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Все про:Европарламент (1296) Путин (23871) Ауштревичюс Пятрас (10)

 Путин платит своим симпатикам в Европарламенте. Есть доказательства, - евродепутат Ауштревичюс

В Европарламенте активно работают симпатики президента РФ Владимира Путина, которые получают за это деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал евродепутат из Литвы, глава группы "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс.

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"Я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. У нас есть доказательства. (...) Проникновение Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезфинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - сказал европарламентарий.

При этом противников политики Путина в Европарламенте все равно больше, отметил Ауштревичюс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069372
 
   
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И только в неподкупном, честном, высокоморальном украинском парламенте все спокойненько - Путин никому не платит.
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да, наши принимают удивительные законы с хорошими названиями и в каждом очередная гадость для народа типа хоронить родственника через недельку-вторую или таможенные сборы на автотранспорт, который бесплатно давала Европа для войны еще в 2014-15 гг, или там пенсионный стаж - по годочку прибавлять и автоматом по годочку отодвигать - т.е. в бесконечность...короче отсутствие типа логики до полного мрака.
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так нємка одна є така сімпотна відьма, сволоч ще та, кожен її виступ починається і закінчується словами, що в Україні громадянський конфлікт між українцями і українці всі націоналсти і дураки.
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На жаль крохоборів у Європі вистачає.
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Ну, наприклад, Німеччина. Вона згватовавна під час Другої світової. Зараз Х**ло творить свої чорні справи. Хоча ПаРаша "прославилась" гігантською територією гігантсьики жертвами. ПаРаша - Країна виродок ! Здохни, зараза !!!
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Ой ли! Только ли в Европарламенте плотит путин своим симпатикам? Та он пол европейской "элиты" скупил оптом. Посмотрите кто в ИТАЛИИ К ВЛАСТИ ПРИШЕЛ? Там сплошные "друзи путина"
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І не тільки в Европарламенті. Там копати - не перекопати, від Саркозі з Берлусконі і Шрьодера до Орбана з Земаном і Штайнмайера.
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А Обама? Ведь только при Обаме, начали войну и в Грузии и в Украине! Хотя есть договора! Вряд ли оно (хуйло), на кого либо напало, при других президентах США ...
Ещё комсомолка Рибентроп, кацапстан "не вмешивался" в выборы Германии...
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Війна в Сакартвело була в часи президентства Буша-джуніора. Власне, саме він зупинив її, вивівши в Чорне море авіаносну групу.
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та ясный пень!
эти метастазы расползлись не только по Европе
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ЮНКЕР собака бешеная уже давно на "кормушке" чекисткой сидит. Шредер, Штанмайер,Зигмар Габриэль-это паталогические путинские "пудели"!
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ЮНКЕРСУ зменшили "жалованьє" і він заверещав - треба негайно перестати "травіть рабсєю"
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Після "вбивства" бабченка будь-яка русофобія виглядає кумедною та нікчемною.............. Путин платит своим симпатикам в Европарламенте. Есть доказательства, - евродепутат Ауштревичюс - Цензор.НЕТ 1239
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Земан и Додон-это просто "гимн СССР" а не президенты!
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Просто нелюди. Подельники людоедов.
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І ці продажні політики щось торочать про корупцію в Україні...
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А нам тут про корупцію розповідають.
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А хто платит, тот и заказывает музыку. Шо мешает Пэте и всем нашим госдеятелям им платить за нужные решения и поддержку? Жадность? Они спроможни платить только порохоботам. Остальное всё себе. Ну и ждут подачек от запада, какое тут платить. Жлобы конченные.
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это не катит,тут главное кинуть очередной кусок говна в "Пэтю",а логика там на последнем месте
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А просто нужно быть объективным. Путин наш враг и перекупает наших друзей. А наши друзья, понимая, какой Пэтя друг, желающий от друзей только получать, но ничего не давать взамен, решили не дружить с Пэтей и бросить в него какашку, заключая с нашим врагом взаимовыгодные сделки. От такая логика у меня. А у тебя на первом месте что? Колись. Любовь к Пэте? Эх, Вася! Бросит он тебя. Не верь ему.
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друзей нельзя купить. Случайных знакомых можно.
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А в политике нет друзей. Только случайные знакомые. Даже во внутренней политике, не говоря о внешней. Это условное понятие, а не абсолютное в данном контексте.
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Есть политикиё которые заинтересованы в существовании Украины, как Державы, и есть прлитики, готовые слить ее России, в качестве колонии.
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Есть. И, к сожалению, вторые побеждают. И полезный идиот в этой ситуации именно Пэтя.
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А что так скучно? А с огоньком? «Вальцман !!!! Лолита!!!, липецкая фабрика!!!»
А то только: «Пэтя....», и фсьо...

