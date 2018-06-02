 Новый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, график работы контрольных пунктов въезда-выезда изменился на всех КПВВ. Отныне пограничники будут проводить контрольно-пропускные операции ежедневно с 6 часов утра до 8 часов вечера.
Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.
на КПВВ между Украиной и ОРДО\ОРЛО со стороны Лугандона висит объявление:
"Участники боевых действий на стороне "ДНР/ЛНР"
и лица, награжденные государственными наградами "ДНР" и "ЛНР",
пропускаются БЕЗ ОЧЕРЕДИ!"
(таким " хитрым" способом СБУ уже арестовала десятки террористов)
херню всякую постите