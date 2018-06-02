 Путин платит своим симпатикам в Европарламенте. Есть доказательства, - евродепутат Ауштревичюс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал евродепутат из Литвы, глава группы "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс.
"Я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. У нас есть доказательства. (...) Проникновение Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезфинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - сказал европарламентарий.
При этом противников политики Путина в Европарламенте все равно больше, отметил Ауштревичюс.
Ещё комсомолка Рибентроп, кацапстан "не вмешивался" в выборы Германии...
эти метастазы расползлись не только по Европе
А то только: «Пэтя....», и фсьо...
Смешно
Депутат Европарламента призвал Францию наладить отношения с Россией Об этом сообщает Рамблер.
воно може красно балакати про "демократичні цінності", про "боротьбу з тиранією"...
а варто якомусь тирану помахати дєнюжкой перед писком - одразу, махаючи хвостиком, радісно біжать на цирлах клювати з рук
Если в прошлом веке страны Европы и США во всю торговала веревками, на которых ее собирались вешать православные мокшанские коммунисты, то сейчас все таки среди них уже нет такого уж единообразного желания.
"путин и ЗОЛОТАЯ РЫБКА" поэт Д. Быков
ОН:У нас проблемы.
ОНА: Тс-с! Ни звука.
Мне скучно слушать, что у вас.
Я говорила…
ОН: Слушай, щука!
Прошу тебя в последний раз.
ОНА: Не стану слушать этих бредней.
Иди с людьми поговори,
а здесь про этот раз последний
не верят даже пескари.
Я все давала: и «Единство»,
и нефтецены на убой…
Ты этим так распорядился,
что все на дне, как мы с тобой.
Ты отпустил меня однажды,
я помогала, ты следил -
но для твоей, Володя, жажды
нужна не я, а крокодил.
Вся эта ложь, все эти кражи,
все эти ближние друзья…
ОН (страстно): Ну все! Клянусь, что больше даже
по Конституции нельзя!
ОНА: Про Конституцию, Вованыч,
втирай опять же пескарю,
а мне нельзя смеяться на ночь -
стара я стала, говорю…
ОН: Пойми ты, старая хабалка,
я не за выгоду борюсь!
Пускай меня тебе не жалко,
но без меня погибнет Русь.
Кто их удержит от развала
от Петербурга до Курил?!
ОНА: Ты ж говорил, что их немало.
Поменьше б надо, говорил…
Конечно, трудная работа -
рулить всем этим, не любя;
но как-нибудь найдется кто-то.
Ведь находились до тебя?
Вот тоже мне, какое чудо -
рулить послушными людьми…
ОН: Сними хоть санкции, паскуда!
Ты слышишь? Санкции сними!
ОНА: Ты сам просил поставить Трампа -
теперь расхлебывай, чудак.
Ты ждал по ходу Форест-Гампа,
а оказался Дональд Дак.
А то скандалы, твиттер, бабы,
избыток грязного бабла…
Не лез бы в выборы - тогда бы
я б что-нибудь еще могла…
Теперь, увы, что зад, что перед -
ты весь замазан искони.
ОН: Но я не лез!
ОНА (со вздохом): Они не верят.
И я не верю, извини.
Теперь проблемы на подходе.
Ты никогда не верил мне,
а между тем ты жил, Володя,
в прекрасной, сказочной стране!
Ее уклад красив и древен,
а нрав чудесен и толков.
Полно лягушек и царевен,
грибов, царевичей, волков -
а ты все жестче, все тощее,
все молчаливее и злей,
ты роль бессмертного Кощея
избрал себе из всех ролей!
Тут были куры непростые,
несли вам яйца много лет -
всё непростые, золотые…
Про гребешки-то помнишь, нет?
Была тут репка-Украина,
ты захотел ее в Москву,
и дернул - рраз! И все едино
заполучил одну ботву.
Уже не катит этот метод.
Прогноз, по сути, никаков.
ОН: Я два часа с тобой, как... этот!
Уже волнуется Песков!
ОНА: Ну что ж теперь…
ОН: А ты не нукай!
Вся пресса примется молоть:
«Он два часа возился с щукой»…
ОНА: А что еще писать,
Володь? Ни свежих тем, ни свежих ликов,
все погружается во тьму…
Уже извелся даже Быков -
писать, мол, не о чем ему.
Последний год напрасно прожит
под сенью пламенных харит;
Донбассу оды петь не может -
позорно, стыдно, говорит…
Одна осталась тема - щука.
Все остальное ложь и хмарь…
ОН (грозно): Ты что-то разболталась, сука.
ОНА (подбоченясь): А что ты ждал, озерный царь?!
Другие выпалить могли бы
весь этот пламенный заряд…
Но если все молчат как рыбы -
тогда уж рыбы говорят!
ОН (обращаясь к охране, плавающей вокруг):
Эй, вы! Не слушайте, не верьте!
Старуха поднимает грязь…
ОНА (презрительно): Х..ло!
ОН: Готовься к смерти!
(Стреляет)
ОНА: Уф, слава Богу.... заждалась...
(Всплывает счастливая к верху брюхом)
Сэр Уинстон Чёрчилль о РАБссии.1963 год