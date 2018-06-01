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Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (969) USAID (1)

 Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID. ИНФОГРАФИКА

Доверие граждан Украины к судам и судебной власти выросло с 2015 года по 2017 год с 5% до 12%, что является наибольшим показателем роста среди других ветвей власти.

Об этом свидетельствуют результаты Первого круга Всеукраинских опросов граждан, судей и юристов по судебной реформе и восприятия коррупции, которое провела Программа USAID реформирования сектора юстиции "Новое правосудия" по результатам 2017 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно опросу, доверие к полиции снизилась с 21 до 20%, к прокуратуре - выросла с 8 до 13%.

Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID 01

Результатом повышения доверия граждан к судам является реализация с 2014 года судебной реформы. "Изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закон "О судоустройстве и статусе судей" оказывают положительное влияние не только на независимость судов, но и на стабильность судебной системы и повышения доверия граждан Украины к судебной власти", - говорится в результатах опроса.

Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID 02

В частности, 85% опрошенных положительным считают введение в рамках реформы квалификационного оценки судей, 80% - конкурсный отбор в Верховный Суд, 65% - предоставление судам контроля за исполнением судебных решений, 64% - возвращение к трехзвенной системы судоустройства, 60% - отмена полномочий Президента об увольнении судей, 62% - сужение судейской неприкосновенности с функциональной, 50% - расширение полномочия Высшего совета правосудия, создания, 61% ликвидация и реорганизация судов на основании закона.

Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID 03
Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID 04

Источник: https://censor.net.ua/n3069347
 
 
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если бы не Луценко, Бабченко был бы мёртв
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- Луцик , особисто , Аркадія від кілера врятував ... ))
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если бы киллер не пошел в сбу, то Бабченко был бы мертв
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Та не було кіллера, це клоунада,

дойшло ?
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Тыц.И кацапская женщина легкого поведения летит в спам)
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Чомусь згадується геніальна фраза Станіславського..
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Чому?
Це цілком можливо...
Лякає інше... 5-12% по стовідсотковій шкалі - це більш недовіра, чим дивіра...
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Але ж як тут подано.... Перемога! Здобуток! А насправді - провал, дискредитація та вихолощення.. Нажаль..
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Смішно це все.
Відбулося зростання з 0,01% до 0,1%.
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Ну допустим не 12%, а 1,2% - тогда будет похоже на правду
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В каком сортире они это измеряли?
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це вимірювали в одній відомій Будці ..))
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Кто заказал тот и танцует бред вообще доверие пропало
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Отлично! Теперь заживем долго, богато и счастливо!
Целых 7% доверия больше!
Ощутимо! Это просто победа какая-то!
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Могу открыть для USAID маленький секрет: "Как не тратить их миллионов 2 лет времени и поднять доверие на 80% сразу!"
Нужно просто было уволить всех судей, конфисковать все их имущество,что не соответствует их зарплатам, а 200 самых наглых судей- взяточников расстрелять!
Доверие стало бы 90%, а новые судьи самыми честными в мире!
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Вот и я армии пока только верю. Да и то, не считая пузатой верхушки.
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Ну с таким уровнем доверия , власть должна повеситься сама ,хотя я полагаю там ещё меньше ...
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складається враження, що гєпа, штепа та єфремов помруть своєю смертю , так і не почувши вироку української феміди.. Про ахметку, вілкулів, шуфрича, медведчука - взагалі мовчу про цих святих для петі людей.. Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID - Цензор.НЕТ 3172
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И где собирали эту ИНФОГРАФИКУ, явно не у нас.
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Згідно останнього опитуваня, більшість українців вірить в Життя на Марсі ніж в Наш Справедливий та Незалежний суд...😎
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Украинцы перестали взрывать в здании суда гранаты?
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Ну да, вот недавно была новость - взяточнику присудили штраф меньше взятки.
Будет ли он доверять такому суду? Несомненно.
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Доверие украинцев к судам выросло...

Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID - Цензор.НЕТ 8770
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Судя по всему 12% это выше рейтинга Рошена и Жюльки вместе взятых. Так шо 12% не так уж и мало)))))
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Я согласен на 12, только по тысячной системе.
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ИЗ КАКОЙ ЖОПЫ ОНИ ВЫКОЛУПАЛИ ЭТИ РЕЙТИНГИ?
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Вообще сама фраза "доверие украинцев к судам" , особенно слово "доверие" звучит как дешовая, плоская шуточка от Квартала 95....
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Доверие к суду в Украине ? После Великого судьи Чауса, доверять судам будут только те, кто в них не разу не был ближе , чем километров 50.
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из суддейской...естессно
они обедать разик не пошли, скинулись и обстеження оплатили!
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зрада категорически против Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID - Цензор.НЕТ 1906.а то иначе получается,шо реформы приводят к плюсу,а не к минусу
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Там вон как раз новость ниже, где твоя соевая рехворма уже 4 года не может Штепу посадить.
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а ты все новости в одной теме обсуждаешь? Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID - Цензор.НЕТ 8318
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Гыг , у тебя методуха толька по ентой новости???
😛
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Поверю в судебную систему, когда наконец посадят "Бриллиантовых прокуроров". Все уже забыли, наверно, а я, бл&#$, злопамятен...
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Как USAID могут давать информацию по 2015-2016 годам, когда они зарегистрировались только 26 декабря 2016 года, и соответственно работать начали только в 2017-ом?

Что за бред они несут?
К слову, на украинском сайте USAID вообще ни слова о каких либо рейтингах. Последняя новость от 30.05.2018 "ПОЧАЛА РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЯ «ГРОМАДСЬКІ ЦЕНТРИ СПРИЯННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ»". Всё.
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Как прочитал название статьи, меня чуть не стошнило от неправды. Уверен, что статья заказная - от неё сильно смердит.
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Вы что с ума сошли доверие выросло! Вы почитайте про судью Устинову в Соломенском суде ! 10 квартир :: элитных авто 22 га земли в Киеве. И какое доверие к таким судьям ? Але Гараж Сбу ?
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Какие ж невыносимые перспективы открываются! Аж шнурки на калошах дыбом встают.

😱
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"Судебная реформа" это когда старые судьи продолжают сидеть на своих местах?О каком там доверии речь,смешно просто).Глупый опрос.
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Тбілісі в ці хвилини
Завдяки судовій реформі довіра українців до судів зросла з 5% до 12% - USAID - Цензор.НЕТ 2219
Грузини проводять особисто судову реформу.
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Дико извиняюся, а это в какой стране? опросили судей и юристов))) ответ судей очевиден
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Эт-то уже переходит всякие границы!
Запад со своим МВФом вмешивается в наши суверенные внутренние дела!
На самое святое посягают, добытое в дыму сражений, в жерновах колеса истроии.

Разве Запад перемогу здобував, отгонял от Золотого Унитаза покровителя страусов?
Гонялся за его КАМАЗами по всей стрне? (Почти поймали, чуть было тонны денёг в казну не вернули.)

Мы что, для МВФа старались, чтоб они пришли на готовенькое?

Мы сами знаем, какой Антикоррупционный суд нам нужен.
Они, видете ли, пришлют нам своих (не ну наглецы, мля!) судей.
Это где ж такое видано, откуда им знать что их судьи лучше наших насудят?

Наши уже проверенные, многократно люстрированные, надёжные.
Кроме того, они богатые, значит, взятки брать не будут.
Им уже слитки некуда складывать, все подвалы алмазами забиты, Виргинские острова от оффшоров прогибаются.
У них уже положение безвыходное, полная безнадёга, осталось одно- судить честно.

А Запад хочет нам своих судей-голодранцев подсунуть.
Что эти евросудьи могут? Они что, знают, кого сажать, а кого в одеялке народу показывать?
Народ любит эти цирки, типо коррупционер при смерти, на каталке в одеялке.
Народу приятно, а мы всё делаем для народа.

Так что, дорогие западные коллеги, нам ваших судей и даром не нать.
И за бесплатно.

Они на Майдане под пулями стояли?
Им куля в лоб летела? Со смещённым центром тяжести?
Их били грузинские снайперы Саакашвили?
Их дети служили миномётчиками на передовой?
Чем эти так называемые судьи заслужили право у нас тут честно- прозоро поработать?

Кароч, Запад- накося-выкуси!

Но траншик всёж дайте для развития экономики, реформ разных, поддержите маладую савец...суверенную республику...ой! страну!
ну что вам стоит.

А мы вам- новую реформу- повышение тарифов населению!
Ну чё, пойдёт?
🤑🤑
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Типичный фейковый брехливый опрос , которого никогда не было .
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Як у віршику: то ли лыжи не едут, Толи я ебанутый
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБлагодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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