 Спецоперация с Бабченко: СБУ пообщалась с журналистами Пашаевым и Даниленко (исправлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському" Даниленко подтвердила, что у нее была встреча с руководством СБУ.
По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.
Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.
Осман Пашаев сказал, что на этой встрече дал расписку о неразглашении.
Он также добавил, что самого списка он не видел. И это все, что он может сказать.
Ранее сообщалось, что журналистов Матфея Ганапольского и Евгения Киселева вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по делу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Подарок товарищу Луценко
Первое фото - убийца чеченцев, в центре
Второе фото - мародер в Грузии и член осетинского ОПГ на броне батальона ГРУ МО РФ "Восток", тоже в чентре
Свое раскаяние может плашмя засунуть себе в одно место.... - пускай вступает в грузинский или чеченский ДУК и смывает все своей и руськой кровью.....
То же и к покойному Шеремету относится, когда тот с радостью освещал зачистки армии РФ в Чечне.... Но тот хотя бы не стрелял....
Обломс.
и это не одна группа с таким заданием, так что жертвы будут, к сожалению
ВСЁ не получится,как и в любого из нас,а вот на определённое время безусловно.
Предупреждён значит вооружён.