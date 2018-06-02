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 Происшествия, Общество
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Все про:Transparency International (76) Днепр_город (2407)

 Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine

Днепровский городской совет занял двадцатое место в рейтинге прозрачности 100 лучших городов Украины от международной антикоррупционной организации Transparency International. По сравнению с предыдущим исследованием муниципалитет улучшил свой показатель и поднялся на 46 позиций.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети мэр Днепра Борис Филатов.

"По данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, за прошлый год Днепр резко рванул в индексе прозрачности городов Украины, поднявшись сразу на 46 позиций (!) - с 66 места на двадцатое и опередив такие крупные города, как Харьков, Одесса и Кривой Рог. Шаг за шагом. Камешек к камешку. Работаем. Скоро будем в десятке лидеров. Увидите", - написал он.

Так, согласно данным проекта, Харьков занял 45 место, Одесса - 47-е, Кривой Рог - 61-е.

При составлении рейтинга эксперты учитывали прозрачность сфер ответственности городских советов. Речь идет о доступности данных, в частности, бюджетных процессов, социальных услуг, коммунальных предприятий, закупок, землепользования и тому подобное.

В Тransparency International Ukraine убеждены: Днепр имеет все шансы попасть на высшие ступени рейтинга.

"Приятно отметить, что Днепр показал наибольший прогресс среди областных центров. Здесь следует учитывать и то, что это один из городов-миллионников, и то, что для достижения адекватного уровня открытости таким крупным городам нужны дополнительные усилия. Конечно, это только открытость, но это - необходимое условие для эффективного взаимодействия с общественностью и бизнесом по повышению эффективности. Но мы также знаем, что потенциал Днепра не ограничивается вхождением в двадцатку самых открытых городов. Поэтому ждем новых позитивных новостей," - отметил руководитель Тransparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3069376
 
   
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Я з Бучі. У нас більш-менш. Коломойський - не найгірший з олігархів.
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И это только один Коломойский сбежал из Днепра и уже такой результат .А если бы все его земляки сбежали из Украины то результат был бы потрясающим .
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Слава богу,здравомыслящие есть ! Жму руку.
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Если бы не Клолмойский, то в Днепре был лугандон
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Если бы не Гитлер,Германия была бы советской ))
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Если бы не Сатлин, то мы жили как немцы
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Если бы немцы жили у нас,а мы у них - то были бы счастливы все ))
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Немцы уже жили у нас, не выдержали, уехали.
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Его бизнес интересы ни при чём? Тогда - истинный патриот, взяток не даёт и не олигарх...
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Беня сделал своё дело, Беня должен уходить Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 9413
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Дурень, это расчищают после крепких хозяйственников. Один Вилкул украл собственности города на 2 ярда
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Лучший из худших. Темпы до смешного,улиточные.Олигарх управляет. За свой карман не забывает. Это понятно даже дебилам. Но большинство молятся как на путина. Раболепство или не понимания возможностей иных путей ? Гляньте как в Польше. А ведь было хуже чем у нас.
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Бо у польщі була весь час польськоцентристська політика. Поляки за своєї суттю є націоналістами і тому вчасно позбавилися комуняцької спадщини, там не відбулося злиття комуняцької номенклатури і криміналітету, як в нас.
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днепр действительно прогрессирует...но эти интернешнл лучше бы молчали Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 9958.любое дело завалят.
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О как, а совсем недавно выложили рейтинг мэров, так там педалик и светлячок заняли первое место. У двоих первое！
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так в украине всего двадцать пять подконтрольных Украине областных центров...какое 66,47 или 61 место? Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 4882 Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 2261
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А ты все тупишь😀
Там про города, а не областные центры
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"Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины.. "

Я тоже ступил... Оказывается заголовок надо по-другому понимать...
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Так самое интересное: на первом месте- Мариуполь! Во, как! Мы- самые прозрачные. Это- настораживает, бо я не врубаюсь: это плохо? Или- совсем хреново?
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да кому ты нужен, гебнявый бот, что бы тебя банить. Без идиотов нам скучно! Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 2355
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДнепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти, - Тransparency International Ukraine
 
 
 
 
 
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