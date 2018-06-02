 Спецоперация с Бабченко: СБУ пообщалась с журналистами Пашаевым, Даниленко и Кошкиной

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському" Даниленко подтвердила, что у нее была встреча с руководством СБУ.

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По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Осман Пашаев сказал, что на этой встрече дал расписку о неразглашении.

Он также добавил, что самого списка он не видел. И это все, что он может сказать.

Соня Кошкина также подтвердила встречу с руководством СБУ.

Ранее сообщалось, что журналистов Матфея Ганапольского и Евгения Киселева вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по делу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.