 Путин платит своим симпатикам в Европарламенте. Есть доказательства, - евродепутат Ауштревичюс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал евродепутат из Литвы, глава группы "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс.

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"Я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. У нас есть доказательства. (...) Проникновение Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезфинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - сказал европарламентарий.

При этом противников политики Путина в Европарламенте все равно больше, отметил Ауштревичюс.

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