 Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.

"По данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, за прошлый год Днепр резко рванул в индексе прозрачности городов Украины, поднявшись сразу на 46 позиций (!) - с 66 места на двадцатое и опередив такие крупные города, как Харьков, Одесса и Кривой Рог. Шаг за шагом. Камешек к камешку. Работаем. Скоро будем в десятке лидеров. Увидите", - написал он.

Так, согласно данным проекта, Харьков занял 45 место, Одесса - 47-е, Кривой Рог - 61-е.

При составлении рейтинга эксперты учитывали прозрачность сфер ответственности городских советов. Речь идет о доступности данных, в частности, бюджетных процессов, социальных услуг, коммунальных предприятий, закупок, землепользования и тому подобное.

В Тransparency International Ukraine убеждены: Днепр имеет все шансы попасть на высшие ступени рейтинга.

"Приятно отметить, что Днепр показал наибольший прогресс среди областных центров. Здесь следует учитывать и то, что это один из городов-миллионников, и то, что для достижения адекватного уровня открытости таким крупным городам нужны дополнительные усилия. Конечно, это только открытость, но это - необходимое условие для эффективного взаимодействия с общественностью и бизнесом по повышению эффективности. Но мы также знаем, что потенциал Днепра не ограничивается вхождением в двадцатку самых открытых городов. Поэтому ждем новых позитивных новостей," - отметил руководитель Тransparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.