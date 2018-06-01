 В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план перехват

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщант Первый Криворожский,

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице.

По сообщениям очевидцев, между группой мужчин возникла ссора, после которой потерпевшего схватили и погрузили в Mercedes-Benz Sprinter. Из машины сначала прозвучало два выстрела, а затем на ходу выбросили раненого мужчину.

Сотрудники полиции объявили оперативный план Перехват, разыскивается Mercedes-Benz Sprinter белого цвета. Правоохранители разыскивают подозреваемых в тяжком преступлении.

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