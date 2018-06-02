 Спецоперация с Бабченко: СБУ пообщалась с журналистами Пашаевым, Даниленко и Кошкиной

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському" Даниленко подтвердила, что у нее была встреча с руководством СБУ.
По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.
Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.
Осман Пашаев сказал, что на этой встрече дал расписку о неразглашении.
Он также добавил, что самого списка он не видел. И это все, что он может сказать.
Соня Кошкина также подтвердила встречу с руководством СБУ.
Ранее сообщалось, что журналистов Матфея Ганапольского и Евгения Киселева вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по делу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
29.05.18 23:54 Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО
30.05.18 00:17 В ОБСЕ призвали Украину "немедленно провести полномасштабное расследование" убийства журналиста Бабченко
30.05.18 01:35 Убежден, что российская тоталитарная машина не простила Бабченко честности и принципиальности, - Гройсман
30.05.18 02:22 Убийство Бабченко в комментариях западных экспертов: режим Путина расправляется с критиками, а лидеры стран продолжают "отдавать ему дань"
30.05.18 07:38 Пока рано говорить, кто стоит за убийством Бабченко, но РФ использует разные виды дестабилизации Украины, включая теракты и политические убийства, - Климкин в Совбезе ООН
-ввести візовий режим з росією
-вввести комендантську годину на території ООС і прилеглих до Росії територіях
-ввести право особистого догляду всіх на всьому кордоні з росією і її союзником -Білоруссю
ніж давати охорону сотням потенційним жертв російських замахів
Я не могу простить шустрому телемост с "наротными рыцбубликами" , это разрушало нашу Державность, так как выводило их в ранг "украинского диалога", и, соответсвеноо, их легитимизировало. Другое дело, что вторую часть их легитимизации проводит уже сам "Припиздент Мымра", в виде подписанной "Минской Конституляции".
29.05.18 22:37 Первая очевидная версия убийства Бабченко - его профессиональная деятельность, - Крищенко. ФОТОрепортаж (обновлено)
29.05.18 23:13 Последний пост убитого журналиста: Бабченко считал 29 мая вторым днем рождения
29.05.18 23:32 Следком России возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко
30.05.18 00:12 Убийство Бабченко в Киеве - провокация, требуем доступа к материалам следствия для российских и украинских правозащитников, - СПЧ при президенте РФ
30.05.18 00:57 Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко, - МИД РФ
30.05.18 01:46 Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану, - Крищенко. ВИДЕО
30.05.18 08:23 В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман. ФОТО
30.05.18 08:40 На Майдане в 19-00 состоится встреча памяти Бабченко
30.05.18 09:06 Муждабаев о смерти Бабченко: Совершено международное террористическое политическое заказное убийство
30.05.18 09:19 Доверенное лицо Путина угрожала Бабченко убийством
30.05.18 09:39 Я учился у Бабченко, как выжить на войне, - волонтер Касьянов. ФОТО
30.05.18 09:53 Ирина Геращенко об убийстве Бабченко: "Для нас ты и есть - Россия, настоящая, которая когда-то обязательно снова возродится"
30.05.18 09:55 "В спину свободным метите? С#ки, за все ответите!", - российский поэт Орлуша об убийстве Бабченко
30.05.18 10:19 "Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко", - главред Russia Today Симоньян внесла украинского нардепа в список убитых. СКРИНШОТ
30.05.18 10:20 В деле об убийстве Бабченко будет проведен полный комплекс экспертиз, - спикер Нацполиции Тракало. ФОТО (обновлено)
30.05.18 11:15 Шендерович об убийстве Бабченко: "Путинские силовики убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома"
30.05.18 11:40 Активисты принесли портреты Бабченко под посольство РФ в Киеве: "Щоб переслідував їх навіть з того світу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Примите мои самые искренние заверения в том, что работники сайта lb.ua никогда не участвовали ни в какой кампании против Вас либо Вашего сына, а тем более не получали за это никакого вознаграждения. На тот момент, так сложилось, что Вы были в центре внимания и, возможно, не желая упускать сенсацию, мы не учли иные важные моменты. Именно - этические", - написала она.
