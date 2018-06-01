 Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты Первого круга Всеукраинских опросов граждан, судей и юристов по судебной реформе и восприятия коррупции, которое провела Программа USAID реформирования сектора юстиции "Новое правосудия" по результатам 2017 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Так, согласно опросу, доверие к полиции снизилась с 21 до 20%, к прокуратуре - выросла с 8 до 13%.
Результатом повышения доверия граждан к судам является реализация с 2014 года судебной реформы. "Изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закон "О судоустройстве и статусе судей" оказывают положительное влияние не только на независимость судов, но и на стабильность судебной системы и повышения доверия граждан Украины к судебной власти", - говорится в результатах опроса.
В частности, 85% опрошенных положительным считают введение в рамках реформы квалификационного оценки судей, 80% - конкурсный отбор в Верховный Суд, 65% - предоставление судам контроля за исполнением судебных решений, 64% - возвращение к трехзвенной системы судоустройства, 60% - отмена полномочий Президента об увольнении судей, 62% - сужение судейской неприкосновенности с функциональной, 50% - расширение полномочия Высшего совета правосудия, создания, 61% ликвидация и реорганизация судов на основании закона.
дойшло ?
Це цілком можливо...
Лякає інше... 5-12% по стовідсотковій шкалі - це більш недовіра, чим дивіра...
Відбулося зростання з 0,01% до 0,1%.
Целых 7% доверия больше!
Ощутимо! Это просто победа какая-то!
Нужно просто было уволить всех судей, конфисковать все их имущество,что не соответствует их зарплатам, а 200 самых наглых судей- взяточников расстрелять!
Доверие стало бы 90%, а новые судьи самыми честными в мире!
Будет ли он доверять такому суду? Несомненно.
они обедать разик не пошли, скинулись и обстеження оплатили!
😛
Что за бред они несут?
К слову, на украинском сайте USAID вообще ни слова о каких либо рейтингах. Последняя новость от 30.05.2018 "ПОЧАЛА РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЯ «ГРОМАДСЬКІ ЦЕНТРИ СПРИЯННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ»". Всё.
😱
Грузини проводять особисто судову реформу.
Запад со своим МВФом вмешивается в наши суверенные внутренние дела!
На самое святое посягают, добытое в дыму сражений, в жерновах колеса истроии.
Разве Запад перемогу здобував, отгонял от Золотого Унитаза покровителя страусов?
Гонялся за его КАМАЗами по всей стрне? (Почти поймали, чуть было тонны денёг в казну не вернули.)
Мы что, для МВФа старались, чтоб они пришли на готовенькое?
Мы сами знаем, какой Антикоррупционный суд нам нужен.
Они, видете ли, пришлют нам своих (не ну наглецы, мля!) судей.
Это где ж такое видано, откуда им знать что их судьи лучше наших насудят?
Наши уже проверенные, многократно люстрированные, надёжные.
Кроме того, они богатые, значит, взятки брать не будут.
Им уже слитки некуда складывать, все подвалы алмазами забиты, Виргинские острова от оффшоров прогибаются.
У них уже положение безвыходное, полная безнадёга, осталось одно- судить честно.
А Запад хочет нам своих судей-голодранцев подсунуть.
Что эти евросудьи могут? Они что, знают, кого сажать, а кого в одеялке народу показывать?
Народ любит эти цирки, типо коррупционер при смерти, на каталке в одеялке.
Народу приятно, а мы всё делаем для народа.
Так что, дорогие западные коллеги, нам ваших судей и даром не нать.
И за бесплатно.
Они на Майдане под пулями стояли?
Им куля в лоб летела? Со смещённым центром тяжести?
Их били грузинские снайперы Саакашвили?
Их дети служили миномётчиками на передовой?
Чем эти так называемые судьи заслужили право у нас тут честно- прозоро поработать?
Кароч, Запад- накося-выкуси!
Но траншик всёж дайте для развития экономики, реформ разных, поддержите маладую савец...суверенную республику...ой! страну!
ну что вам стоит.
А мы вам- новую реформу- повышение тарифов населению!
Ну чё, пойдёт?
🤑🤑