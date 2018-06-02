 "Северный поток" будет способствовать углублению европейского кризиса, - Климкин - Маасу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.
"Климкин подчеркнул важность недопущения реализации проекта "Северный поток – 2", который только будет способствовать углублению европейского кризиса", – говорится в сообщении.
Также стороны говорили о поддержке Германией Украины в вопросах отстаивания территориальной целостности и суверенитета страны. Собеседники "дали высокую оценку состоянию украинской-германских двусторонних отношений, а также интенсификации торгово-инвестиционного сотрудничества" между государствами.
Главы внешнеполитических ведомств посетили линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, ознакомились с ситуацией на Донбассе и обсудили введение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.
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