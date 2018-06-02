 "Пробег под каштанами": в центре Киева на выходные ограничат движение транспорта. СХЕМА

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом движение будет ограничено по улицам Крещатик, Владимирской от Богдана Хмельницкого, по самой Богдана Хмельницкого, Пушкинской и части Прорезной.

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Кроме того, будет проходить монтаж и демонтаж конструкций на Михайловский площади с 8:00 субботы до 15:00 воскресенья, 3 июня.