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Если уж рассуждать в ваших категориях, то политика это скорее всего не любовь, а секс, а то и БСДМ
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Ну, да. А наши бюджетные пилят и за стеклянные бусы от запада кончают страну. Или вы думаете, что Пэтя не спец давать и получать взятки? Да он непревзойдённый маэстро и виртуоз. Как рыба в воде. Всё думали, как приватизировать ГТС Украины не вступив в консорциум ни с кем, пока не проипали её совсем. Жлобы. Щас мордор с европами настроют потоков, а жлобы будут отсасывать.
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помню какой поднялся вой когда была новость что петя якобы заплатил трампу.
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Сколько проплатили, на столько и провыли
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Та да. Пэтя заплатил за пиар. За то шобы пофоткаться с Трампом и показать народу и мировому сообществу какой он охренительный политик мирового масштаба. Притом не Трампу, а тому, кто организовал эту встречу. А платить стоит за решения европейским решалам, чтобы они решили не строить северный поток, например, а использовать мощности родной ГТС. Даже в долю их взять. Только жаба - она такая. Четверть века шла борьба за контроль этой ГТС международным консорциумом. Из-за нашей жабы интерес у инвесторов пропал и они нашли другой способ заработать. А с 19 года продадут за бэзцинь.
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Тому Пете тоже пуйло платит, возможностью вести бизнес в рашке, в прошлом году только от Липецкой фабкири он получил 2млрд.руб, а там еще около 20 бизнесов.
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Мне кажется весь сыр-бор из-за того, что до революции раша отмывала много денег в Украине, давая долю нашим небожителям за эту услугу. Когда рывалюционеры на крови пришли к власти, они поломали все эти схемы. Но не просто так, а из-за тупости и жадности, решив, что можно отжать большую доляху. Это и есть причина войны с мордором.
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Причина несколько в ином. Стремление Украины в ЕС и НАТО. И как следствие. Угроза потери базы в Крыму. И приближение НАТО непосредственно к границам РФ. А также причина - война за газовый рынок в Европе между США и РФ (быть может это главная причина).
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Липецкий Рошен закрыт с июня прошлого года!
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Вряд ли стоит давать ссылки на рамбер.сРу...
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В контексте статьи - нет, сРу на помойку залезет, чтобы найти симпатика...
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Есть проститутки, которые торгуют телом. А есть проститутки, которые торгуют совестью. И лишь вторые вызывают чувство крайнего отвращения.
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Не ображайте проституток. У них така робота. Є попит -- є надавачі послуг. Вони не приховують свій фах. А от всі ці "шредери_юнкери", вони, якщо їх послухати, кришталево чисті ментори. Насправді ж -- продажна наволоч. Не ображайте, будь ласка, проституток. Вони мають вищу мораль, ніж ці покидьки.
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Может пора нам тыкать в их рыла всю эту хрень.когда они начинают нам завывать про коррупцию!Что не мы одни..
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і все ж таки більше користі буде, якщо виправляти ті недоліки, на які вони тичуть, чим відгавкуватись: "сам такий!"
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После этого заявления его завтра обвинят в коррупции и/или секс домогательствах и погонят с поста. Так у хуйла нынче модно избавляться от мешающих политиков.
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Kto ego mozet obvynyt i tem boleje s posta?Ego liudi Litve vybrali,tak tolko oni i mogut otozvat .O etot putin dlia nas
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Т.е. в Летуве людей невозможно обмануть?
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Na vyborax u nas on vygral mesto v Evroparlament.Tak sto ubrat ego daze ne znaju kak by vozmozno.Dalia Grybauskaite nas prezident nemogla by ego ubrat daze jesly i zaxotela tak zdelat
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нічого дивного, те в людській природі
воно може красно балакати про "демократичні цінності", про "боротьбу з тиранією"...
а варто якомусь тирану помахати дєнюжкой перед писком - одразу, махаючи хвостиком, радісно біжать на цирлах клювати з рук
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Уроки истории учат, что они все таки да чему то и учит.
Если в прошлом веке страны Европы и США во всю торговала веревками, на которых ее собирались вешать православные мокшанские коммунисты, то сейчас все таки среди них уже нет такого уж единообразного желания.

