарче.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия под видом "гумконвоев" поставляет на Донбасс грузы для военных целей, - представитель США при ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх