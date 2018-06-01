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Все про:Беларусь (2684) военная база (173) Польша (4360) Макей (16)

 Беларусь может разместить у себя военную базу РФ, если в Польше появится военная база США, - глава МИД Макей

Руководство Беларуси рассмотрит вопрос размещения российских войск на своей территории, если в Польше на постоянной основе будут дислоцироваться войска США.

Об этом  заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Глава МИД заявил, что база США в Польше может усилить "недоверие" в регионе, и поэтому Беларусь "должна принимать во внимание будущие шаги своих соседей".

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"Нет ничего невозможного. Сейчас мы не планируем развертывание новых иностранных военных баз на территории Беларуси, потому что хотим сделать вклад в безопасность в нашем регионе и не хотим становиться источником проблем ", - заявил Макей.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Польша высказала готовность выделить до $2 млрд для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3069348
 
 
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значит и минимордор ровнять с землей будут.
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А куда вы денетесь? руссенфюрер прикажет - разместите..
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вашингтонський фюрер їм газ по 130 не продасть Беларусь может разместить у себя военную базу РФ, если в Польше появится военная база США, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 1704
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Думаете, что если бы попросили, как поляки, это выглядело бы достойней?
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это они так с Путей мир пугают! (если кому не понятно)
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брехня,Беларусь ничего не может, у нее права голоса среди хуйла не дадено!
касабі захотят и припхаються...а ві потерпите!
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Да харош кривляться. Беларусь -это тотальное скопище кацапской военщины.
Напугал колхозник.
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Это даже не страна, а партизанский отряд в Европе (с)
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Беларусь уже свободно распоряжается рассейскими войсками? Вдруг они не захотят эту базу?
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И эти епанаты ещё хотят чтоб ЕС снял с них санкции?
А насчёт базы - так солдаты Х*йлостана в Беларусской губернии и так чувствуют себя прекрасно.
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Значит, в Польше надо три базы размещать. Чтоб у Рашки пупец развязался соревноваться.
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Вірно люди кажуть - як дурний, то то вже назавжди. Крим нічого білорусам не говорить про війскові бази козломордих.
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Да, ладно вам. Не ужели не понятно, кто в конце концов выиграет? путин?
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пуйло собі виграє тільки нових санкцій за цю базу. А НАТО розмістить ще пару баз у східній Европі.
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А як же не розмістити, на уповільнення темпів росту держборгу США пайтіть не могьот Білорусь може розмістити військову базу РФ, якщо в Польщі з'явиться військова база США, - глава МЗС Макей - Цензор.НЕТ 8154
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Да на "здоровье" вам и кацам! Аминь!!!
💀
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Губєрнія саюзнаго з кацапами гасударства ще намагається ламатися та щось корчити з себе.. Бацка - сателіт хуйла..
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Та все...базы они разместят..."Какой то иностранец потерял кошелек с 1000 долларов.
Такого экономического подьема Беларусь не испытывала уже лет 10"
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что за дурная новость? ну пусть размещают, кому какое дело )
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Нююю, тама болот дохера, харанить кацов не нада, бульк и усьо..)))
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Но при этом бульбоны беспрепятственно ввозят на наш рынок в 5 (!!!) раз больше своих голимых товаров, чем мы на ихний. Арестовывают и садят наших журналистов, дают ФСБ спокойно захватывать нашего мальчика-инвалида, а Порох как последний лох радостно обнимается с усатым кондомом. За гранью. Сюр какой-то...
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Прости Беларусь, ты не государство - ты так и осталась колонией Рассии. R.I.P.
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Убогий Макей. На базе USA будет для поляков пару тысяч мест рабочих. А сколько на рассиянской?
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забавно...
нато расширяется по желанию стран попасть под ее защиту.
а путинвермахт расширяется по желанию путинфюрерра

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Правильно, стройте, картошку же нужно кем то охранять, а то у нас пиндосы уже все сало сожрали
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Никого не удивили.
Там и так есть ордынские базы. По сути вся армия, стоящая на той территории, не Беларуская, а колониальная армия Орды.
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Беларуссия?

окрик из за подебрика - и все разместит, и сама на той базе разместится.
"союзное государство", блин, - шнырь на подхвате....
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специально написал Беларуссия.
Беларусь будет когда своим умом жить начнут...
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Загроза з боку Білорусі для України дійсно є.. Не видам військову таємницю, але під час минулорічного кацапсько-білоруського біснування " Запад 2017" я сам був свідком того , як частини ЗСУ були виведені з місць постійної дислокації та розсосереджені по лісочках та лісополосах.. Удару зі сторони Білорусі Україна не виключає.. Хай це буде на совісті сябров..
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Нічого дивного, тому що Білорусь в сьогоднішньому її стані - це країна Варшавського Кацапського договору. Їм тільки привід потрібен для легалізації кацапів на цій території.
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Білорусь кацапська колонія, яка не веде ніякої самостійної політики і так звана білоруська армія - це підрозділ терористичних військ Московії
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По-перше нехай не дурить народ.......
На території Білорусії вже існує три військові бази РФії.
Четверту базу вони вже давно будують і чекають сприятливих умов щоби її відкрити.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь может разместить у себя военную базу РФ, если в Польше появится военная база США, - глава МИД Макей
 
 
 
 
 
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