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Уже почти миллион обращений поступило на прямую линию с Путлером 😊. В основном, россияне просят запретить интернет, ввести карточки, увеличить хлебный паек и выдать всем рукавицы для сбора валежника 😂👍и всё ради того, чтобы адептам ху**ла комфортно жилось в Европе и не только !!
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А ещё по куску мыла и по 2 метра верёвки.
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Не зря закрытая часть бюджета мацковии составялет 3 триллиона деевянных в год ( около 50 млрд. долларов США ). Эти деньги идут на подкуп ,на политические убийства ,на поддержку враждебных США режимов во всём мире. Метод борьбы - санкции и БОЙКОТ всего рашистского во всём мире и в Украине . БОЙКОТ товаров с кодами 460 - 469 , БОЙКОТзаправок касапов GLUSCO ( бывшая ТНК ВР ) и AMIC ( бывшая Лукойл ). БОЙКОТ банкам касапов в Украине - ВТБ , Сбербанку ,Проминвесту и Альфа - банку.
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*** (простите, что много букоф)
"путин и ЗОЛОТАЯ РЫБКА" поэт Д. Быков
ОН:У нас проблемы.
ОНА: Тс-с! Ни звука.
Мне скучно слушать, что у вас.
Я говорила…
ОН: Слушай, щука!
Прошу тебя в последний раз.
ОНА: Не стану слушать этих бредней.
Иди с людьми поговори,
а здесь про этот раз последний
не верят даже пескари.
Я все давала: и «Единство»,
и нефтецены на убой…
Ты этим так распорядился,
что все на дне, как мы с тобой.
Ты отпустил меня однажды,
я помогала, ты следил -
но для твоей, Володя, жажды
нужна не я, а крокодил.
Вся эта ложь, все эти кражи,
все эти ближние друзья…
ОН (страстно): Ну все! Клянусь, что больше даже
по Конституции нельзя!
ОНА: Про Конституцию, Вованыч,
втирай опять же пескарю,
а мне нельзя смеяться на ночь -
стара я стала, говорю…
ОН: Пойми ты, старая хабалка,
я не за выгоду борюсь!
Пускай меня тебе не жалко,
но без меня погибнет Русь.
Кто их удержит от развала
от Петербурга до Курил?!
ОНА: Ты ж говорил, что их немало.
Поменьше б надо, говорил…
Конечно, трудная работа -
рулить всем этим, не любя;
но как-нибудь найдется кто-то.
Ведь находились до тебя?
Вот тоже мне, какое чудо -
рулить послушными людьми…
ОН: Сними хоть санкции, паскуда!
Ты слышишь? Санкции сними!
ОНА: Ты сам просил поставить Трампа -
теперь расхлебывай, чудак.
Ты ждал по ходу Форест-Гампа,
а оказался Дональд Дак.
А то скандалы, твиттер, бабы,
избыток грязного бабла…
Не лез бы в выборы - тогда бы
я б что-нибудь еще могла…
Теперь, увы, что зад, что перед -
ты весь замазан искони.
ОН: Но я не лез!
ОНА (со вздохом): Они не верят.
И я не верю, извини.
Теперь проблемы на подходе.
Ты никогда не верил мне,
а между тем ты жил, Володя,
в прекрасной, сказочной стране!
Ее уклад красив и древен,
а нрав чудесен и толков.
Полно лягушек и царевен,
грибов, царевичей, волков -
а ты все жестче, все тощее,
все молчаливее и злей,
ты роль бессмертного Кощея
избрал себе из всех ролей!
Тут были куры непростые,
несли вам яйца много лет -
всё непростые, золотые…
Про гребешки-то помнишь, нет?
Была тут репка-Украина,
ты захотел ее в Москву,
и дернул - рраз! И все едино
заполучил одну ботву.
Уже не катит этот метод.
Прогноз, по сути, никаков.
ОН: Я два часа с тобой, как... этот!
Уже волнуется Песков!
ОНА: Ну что ж теперь…
ОН: А ты не нукай!
Вся пресса примется молоть:
«Он два часа возился с щукой»…
ОНА: А что еще писать,
Володь? Ни свежих тем, ни свежих ликов,
все погружается во тьму…
Уже извелся даже Быков -
писать, мол, не о чем ему.
Последний год напрасно прожит
под сенью пламенных харит;
Донбассу оды петь не может -
позорно, стыдно, говорит…
Одна осталась тема - щука.
Все остальное ложь и хмарь…
ОН (грозно): Ты что-то разболталась, сука.
ОНА (подбоченясь): А что ты ждал, озерный царь?!
Другие выпалить могли бы
весь этот пламенный заряд…
Но если все молчат как рыбы -
тогда уж рыбы говорят!
ОН (обращаясь к охране, плавающей вокруг):
Эй, вы! Не слушайте, не верьте!
Старуха поднимает грязь…
ОНА (презрительно): Х..ло!
ОН: Готовься к смерти!
(Стреляет)
ОНА: Уф, слава Богу.... заждалась...
(Всплывает счастливая к верху брюхом)
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а сколько, Путин, заплатил, Ауштревичюсу, что бы, он сказал, что, Путин, платит своим симпатикам, в Европарламенте?
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Путин проститут. И подходы у него такие же. Президента Порошенко уважают во всем мире совершенно безвозмездно, то есть даром.

