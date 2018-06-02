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Все про:Россия (69468) Женева (38) письмо (147) Сенцов (468)

 Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова. ФОТО

В Женеве во время акции за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других пленников Кремля послу РФ при ООН передали письмо с требованием освобождения политических заключенных, подписанное мэром Женевы, депутатами парламентов кантонов Женева и Во, представителями интеллектуальной и творческой элиты страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил участник акции, украинский активист Игорь Решетняк.

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"Группа митингующих пошла к постоянному представительству России и передала письмо послу России при ООН. Среди подписантов этого письма мэр Женевы Реми Пагани, депутаты парламентов кантонов Женева и Во, писатели, кинорежиссеры и продюсеры, профсоюзные деятели и многие другие представители швейцарских академических и культурных кругов", - сообщил Решетняк.

Участники акции в Женеве требовали немедленного освобождения политических заключенных, которые содержатся в России и Крыму, выразили свою солидарность с украинским режиссером Олегом Сенцовим и анархистом Александр Кольченко, которые сейчас голодают заключенные в России.

С лозунгами: "Свободу политическим заключенным в России! Спасти Сенцова!" представители украинской общины Швейцарии провели акцию на площади Наций в Женеве, после чего отправились к постпредству РФ при ООН для передачи письма.

Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова 01
Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова 02
Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова 03

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Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова 04
Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова 05

Источник: https://censor.net.ua/n3069367
 
   
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі только все воруют
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Зрадофил ---- переклад на українську мову в тебе ні якісний Активісти передали послу РФ при ООН у Женеві лист із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 1425

ділі - в загалі - справі Активісти передали послу РФ при ООН у Женеві лист із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 1425

НА РОССИИ плохо переводят Активісти передали послу РФ при ООН у Женеві лист із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 1451
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Пока руснявым задницам не угрожает реальный шанс быть поджаренными в горящем напалме или ядерном взрыве, требовать чего-то от них, а тем более просить, совершенно бесполезно.
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Невже вони думають що у нього нема туалетного паперу?
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Ну, хотя бы уже не в животик и не ниже (прогресс), а как покойничка (как будущую жертву имперского вяличия), в лобик!
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А смысл? Нано было ему морду набить, больше бы толку было
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Хуйло сцарь пропаганды и пока сцыкливая "украинская" власть не начнёт брать в заложники кремлёвских журналистов и мотоциклистов, украинских узников хуйло не освободит. Хуйло сцарь пропаганды - значит нужно бить по его пропаганде, но "украинская" власть не только сцыкливая, но и тупая и кроме шатунов ничего придумать не в силах. Увы.
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Не допоможе. Кацап лише мову шантажу розуміє. На жаль...
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маразм крепчал... Группа митингующих молча согласилась с тем, что орда присвоив себе имя Руси под именем русских этим именем прикрываясь гадит всему человечеству. А потом вступилась за Человека, конкретно которого орда мучает в данный момент. Скажите, это случайно не помощник пути протест этот организовал? В их исконном ордынском стиле, поставили дымовую завесу для того, чтобы очевидное зло заболтать рассчитавшись немногим.
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Послу можно не покупать туалетную бумагу!
Зачем этих, обсравшихся на весь мир снабжать туалетной бумагой? Пусть воняют, может это нестерпимое "благоухание" наконец вынудит на более решительные и продуктивные действия?
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Украинцы, а зачем вам Сенцов, вам Нади мало, чи шо?)))
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як тебе будуть катувати в буцигарнях ніхто ломаної копійки не дасть за твоє звільнення ,а СЕНЦОВ то наша українська справжня людина Активісти передали послу РФ при ООН у Женеві лист із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 9514
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Так називаємий "кузьмічь єґєрь" - а зачєм тєбє ґалава? Чьтоби туда кушать?
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Коробочку цукерок з вибухівкою передайте москальському виродку. Як у свій час передав диверсант Судоплатов Євгену Коновальцю, щоб вбити останнього. Підараха розуміє лише мову терактів, диверсій та ультиматумів.
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До выборов президента Украины ни Сенцов ни другие узники Кремля не выйдут на свободу и не будут обменяны. Потому что Порошенко для путина-враг. И путин понимает что если выпустить Сенцова то порошенко наберет политические предвыборные дивиденты.(Опять самолет свой пошлет за Сенцовым, пропиаритса) А путин не такой дурак что б своему врагу отдавать политические баллы на выборы президента. Если б скажем за Сенцовым Бойко или Медведчук или Рабиновичь полетел бы, то путин вполне мог и обменять.. Но путин понимает что пиаритса на освобождении Сенцова будет Порошенко
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАктивисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова. ФОТО
 
 
 
 
 
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