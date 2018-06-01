 Беларусь может разместить у себя военную базу РФ, если в Польше появится военная база США, - глава МИД Макей

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Глава МИД заявил, что база США в Польше может усилить "недоверие" в регионе, и поэтому Беларусь "должна принимать во внимание будущие шаги своих соседей".

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"Нет ничего невозможного. Сейчас мы не планируем развертывание новых иностранных военных баз на территории Беларуси, потому что хотим сделать вклад в безопасность в нашем регионе и не хотим становиться источником проблем ", - заявил Макей.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Польша высказала готовность выделить до $2 млрд для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.