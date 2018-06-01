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Все про:Кривой Рог (544) похищение (1255) убийство (4870)

 В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план перехват

В пятницу, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные похитили мужчину, а затем выбросили из машины во время движения, сообщили очевидцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщант Первый Криворожский,

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице.

По сообщениям очевидцев, между группой мужчин возникла ссора, после которой потерпевшего схватили и погрузили в Mercedes-Benz Sprinter. Из машины сначала прозвучало два выстрела, а затем на ходу выбросили раненого мужчину.

Сотрудники полиции объявили оперативный план Перехват, разыскивается Mercedes-Benz Sprinter белого цвета. Правоохранители разыскивают подозреваемых в тяжком преступлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069349
 
 
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Рівень злочинності в Україні , за версією пана авакова, неухильно знижується.. Хвала потужно реформованим правоохоронним органам та судовій реформі під керівництвом петі! Не знаю хто загинув, але співчуття його родині.. Кривий Ріг для мене - дуже близьке місто..
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очередная имитация
можно запасаться попкорном
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план перехват
 
 
 
 
 
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