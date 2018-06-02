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 Киевские новости, Спорт
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 "Пробег под каштанами": в центре Киева на выходные ограничат движение транспорта. СХЕМА

В воскресенье, 3 июня, в центре Киева ограничат движение транспорта из-за благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом движение будет ограничено по улицам Крещатик, Владимирской от Богдана Хмельницкого, по самой Богдана Хмельницкого, Пушкинской и части Прорезной.

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Кроме того, будет проходить монтаж и демонтаж конструкций на Михайловский площади с 8:00 субботы до 15:00 воскресенья, 3 июня.

Пробег под каштанами: в центре Киева на выходные ограничат движение транспорта 01

Пробег под каштанами: в центре Киева на выходные ограничат движение транспорта 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069368
 
 
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москалям не отвлекаться, ваше дело на пузе перед ненастоящим псцарем ползать и челом об поребрик бить
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Ти палєхше, бо він тобі голову відрубає.
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Чеченские братья Царнаевы взорвали Бостонский Марафон,уехав в США детьми и получив там образование и тд...,
Крысы Кремля неизлечимы в любой точке Мира они ГОФФНО...Хоть с образованием хоть без оного...
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Как классно жить в центре Киева!
В будний день ни выехать, ни заехать.
Так и каждые выходные вообще перекрывают.
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В Европу идем. Попробуй в центр европейских городов заехать и тем более использовать в качестве окружной скоростной трассы..
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В центре Киева есть 2 станции Метро, Хрещатик и Майдан Незалежности,уехать можно в любом направлении "Пробіг під каштанами": в центрі Києва на вихідні обмежать руху транспорту - Цензор.НЕТ 4266Для дятлов есть санки, типа Фуникулер
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"А "Трудовые резервы бегут" ? Все бегут" .
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Сейчас самое время посидеть под этими каштанами с холодным пивком - и самому приятно и людей не напрягаешь.....
Вот почему бы им за городом в полях не бегать?
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Можно было бы отвести территорию за городом специально для велопробегов, гейпарадов, марафонов и прочих шествий...
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Из истории Марафона...
Незадолго до Битвы Фидиппид был направлен в Спарту с просьбой прислать Спартанское войско на помощь в случае поражения.выбежав утром он бежал ровно сутки по горным дорогампреодолев 1 240 стадиев,это 238 километров,достигнув цели рано утром следующего дня,пишет Историк Геродот....,не Получив вразумительного ответа Фидиппид бегом отправился в путь назад.По легенде добежав до Афин ,он крикнул Радуйтесь Афиняне Мы победили!" и упал замертво...
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На самом деле бежал он не для того, что бы просто так известить что "мы победили!". В Афмнах был заговор - в случае поражения их армии, заговорщики планировали взять власть в свои руки. Поэтому важно было успеть сообщить о победе, отменив планы заговорщиков.
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Там, где я живу, тоже был пробег: 6 км 200 м. Победитель пробежал за 19 мин. - как по мне, феноменальный результат. А девочка с нашей работы пробежала за 27 мин. и была в десятке лучших. Надо бегать. В этом сезоне я был не готов, но, в следующем, может быть, тоже побегу. Надо подготовить себя за полгода. 6 км. - не шутка.
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Я за спорт. Но этот пробег, в первую очередь, не ради спорта и всего хорошего, а ради рекламы-пиара. Официально в пробеге будут принимать цчастие более 200 корпоративных команд. На одном из прошлых забегов команда от мобильного оператора выставила около 2500 бегунов-своих сотрудников, еще одна компания - около 2000 сотрудников. То есть пробег превратился из спорта в массовое фотографирование бегунов-сотрудников и выставление этих фото на официальных сайтах и фейсбуке компаний. Это просто реклама, причем почти бесплатная - за бигборды платить надо, а тут заплатили по 150-250 грн и пиар готов (+ еще провели некое подобие корпоратива на воздухе, причем тоже задешево - дешевле чем пейнтбол, боулинг и подобное).
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Я против спорта.Спорт калечит души и тела. Я за физкультуру!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Пробег под каштанами": в центре Киева на выходные ограничат движение транспорта. СХЕМА
 
 
 
 
 
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