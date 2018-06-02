 33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 украинский воин, ликвидированы трое оккупантов, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 2 июня 2018 г.
В районе населенного пункта Крымское на Луганщине, а также на Горловском направлении, в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, враг прибегал к провокациям, открывал беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены.
В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.
Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.
За прошедшие сутки ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.
В течение текущих суток потерь наших войск нет. По данным разведки, 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены.
Сегодня, в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорск". Пострадавших, к счастью, нет.
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.Одужання нашему воїну -українцю
гул вітром принесло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
- ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта!
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали "зелений" арті.
гуп! гуп! - роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму....
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!!!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.
Автор: Глеб До. Аеророзвідка
И главное, берегите себя
"Міністр оборони України Степан Полторак став доктором наук із державного управління. Дисертацію під назвою "Уніфікація механізмів державного управління реформуванням збройних сил України в умовах трансформаційного суспільства" він захистив 30 березня, повідомляє "Новинарня".
За підсумками травня місяця в підрозділах російсько-терористичних військ "лднр" були ліквідовані близько 110 бойовиків та близько 149 найманців отримали поранення різних ступенів важкості.
Дана цифра може відрізнятися в більшу сторону в зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків втрат.
Куратори з рф наказують систематично занижати офіційну кількість загиблих та поранених, в зв'язку з низьким так званим призовом на "військову службу за контрактом" та не бажанням в останній час захищати так звані границі республіки.
Більшість бойовиків які брали участь у бойових діях на протязі перших років війни, вже розчаровані ідеями "русского мира" та т.з. новоросії і звільняються з підрозділів російсько-терористичних військ. Все буде Україна і перемога за нами!"