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 33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 украинский воин, ликвидированы трое оккупантов, - штаб

В первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 2 июня 2018 г.

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В районе населенного пункта Крымское на Луганщине, а также на Горловском направлении, в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, враг прибегал к провокациям, открывал беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены.

В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

За прошедшие сутки ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.

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В течение текущих суток потерь наших войск нет. По данным разведки, 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены.

Сегодня, в 6:10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорск". Пострадавших, к счастью, нет.

33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 украинский воин, ликвидированы трое оккупантов, - штаб 01
33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 украинский воин, ликвидированы трое оккупантов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069359
 
 
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*Баби ещё наражают * (кац) ..
.
.Одужання нашему воїну -українцю
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***
гул вітром принесло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
- ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта!
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали "зелений" арті.
гуп! гуп! - роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму....
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!!!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.

Автор: Глеб До. Аеророзвідка
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Эй, соевые, Вы здесь с месяць назад блеяли, что принят Закон о деокупации, отменят АТО, введут ООС, и тода у нас будет все для защиты своей страны. Ну и что , каждый день обстрелы. гибнут или умирают от ран, несколько раненых. А мы как слышали блеяние еврейского торгаша и его идиота Чугункина, про безальтернативный Минск, так и слышим. Так, стояли в роли попрошаек, придумав бред о политико-дипломатическом освобождении, так и стоим. Парни гибнут, страна медленно, но уверенно, катится в пропасть, а жжжжжж набивает себе карманы.
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ныть - это проще всего, а ты пойди и сделай как надо
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Я за булаву не хватался. И в отличие от соевых готов за свою страну умереть. Только за страну, а не за жжжжжжжжжж.
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ну то есть реально сделать что-то ты либо не хочешь, либо не можешь, но осуждать тех, кто все же что-то делает, не стесняешься
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Я как гражданин делаю, что могу. От военкомата не прячусь. За кордон на зароботки не свалил. А как эти падлы разворовывают страну я видел собственными глазами.
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ну якщо ти такий благородний, то назви своє ім'я... будь музчиною
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А что решает моё имя ? Ну напишу полностью имя очество фамилия, что это изменит?
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Главное отличие АТО от ООС -- правовой статус военнослужащих. Теперь ни одна Монтяниха с Петушарием не сможет внятно втирать, что "ВСУ воюет против своего народа" и что они будут осуждены за "исполнение преступных приказов".
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Мочите мразей, хлопцы. В Московии уже начали потихоньку открывать памятники убитым ВСУ банд-наемникам. И фамилий на них становится все больше и больше. И это хорошо.
И главное, берегите себя
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Чергова радісна новина і привид для гордості за українську армію і Україну взагалі :
"Міністр оборони України Степан Полторак став доктором наук із державного управління. Дисертацію під назвою "Уніфікація механізмів державного управління реформуванням збройних сил України в умовах трансформаційного суспільства" він захистив 30 березня, повідомляє "Новинарня".
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"Протягом травня воїни ОСи завдали бойовикам значних втрат.
За підсумками травня місяця в підрозділах російсько-терористичних військ "лднр" були ліквідовані близько 110 бойовиків та близько 149 найманців отримали поранення різних ступенів важкості.
Дана цифра може відрізнятися в більшу сторону в зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків втрат.
Куратори з рф наказують систематично занижати офіційну кількість загиблих та поранених, в зв'язку з низьким так званим призовом на "військову службу за контрактом" та не бажанням в останній час захищати так звані границі республіки.
Більшість бойовиків які брали участь у бойових діях на протязі перших років війни, вже розчаровані ідеями "русского мира" та т.з. новоросії і звільняються з підрозділів російсько-терористичних військ. Все буде Україна і перемога за нами!"
33 обстріли позицій ООС за добу: поранено одного українського воїна, ліквідовано трьох окупантів, - штаб - Цензор.НЕТ 4825
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 украинский воин, ликвидированы трое оккупантов, - штаб
 
 
 
 
 
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