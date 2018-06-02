 Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил участник акции, украинский активист Игорь Решетняк.
"Группа митингующих пошла к постоянному представительству России и передала письмо послу России при ООН. Среди подписантов этого письма мэр Женевы Реми Пагани, депутаты парламентов кантонов Женева и Во, писатели, кинорежиссеры и продюсеры, профсоюзные деятели и многие другие представители швейцарских академических и культурных кругов", - сообщил Решетняк.
Участники акции в Женеве требовали немедленного освобождения политических заключенных, которые содержатся в России и Крыму, выразили свою солидарность с украинским режиссером Олегом Сенцовим и анархистом Александр Кольченко, которые сейчас голодают заключенные в России.
С лозунгами: "Свободу политическим заключенным в России! Спасти Сенцова!" представители украинской общины Швейцарии провели акцию на площади Наций в Женеве, после чего отправились к постпредству РФ при ООН для передачи письма.
ділі - в загалі - справі
НА РОССИИ плохо переводят
Зачем этих, обсравшихся на весь мир снабжать туалетной бумагой? Пусть воняют, может это нестерпимое "благоухание" наконец вынудит на более решительные и продуктивные действия?