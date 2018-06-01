 Большой арсенал оружия и боеприпасов изъят на Луганщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальна полиция.

В информации отмечается: "Сотрудники следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции вместе с СБУ и работниками ГСЧС по информации мужа выехали по указанному адресу и обнаружили в лесу закопанную сумку, в которой и находились смертоносные предметы.

С места находки были изъяты: три ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запала, 19 гранат РГД-5 без запала, граната РГО без запала 7 гранат РГН без запала, 7700 патронов, 28 рельсов с патронами 5,45 мм в каждой по 15 патронов, 7 пустых магазинов к пулемету, 3 пустых магазина с АК, 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами, 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм, выстрелы РПГ.

Часть смертоносных боеприпасов была вывезена на полигон и обезврежена сотрудниками ДСНС. Остальные - направлены на исследование в НИЭКЦ.

Указанный факт был зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Проводится досудебное следствие".

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