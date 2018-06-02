 Новый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, график работы контрольных пунктов въезда-выезда изменился на всех КПВВ. Отныне пограничники будут проводить контрольно-пропускные операции ежедневно с 6 часов утра до 8 часов вечера.

Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.