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Все про:пропаганда (1965) Бабченко Аркадий (104)

 Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны

Журналист Аркадий Бабченко заявляет о том, что российский "Первый канал" выпытывает у его детей адреса и телефоны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу…" - написал он.

В этом случае Бабченко пообещал, что ответ с его стороны не заставит себя ждать.

Журналист также опубликовал номера телефонов, с которых поступали звонки.

Бабченко: Российский Первый канал звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко, которые есть в распоряжении следствия, - Братущак

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069355
 
 
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Согласен, но Бабченко ещё тот охламон, матом ругаться для уже распиареной публичной личности как-то не комильфо. Смени номера телефонов детей...
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Давайте устроим этим номерам настоящую русофобию. Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны - Цензор.НЕТ 5328
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нужно и его детям охрану назначить... и вообще всем родственникам....
Ценный перебежчик .... - это не какой нибудь там демобилизованный атошник....
Это уже международный уровень...
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Бабченка ще потрібен, тому охорону йому обіцяли.
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Ali Hasan - и это правильно....

Ожидаю его пост в ФБ против зрадофилов и шатунов.... - но наверное это случится, когда он получит от Порошенко украинское гражданство...
Тексты у Бабченко уже готовы..., я уверен...
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А от я не читаю фб і нічого не чекаю. Мені головне лише не бачити таких, що створюють кумирів, а потім плачуть та зрадободствують.
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шо, журналисты первого канала тоже хотят имитацию? У нас так бланков паспортов не хватит!

Аркаша, телефон грицака больше никому не давать!
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Рашисты -людоеды,не брезгуют детьми ,лишь-бы фюреру угодить
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суки кацапские никогда не угомонятся...
а просто потому, шо суки никогда не угоманиваются....
разве шо они холодные...
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Чьи телефоны и адреса они требуют и что Бабченко сможет сделать. Наверное, опять застрелится
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Бабченка сам нічого не зробить, а от інші вас кацапів вбивають. Ваша подальша доля вантаж 200 і на росію.
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Вам мене противно читати. То притримуйтеся цього.
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Urs - потому что мир не понял нашу гениальную партию...

Поднять планету Земля на уши чтобы поймать киллера, который до псевдо-убийства сам пришел в СБУ с повинной....
Вообщем они тупые...
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не, на нашей планете все нормально - дибки вона не ставала. Это у кацапов от канонады пердаков земля из-под ног уходит.
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Urs - если бы только кацапы - тут и США и многие страны ЕС не поняли красоту игры... Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны - Цензор.НЕТ 5392
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ну не все же только Шин-Бет отличаться, а многим странам просто кацопетух еще в жопу не клевал, так что ждем на обмен опытом.
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На жалость давит. А может он опять притворяется?


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странный вы, Али...
то лайкаете кацапню, по патриотите.
определитесь уже - налево-направо лиса хвостом махала да в капкан угодила.
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А чого мені "оперделятися", якщо я роблю те, що мені подобається? Мені не платять, як деяким зрадоботам і я висловлюю лише свої думки. Так, що терпіть мене або не читайте.
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опустился на уровень форрумного троля...
"Мені не платять, як деяким " - противно читать...
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Так не читайте мене, а я вас. Всього доброго вам і не потребую здалеку порад🐒
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але....
мы на форруме где все нас читают - и тебя и меня....
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US три - пятнадцать
опустился на уровень форрумного троля...
"Мені не платять, як деяким " - противно читать...
02.06.2018 03:07
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В этом случае Бабченко пообещал, что ответ с его стороны не заставит себя ждать.
Журналист также опубликовал номера телефонов, с которых поступали звонки.
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І яка у Бабченка буде для цього каналу відповідь? Підказую, що їх філія це канал "Інтер".
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У террористов чего-то неожиданно взорвались 2 грузовика с боеприпасами.
Как передает technosotnya.com ссылаясь на real-vin.com, за последний день весны пресс-центр Объединенных сил зафиксировал 26 обстрелов террористами украинских позиций на Донбассе, в том числе 7 с применением 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов. ВСУ не отмалчивались:

«Активна оборона позицій підрозділами ОС не дозволила противнику покращити тактичне положення… За даними розвідки 2 окупантів загинули та 2 поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, ЗУ-23-2 та міномет».

В том числе под Мариуполем активные бои имели место у Чермалыка, Павлополя и Водяного.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны
 
 
 
 
 
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