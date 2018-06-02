 33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 украинский воин, ликвидированы трое оккупантов, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 2 июня 2018 г.

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В районе населенного пункта Крымское на Луганщине, а также на Горловском направлении, в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, враг прибегал к провокациям, открывал беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены.

В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

За прошедшие сутки ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.

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В течение текущих суток потерь наших войск нет. По данным разведки, 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены.

Сегодня, в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорск". Пострадавших, к счастью, нет.



