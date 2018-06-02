 Акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму проходит на Майдане

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Началась акция с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных. Организаторы акции намерены зачитать примерный список всех тех, кого удерживают в РФ и Крыму.

По приблизительным оценкам, на акцию собралось более 500 человек. Люди продолжают сходиться.

Организаторы акции зачитали общее обращение от всех участников таких же акций, которые проходят по всему миру - обращение к мировым лидерам с призывом усилить давление на президента РФ Владимира Путина. Также требуют, чтобы в Украине был создан спецорган, который бы занимался делами украинских политзаключенных. Также призывают болельщиков на ЧМ по футболу в РФ кричать: "Я болею за политзаключенных".

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Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.