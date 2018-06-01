 Будем встречаться с Ыном 12 июня в Сингапуре, - Трамп

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре", - заявил президент США после переговоров в "Овальном кабинете" с Ким Ен Чхолем, которого также называют ближайшим соратником Ким Чен Ына.

Только на прошлой неделе Белый дом обнародовал официальное письмо Трампа лидеру КНДР об отмене саммита. Тем не менее, президент США окончательно изменил мнение после того, как представитель Северной Кореи в пятницу лично передал ему письмо от Ким Чен Ына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео

Сам глава Белого дома назвал это письмо "очень хорошим" посланием. "Взаимоотношения развиваются, и это очень позитивно", - отметил Трамп.

Напоминаем, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном должна была состояться 12 июня в Сингапуре.

Однако вскоре в Пхеньяне обвинили Вашингтон и Сеул в "репетиции вторжения" в Северную Корею, отменили запланированную встречу лидеров КНДР и Южной Кореи, а также заявили об угрозе срыва встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что Пхеньян в течение последнего времени игнорировал запросы Вашингтона о подтверждении проведения саммита в Сингапуре, и Белый дом и Госдепартамент убедились в бесперспективности встречи.

Читайте также: У Ким Чен Ына есть два пути - южнокорейский и ливийский, - Трамп

На следующий день Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с Трампом, и 26 маяв Белом доме сообщили о возобновлении переговоров и анонсировали визит дипломатической делегации в КНДР.