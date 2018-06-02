 Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу…" - написал он.
В этом случае Бабченко пообещал, что ответ с его стороны не заставит себя ждать.
Журналист также опубликовал номера телефонов, с которых поступали звонки.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Ценный перебежчик .... - это не какой нибудь там демобилизованный атошник....
Это уже международный уровень...
Ожидаю его пост в ФБ против зрадофилов и шатунов.... - но наверное это случится, когда он получит от Порошенко украинское гражданство...
Тексты у Бабченко уже готовы..., я уверен...
Аркаша, телефон грицака больше никому не давать!
а просто потому, шо суки никогда не угоманиваются....
разве шо они холодные...
Поднять планету Земля на уши чтобы поймать киллера, который до псевдо-убийства сам пришел в СБУ с повинной....
Вообщем они тупые...
то лайкаете кацапню, по патриотите.
определитесь уже - налево-направо лиса хвостом махала да в капкан угодила.
"Мені не платять, як деяким " - противно читать...
мы на форруме где все нас читают - и тебя и меня....
опустился на уровень форрумного троля...
"Мені не платять, як деяким " - противно читать...
02.06.2018 03:07
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Журналист также опубликовал номера телефонов, с которых поступали звонки.
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І яка у Бабченка буде для цього каналу відповідь? Підказую, що їх філія це канал "Інтер".
Как передает technosotnya.com ссылаясь на real-vin.com, за последний день весны пресс-центр Объединенных сил зафиксировал 26 обстрелов террористами украинских позиций на Донбассе, в том числе 7 с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов. ВСУ не отмалчивались:
«Активна оборона позицій підрозділами ОС не дозволила противнику покращити тактичне положення… За даними розвідки 2 окупантів загинули та 2 поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, ЗУ-23-2 та міномет».
В том числе под Мариуполем активные бои имели место у Чермалыка, Павлополя и Водяного.