Путін платить своїм симпатикам у Європарламенті. Є докази, - євродепутат Ауштревічюс - Цензор.НЕТ 2675
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Зачётно! То есть Путина любят за деньги, а Пэтю за то, шо он хороший парень! Такая у него прохвесия.
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Президент Порошенко открыт для народной любви. Все от вас зависит.
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Кто спамит Кацманавта - махровый порохобот, работающий за деньги. Шоб тэбэ вдавыло, нэщастя. Нэма аргументив запэрэчыты, то дай подыскутуваты з розумнымы людьмы, падла ты такэ!
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Плешивый Педофил зарабатывает в сутки,больше чем заработал Кондитер за всю жизнь...,вы идиоты тупорылые...
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могу забиться на что угодно, что бензин в кацапстане догонит доллар
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А падлошенко платить трампу за зустріч і що?
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Не можна любити #уйла без великого бабла... Ось таке от хайку вийшло...
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Они уничтожат себя сами без каких бы то активных действий с нашей стороны.

Сэр Уинстон Чёрчилль о РАБссии.1963 год Путін платить своїм симпатикам у Європарламенті. Є докази, - євродепутат Ауштревічюс - Цензор.НЕТ 4911
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А что вы хотели? Современный мир - мир ЖИРНЫХ БАРЫГ, ЛЕНИВЫХ и ТРУСЛИВЫХ МЕЩАН, ЗАНОСЧИВЫХ ФЕОДАЛОВ и ТОТАЛЬНОГО РАБСТВА тупого БОЛЬШИНСТВА!
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ЧЕСТЬ, ПОРЯДОЧНОСТЬ и ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ остались далеко в истории!
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Через пол-года наступит "МОМЕНТ ИСТИНЫ"! Когда ЕС должен будет санкции продлевать против России. Все ж изменилось. В Германии коалиция сформировалась-блядство еще то! Половина "запэкли путинисты"! В Италии вообще сброд к власти пришел во главе с "серым крдиналом" мафиози Берлускони. Эти "Звезды Севера" и прочая антиевропейская , пропутинская шушара.В Испании скинули премьера а пришло сициалисты. То же кремлевские прихвостни.Та и во Франции Макрон что то не то мелет"Владимир!Владимир"! Ну прям как комсомолец. Боюсь не продлит санкции Европа против россии. Сильно большой раскол в Европе. Не удивлюсь если и Могерини "кремлевскую песню " запоет!!
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Так а сколько миллиардов должны терять на санкциях европейские производители, а главное сколько лет, теряя такой роскошный рынок, дав Украине шанс, а Украина не продвинулась ни на шаг к цивилизованной Европе? В чём смысл? Все уже всё видят. США выигрывает, все остальные проигрывают, пытаясь нагнуть мордор, давая шанс Украине. А украина на их помощь и старания куй забила и варится в собственной коррупции. Нах им это надо?
