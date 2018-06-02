 Порошенко провел разговор с Помпео - стороны обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается:" Петр Порошенко поздравил Майка Помпео с официальным назначением на должность Государственного секретаря США.
Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".
Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.
Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.
Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.
Петр Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом".
Информацию об этом сообщают украинские и российские информационные агентства. Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, передает technosotnya.com ссылаясь на dialog.ua
Первая управляет "Северным потоком" и принадлежит "Газпрому" на 51%, вторая - полностью принадлежат российской компании и строит газопровод "Северный поток - 2". Стало известно, что вчера вечером в офисное отделения оператора газопровода "Северный поток" прибыли судебные приставы и начали проводить опись имущества для обеспечения исполнительных мер решения арбитража в Стокгольме.
При этом алогичные процедуры уже готовятся в Голландии и Великобритании. "Газпром" по-прежнему воздерживается от комментариев, однако факт описи приставов в офисе подтверждает.
Российское издание "Коммерсант" заявляет о крупных рисках "Газпрома", так как последние события могут нанести мощный удар по новому проекту монополиста. Напомним, угрозы Помпео свернуть "Северный поток - 2" всполошили Кремль. Также сообщалось, что в Великобритании сделали резкое заявление о строительстве "Северного потока - 2".
Не смотря на свою занятость в шоколадном и другом бизнесе, находит время и для Украины...
Держим за него кулаки...
Главное верить в президента и правительство.... У них больше информации и они патриоты...
Так что я не парюсь и вам не советую....
Вот уже не в первый раз наблюдаю, что поддержка Президента и Правительства на этом форуме и в других укр.сетях воспринимается большинством как сумасшествие или в лучшем случае сарказм.... ....
Но от Вас Хасан я этого не ожидал если честно....
но я помню, как вы топили за парашенко....
Что случилось?
Сократили?
Ну ладно - не суди и не судим будешь, как говорят наши чекнутые все оправдывающие попы с страны Моксель....
А я баиньки - пока....
А то до этого, нашли с кем обсуждать - с немецкими социалистами, которые спят и видят премию из кремля, как Шрёдеру...
Зарево такое будто солнце на три часа раньше сегодня встает.
Как передает technosotnya.com ссылаясь на real-vin.com, за последний день весны пресс-центр Объединенных сил зафиксировал 26 обстрелов террористами украинских позиций на Донбассе, в том числе 7 с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов. ВСУ не отмалчивались:
«Активна оборона позицій підрозділами ОС не дозволила противнику покращити тактичне положення… За даними розвідки 2 окупантів загинули та 2 поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, ЗУ-23-2 та міномет».
В том числе под Мариуполем активные бои имели место у Чермалыка, Павлополя и Водяного.
мое мнение - ЦРУ аплодидирует СБУ, но не публично...