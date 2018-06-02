 Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу…" - написал он.

В этом случае Бабченко пообещал, что ответ с его стороны не заставит себя ждать.

Журналист также опубликовал номера телефонов, с которых поступали звонки.







Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко, которые есть в распоряжении следствия, - Братущак

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.