30.05.18 11:57 Омбудсмен Денисова после убийства Бабченко: Необходимо на государственном уровне создать систему безопасности журналистов
30.05.18 11:59 Украина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Бабченко, - Климкин
30.05.18 11:59 Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, - посол Великобритании в Украине Гоф
30.05.18 12:45 Следком РФ намерен просить Украину о помощи в деле об убийстве Бабченко
30.05.18 13:28 Никаких высоких слов о "деле чести" и обещаний быстро раскрыть убийство Бабченко не будет. Нацполиция ведет следствие и ищет преступников, - Артем Шевченко. ФОТО
30.05.18 13:44 Совет Европы призвал Украину "быстро привлечь к ответственности" убийц журналиста Бабченко
30.05.18 14:00 Глава СБУ Грицак проведет сегодня брифинг по делу об убийстве Бабченко
30.05.18 14:08 Убийство Бабченко: представитель ОБСЕ Дезир отправляется в Киев
30.05.18 14:35 Князев призывает СМИ предоставлять данные, касающиеся убийства Бабченко
30.05.18 14:43 "Нажимать на курок нужно одному человеку, но готовиться к такому преступлению - одним человеком не отделаешься", - Князев заявил о причастности группы лиц к убийству Бабченко. ВИДЕО
30.05.18 15:34 Посольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"
30.05.18 16:23 Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество
30.05.18 16:58 Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников
30.05.18 17:12 Полиция разыскивает нескольких человек в связи с убийством Бабченко, проводится ряд экспертиз, - Крищенко
30.05.18 17:18 Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак
30.05.18 17:21 Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО
30.05.18 17:39 Бабченко: Операция СБУ для предотвращения масштабных терактов готовилась два месяца, я был привлечен месяц назад. ВИДЕО
30.05.18 17:51 Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко
30.05.18 18:05 Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко
30.05.18 18:10 Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ
30.05.18 18:17 Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков
30.05.18 18:34 "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО
30.05.18 19:25 "Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. 30.05.18 19:54 Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" 30.05.18 20:05 "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент",- СБУ опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко. ВИДЕО
нсценировке убийства БабченкоВИДЕО
30.05.18 20:39 Два человека задержаны в Москве на акции памяти журналиста Бабченко. ВИДЕО
30.05.18 20:57 Порошенко провел встречу с Бабченко: Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины. ВИДЕО
30.05.18 21:12 "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"
30.05.18 22:13 МИД РФ обвинил Киев в "русофобской лжи" в связи с инсценировкой убийства Бабченко
30.05.18 22:24 Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию, - спикер ОБСЕ Дезир об инсценировке убийства Бабченко
30.05.18 23:16 "Не правда, что в Украине не раскрываются теракты": Луценко разочарован реакцией политикума на "убийство" Бабченко, Сарган опубликовала список "зрадофилов". ВИДЕО
30.05.18 23:32 Дело об убийстве Бабченко было пиаром, поэтому Следственный комитет РФ закроет его тихо, - адвокат Новиков
30.05.18 23:46 Главным элементом успеха в операции по "покушению" на Бабченко стало то, что нанятый исполнитель сам пришел в СБУ, - волонтер Шовкошитный
31.05.18 00:06 Если он обратится в соответствующие органы, то Бабченко предоставят гражданство Украины, - Геращенко
31.05.18 08:20 "Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - глава МИД Бельгии Рейндерс об инсценировке убийства Бабченко
31.05.18 09:06 "Я не понимаю таких "спецопераций", это для меня непостижимо", - глава МИД Литвы Линкявичюс об инсценировке убийства Бабченко
31.05.18 10:28 Самое интересное, какое гигантское количество человек сходу готово поверить, что инсценировку смерти провели от нефиг делать, - Бабченко
31.05.18 12:06 Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк. ВИДЕО