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 Акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму проходит на Майдане

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция #SaveOlegSentov. Её участники пришли с различными плакатами в поддержку Олега Сенцову и других украинских политзаключенных, которые удерживаются в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Началась акция с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных. Организаторы акции намерены зачитать примерный список всех тех, кого удерживают в РФ и Крыму.

По приблизительным оценкам, на акцию собралось более 500 человек. Люди продолжают сходиться.

Организаторы акции зачитали общее обращение от всех участников таких же акций, которые проходят по всему миру - обращение к мировым лидерам с призывом усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Также требуют, чтобы в Украине был создан спецорган, который бы занимался делами украинских политзаключенных. Также призывают болельщиков на ЧМ по футболу в РФ кричать: "Я болею за политзаключенных".

Смотрите также: "Нам не все равно": акция в поддержку украинских политзаключенных пройдет завтра на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Источник: https://censor.net.ua/n3069375
 
   
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Этот мир сошел с ума:- несогласных всех в остроги,
И тюремная среда сокращает жизни сроки.
Беспризорники кругом, и старухи по подвалам.
Только всем-то ни-по-чём, ведь своих забот навалом.

Этот мир сошел с ума. Все открыто и нахально.
Что вчера звалось грехом, то сегодня так похвально.
Этот мир сошел с ума, да и мы безумны тоже,

Ведь живет Свята душа там, где жить ей так негоже!

Этот мир сошел с ума, но должно всё было сбыться.
Вот откуда толчея... вот откуда эти лица...
Этот мир сошел с ума. А,быть может, мне все снится...
Ложь, обман, война, беда... перекошенные лица...

Этот мир сошел с ума. Вошь, бесчинствуя, хохочет,
Оскверняя Небеса, веру душ, как камень точит.
И под видом добрых дел и деяния благого,
Сеет всюду... беспредел.... уводя с пути прямого

Вадим Журавлев.
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Це комусь може смішно, що я на дівані "кричу" ! ГОСПОДИ ! Недопусти смерті !
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиАкция в поддержку Сенцова и других политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму проходит на Майдане
 
 
 
 
 
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