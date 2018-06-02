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 Политика Украины
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Все про:Северный поток (268) Климкин (1705) Маас (22)

 "Северный поток" будет способствовать углублению европейского кризиса, - Климкин - Маасу

1 июня в ходе поездки на Донбасс министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас обсудили проект строительства газопровода "Северный поток – 2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Климкин подчеркнул важность недопущения реализации проекта "Северный поток – 2", который только будет способствовать углублению европейского кризиса", – говорится в сообщении.

Также стороны говорили о поддержке Германией Украины в вопросах отстаивания территориальной целостности и суверенитета страны. Собеседники "дали высокую оценку состоянию украинской-германских двусторонних отношений, а также интенсификации торгово-инвестиционного сотрудничества" между государствами.

Главы внешнеполитических ведомств посетили линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, ознакомились с ситуацией на Донбассе и обсудили введение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

Также читайте: На встрече глав МИД стран "нормандского формата" обсудят формат миротворческой миссии ООН и освобождение украинских заключенных, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3069354
 
 
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То так. Но массс может легко спросить, а как так вышло, что ряд украинских компаний тоже принимало участие в этом непотребстве. Что тут ответит чугункин?
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О каких украинских компаниях речь?
Можете назвать?
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Bastian - Bastian - если бы не принимали, то бюджет Украины потерял бы деньги необходимые для борьбы с оккупантами...

Вы что тупой не понимаете очевидных вещей?
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Судячи з усього, китайці якось не так зрозуміли право збирати хмиз на расєї...
"Северный поток" будет способствовать углублению европейского кризиса, - Климкин - Маасу - Цензор.НЕТ 7378
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Климкин а че твой пахан Петя никогда не высказывается против северного потока, или он за.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток" будет способствовать углублению европейского кризиса, - Климкин - Маасу
 
 
 
 
 
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