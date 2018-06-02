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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2829) Донбасс (16304) блокпост (165)

 Новый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ

С 1 июня в зоне проведения ООС на Донбассе изменен режим въезда-выезда из ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, график работы контрольных пунктов въезда-выезда изменился на всех КПВВ. Отныне пограничники будут проводить контрольно-пропускные операции ежедневно с 6 часов утра до 8 часов вечера.

Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3069369
 
 
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1942 рік, війна іде повним ходом, але КПП через лінію фронту працює. Десь так.
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Потому что "мирные жители" - это не ГРАЖДАНЕ (которые должны защищать свою СВОБОДУ с оружием в руках), а РАБЫ и ХОЛОПЫ, в лучшем случае ПОДДАННЫЕ (у которых СВОБОДЫ никогда и не было им чуждо это понятие в принципе, только животное чувство голода и инстинкт выживания любыми средствами и способами). А что вы хотите, живя в мире тотального РАБСТВА и ТОРЖЕСТВА БОЛЬШЕВИЗМА!?
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Камуняки займались селекціонуванням і вивели такий вид народу як савєцкій. Він самий савєцкій в мірє.
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Шановні сепаратисти, зброю і боєприпаси перед в'їздом на територію України здавайте до камер схову. Отримання - при перетині лінії розмежування у зворотньому напрямку. Новый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3106
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*** Новий графік роботи КПВВ на Донбасі набув чинності, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1542
на КПВВ между Украиной и ОРДО\ОРЛО со стороны Лугандона висит объявление:
"Участники боевых действий на стороне "ДНР/ЛНР"
и лица, награжденные государственными наградами "ДНР" и "ЛНР",
пропускаются БЕЗ ОЧЕРЕДИ!"
(таким " хитрым" способом СБУ уже арестовала десятки террористов)
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Это тебе зорян или шкиряк сказали, или ты нашел визиткуяроша
херню всякую постите
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прикордонники озолотятся на этой войне...
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И главное, что в этой теме никто не будет прославлять наше СБУ со своими успешными операциями, и Луцика со списками тоже не будет. Ибо открытый доступ для кого угодно в Украину во время войны трудно назвать борьбой с агрессором. И на свободную экономическую зону с аннексированным Крымом и СБУ и ГПУ спокойно закрывают глаза, и торговля с агрессором аж гай шумит. Но всем предложен сериал с Бабченко. Приятного просмотра!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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