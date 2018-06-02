 "Пробег под каштанами": в центре Киева на выходные ограничат движение транспорта. СХЕМА

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом движение будет ограничено по улицам Крещатик, Владимирской от Богдана Хмельницкого, по самой Богдана Хмельницкого, Пушкинской и части Прорезной.
Кроме того, будет проходить монтаж и демонтаж конструкций на Михайловский площади с 8:00 субботы до 15:00 воскресенья, 3 июня.
Крысы Кремля неизлечимы в любой точке Мира они ГОФФНО...Хоть с образованием хоть без оного...
В будний день ни выехать, ни заехать.
Так и каждые выходные вообще перекрывают.
Вот почему бы им за городом в полях не бегать?
Незадолго до Битвы Фидиппид был направлен в Спарту с просьбой прислать Спартанское войско на помощь в случае поражения.выбежав утром он бежал ровно сутки по горным дорогампреодолев 1 240 стадиев,это 238 километров,достигнув цели рано утром следующего дня,пишет Историк Геродот....,не Получив вразумительного ответа Фидиппид бегом отправился в путь назад.По легенде добежав до Афин ,он крикнул Радуйтесь Афиняне Мы победили!" и упал замертво...