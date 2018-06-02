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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1121) Порошенко (14886) Помпео (38)

 Порошенко провел разговор с Помпео - стороны обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается:" Петр Порошенко поздравил Майка Помпео с официальным назначением на должность Государственного секретаря США.

Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.

Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

Петр Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом".

Также читайте: Украине предстоит еще много работы на длинном пути в НАТО, - Помпео

Порошенко провел разговор с Помпео - стороны обсудили Северный поток-2, усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069356
 
   
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что, уже очередь кредиторов гаспрома собирается ? Порошенко провел разговор с Помпео - стороны обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России - Цензор.НЕТ 3405
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Майкл уже разрешил занять офис нордстрима в швейцарии? Там уже люди грицака кругами ходят.
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Украина официально начинает процедуру взыскания штрафа в 4,6 млрд долларов с российского "Газпрома", которого Украина добилась зимой нынешнего года в арбитраже Стокгольма.

Информацию об этом сообщают украинские и российские информационные агентства. Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, передает technosotnya.com ссылаясь на dialog.ua

Первая управляет "Северным потоком" и принадлежит "Газпрому" на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод "Северный поток - 2". Стало известно, что вчера вечером в офисное отделения оператора газопровода "Северный поток" прибыли судебные приставы и начали проводить опись имущества для обеспечения исполнительных мер решения арбитража в Стокгольме.

При этом алогичные процедуры уже готовятся в Голландии и Великобритании. "Газпром" по-прежнему воздерживается от комментариев, однако факт описи приставов в офисе подтверждает.

Российское издание "Коммерсант" заявляет о крупных рисках "Газпрома", так как последние события могут нанести мощный удар по новому проекту монополиста. Напомним, угрозы Помпео свернуть "Северный поток - 2" всполошили Кремль. Также сообщалось, что в Великобритании сделали резкое заявление о строительстве "Северного потока - 2".
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Порошенко молодец конечно....
Не смотря на свою занятость в шоколадном и другом бизнесе, находит время и для Украины...
Держим за него кулаки...
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Дуже добре, що була така зустріч. Але незрозуміло чи щось вирішили і які подальші дії. Поки частина України окупована росією і десятки українців там є полоненими.
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Ali Hasan - нам это разъяснят отдельным указом.... Минские договоренности спустя 3 года начинают прояснятся...
Главное верить в президента и правительство.... У них больше информации и они патриоты...
Так что я не парюсь и вам не советую....

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Бачу, що у Вас вже нова стадія сарказму. Вірте лише собі і не вживайте сою🍫
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Ali Hasan - а где Вы увидели сарказм?

Вот уже не в первый раз наблюдаю, что поддержка Президента и Правительства на этом форуме и в других укр.сетях воспринимается большинством как сумасшествие или в лучшем случае сарказм.... ....
Но от Вас Хасан я этого не ожидал если честно....

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А я не політик, тому не повинен цікавити. Я підтримую або не підтримую лише дії, а не політика. Зараз ми маємо таке суспільство, що знайти керівника, який усіх влаштує просто неможливо.
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Ali Hasan - ну да, ну да....
но я помню, как вы топили за парашенко....
Что случилось?
Сократили?
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Неможливо скоротити мене там, де я не працював. А я вважав, що саме вас скоротили і тепер ви за Порошенка.
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Ali Hasan - лучше бы вы тогда были за деньги.... - не так позорно что ли...

Ну ладно - не суди и не судим будешь, как говорят наши чекнутые все оправдывающие попы с страны Моксель....
А я баиньки - пока....
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Вот это - адекватный собеседник. Эго кредо: "раша должна сидеть в дерьме и невылазить оттуда никогда".
А то до этого, нашли с кем обсуждать - с немецкими социалистами, которые спят и видят премию из кремля, как Шрёдеру...
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там у шредеровско-юнкеровской пиз*обратии истерика по поводу прихода в офис судебных исполнителей, а тут еще помпео приперся, и показал пороху уголочки карт на руках, докуда на всю эте еврошлое*ень можно и разрешается давить для приведения их во вменяемое состояние.

Зарево такое будто солнце на три часа раньше сегодня встает.
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У террористов чего-то неожиданно взорвались 2 грузовика с боеприпасами.
Как передает technosotnya.com ссылаясь на real-vin.com, за последний день весны пресс-центр Объединенных сил зафиксировал 26 обстрелов террористами украинских позиций на Донбассе, в том числе 7 с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов. ВСУ не отмалчивались:

«Активна оборона позицій підрозділами ОС не дозволила противнику покращити тактичне положення… За даними розвідки 2 окупантів загинули та 2 поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, ЗУ-23-2 та міномет».

В том числе под Мариуполем активные бои имели место у Чермалыка, Павлополя и Водяного.
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реакции США на "Бабченко" пока нет - чисто констатация факта...
мое мнение - ЦРУ аплодидирует СБУ, но не публично...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел разговор с Помпео - стороны обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России
 
 
 
 
 
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