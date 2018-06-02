 "Большинство этих людей - это журналисты Украины, а также журналисты, которые уехали из России", - Луценко о списке жертв, который появился после "смерти" Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире радио "НВ".

"После ночи после имитируемого убийства организатор перезвонил исполнителю и сказал, что он срочно улетает за границу, деньги ему когда-то передадут. Стало понятно, что цепочка может быть прервана, так Служба безопасности абсолютно правильно задержала Германа на улице", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что силовики получили информацию о списках от окружения подозреваемого.

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"Мы не получили информации от организатора, но получили благодаря спецоперации возможность новой информации от его окружения. И вчера вечером между 9 и 10:00 вечера я получил информацию - у нас в руках есть список. У нас есть список из 47 человек, которые организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации мы смогли его идентифицировать и изъять", - рассказал Луценко.

По его словам, большинство людей в нем - журналисты.

"Большинство этих людей - это журналисты Украины, а также журналисты, которые уехали из России. Большинство из этих лиц журналисты, но не только они", - отметил Луценко.

Он добавил, что его нет в этом списке. А на вопрос, есть ли в нем действующие политики, Луценко ответил "No comments".

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.