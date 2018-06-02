 Порошенко провел разговор с Помпео - стороны обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается:" Петр Порошенко поздравил Майка Помпео с официальным назначением на должность Государственного секретаря США.

Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.

Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

Петр Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом".

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