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Ну да, если Трамп продолжит в таком же темпе кидать своих евросоюзников, то, скорее всего, санкции, конечно, так откровенно до конца не снимут, но смягчат, а на многое просто будут глаза закрывать.
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Хорошо, как это кому-то видится, что среди журналистов в Европе нет оплачиваемых Хуйлом симпатиков, которые живоописивают всё, что делается Украиной... Путін платить своїм симпатикам у Європарламенті. Є докази, - євродепутат Ауштревічюс - Цензор.НЕТ 1007
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Во многих странах ЕС обычная проституция легализована. Может, уже и политическая тоже?
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Можно сказать что россия в очередной раз победила европу .
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Совсем не удивлён ..Кстати , в Украине тоже самое . .
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Европа даже не понимает что будет если снимет санкции с россии. Сразу же начнетса эскалация на Донбассе и тогда Украина пришлет в Европу миллионы беженцев! Топа мол "ребята вы беженцев принимаете с Сирии а у нас тоже боевые действия, ак что не обессудтье принимайте 15 миллионов наших пенсионеров ! " Вот уж где радость Украине ! Всех пенсов отправить в Европу и кормить не надо. Нехай Европа их содержит! И депортировать Европа 15 миллионов Украинских пенсионеров не сможет! Для депортации нужно что бы была ПРИНИМАЮЩАЯ СТРАНА. УКРАИНА ПРОСТО ОТКАЖЕТСА ПРИНИМАТЬ НАЗАД 15 МИЛЛИОНОВ УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ И БУДЕТ ЕВРОПА ИХ СОДЕРЖАТЬ!! по 700 евро плотить и жилье бесплатно. Тогда Европолитики на коленя приползут и БУДУТ УМОЛЯТЬ УКРАИНУ ЧТО Б ОНА ЗАБРАЛА 15 МИЛЛИОНОВ ПЕНСОВ НАЗАД! А Украина скажет " вы ребята своим подкармливаньем провоцируете агрессора рашку на войну. Поэтому пока на Донбассе война мы будем вам присылать беженцев"! ЕВРОПА ЗАВОЕТ! А если еще Турция 2калитку" откроет с беженцами то ЕВРОПЕ -ПИЗДЕЦ!!!
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15 миллионов пенсов у Европу-как солидно звучит!
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На сегодняшний день одна только Германия плотит 20 МИЛЛИАРДОВ евро в год на содержание беженцев. А если на Донбассе эскалация усилитса и Украина пришлет своих беженцев то это уже будет не 20 миллиардов а 100! Никакой газопровод с рашкой не окупит эти убытки
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин платит своим симпатикам в Европарламенте. Есть доказательства, - евродепутат Ауштревичюс
 
 
 
 
 
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