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 Спецоперация с Бабченко: СБУ пообщалась с журналистами Пашаевым и Даниленко (исправлено)

Служба безопасности Украины вызвала журналистов Османа Пашаева и Татьяну Даниленко по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському" Даниленко подтвердила, что у нее была встреча с руководством СБУ.

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По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Осман Пашаев сказал, что на этой встрече дал расписку о неразглашении.

Он также добавил, что самого списка он не видел. И это все, что он может сказать.

Ранее сообщалось, что журналистов Матфея Ганапольского и Евгения Киселева вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по делу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069370
 
 
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Спецоперація з Бабченком: СБУ поспілкувалася з журналістами Пашаєвим, Даниленко та Кошкіною - Цензор.НЕТ 338Oleg Panfilov‏ @OlegPanfilov7 2 ч.2 часа назад
Подарок товарищу Луценко
Первое фото - убийца чеченцев, в центре
Второе фото - мародер в Грузии и член осетинского ОПГ на броне батальона ГРУ МО РФ "Восток", тоже в чентре

Спецоперація з Бабченком: СБУ поспілкувалася з журналістами Пашаєвим, Даниленко та Кошкіною - Цензор.НЕТ 1230

Спецоперація з Бабченком: СБУ поспілкувалася з журналістами Пашаєвим, Даниленко та Кошкіною - Цензор.НЕТ 5259
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Что правда то правда. Первое время Бабченко яро топил против Грузии в 2008 году. Потом поумнел. Хорошо , конечно, но осадок остался.
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Zu Docs - если он кого то лично там убил, то пофиг поумнел он или нет.....

Свое раскаяние может плашмя засунуть себе в одно место.... - пускай вступает в грузинский или чеченский ДУК и смывает все своей и руськой кровью.....

То же и к покойному Шеремету относится, когда тот с радостью освещал зачистки армии РФ в Чечне.... Но тот хотя бы не стрелял....
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Согласен. Вообще , как известно, после возраста 5 лет люди практически не меняются уже никогда. Что уже говорить о взрослых дядьках?
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Упс, а где Помойная Кошка из списка делась? Неопасной для крембля оказалась?
Обломс.
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Сбу также предупредило список 47-и, что их айфоны и прочие гаджеты будут под жёстким контролем спецслужб? Или- это не подлежит разглашению? в подписке?Журналисты! Вам не стыдно подписывать какие- то неразглашения, ау! Честные журналисты! Без Цензуры, ага. ГОсударственная тайна? Да конечно.Пси. Ну что в этом списке луценко net, это понятно, у него охраны- мама дорогая.
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в России за 20 лет убито 124 журналиста, по 5-6 чел. в год. Ты слепоглухонемая?
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С 12 июня 1990 года,это День незалежнасти РАБссии от СССра дохлого,так называемы день РАБссии Ельцина, на РАБссии успешно ликвидировано 423 журналиста от Хабаровска до Кенигсберга,
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охрану ко всем не поставишь, они другой список нарисуют
и это не одна группа с таким заданием, так что жертвы будут, к сожалению
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Цирк - СБУ внесла в список всех известных журналистов-лидеров мнений, для привлечения на свою сторону. Что бы поменьше было разговоров, что Германа надо было брать давным давно и ложное убийство преследовало только 1 цель - пиар всех причастных и не причастных.
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Капец! Стыдоба!! Топорно работают, тупо всех запугать кремлем, шоб не вякали на главного агента Лолу
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60 человек только политзаключенных наших в России. Тебе мало? МЗС постоянно предупреждает: не ездите в Россию!
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А Кошкину, не вызывали что ли, как было в первоначальной новости?
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Нехорошо это. Выдающиийся журналист может и обидеться. Я бы все таки похлопотал и добавил ее в список задним счетом. Негоже обижать представительниц слабого пола.
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"Мы никогда не спим"-лозунг агенства пинкертона. Как оказалось, провокатора профсоюзов Америки.Наших, до боли, много политзаключённых в раше; убитых там же -помню и скорблю. Причём, пинкертон, топорная спецоперация сбу к смертям в раше? Ну да, сбу,толерантно говоря, пошла не в ту степь. ПРИЧЁМ смерти журналистов в рашке к непонятной спецоперации сбу здесь? Жизнь списка 47-и, журналистов и других, всё, спасена? Это какое-то кино. Триллер, и чёрный юмор.
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" Жизнь списка 47-и журналиство и других,всё ,спасена?"
ВСЁ не получится,как и в любого из нас,а вот на определённое время безусловно.
Предупреждён значит вооружён.
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Не сомневаюсь, что всех, из списка 47-и, вооружили наградным оружием с патронами.Даже таким, как подарили яценюку. Ну это, только, лояльным. Не только же депутатам и приближённым лицам к авакову, дарить вооружение. Предупредили сильно, Ольга, защитили предупреждением. Это пять!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецоперация с Бабченко: СБУ пообщалась с журналистами Пашаевым и Даниленко (исправлено)
 
 
 
 
 
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