 Беларусь может разместить у себя военную базу РФ, если в Польше появится военная база США, - глава МИД Макей

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Глава МИД заявил, что база США в Польше может усилить "недоверие" в регионе, и поэтому Беларусь "должна принимать во внимание будущие шаги своих соседей".
"Нет ничего невозможного. Сейчас мы не планируем развертывание новых иностранных военных баз на территории Беларуси, потому что хотим сделать вклад в безопасность в нашем регионе и не хотим становиться источником проблем ", - заявил Макей.
касабі захотят и припхаються...а ві потерпите!
Напугал колхозник.
А насчёт базы - так солдаты Х*йлостана в Беларусской губернии и так чувствуют себя прекрасно.
💀
Такого экономического подьема Беларусь не испытывала уже лет 10"
нато расширяется по желанию стран попасть под ее защиту.
а путинвермахт расширяется по желанию путинфюрерра
Там и так есть ордынские базы. По сути вся армия, стоящая на той территории, не Беларуская, а колониальная армия Орды.
окрик из за подебрика - и все разместит, и сама на той базе разместится.
"союзное государство", блин, - шнырь на подхвате....
Беларусь будет когда своим умом жить начнут...
ВаршавськогоКацапського договору. Їм тільки привід потрібен для легалізації кацапів на цій території.
На території Білорусії вже існує три військові бази РФії.
Четверту базу вони вже давно будують і чекають сприятливих умов щоби її відкрити.