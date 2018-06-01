 Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты Первого круга Всеукраинских опросов граждан, судей и юристов по судебной реформе и восприятия коррупции, которое провела Программа USAID реформирования сектора юстиции "Новое правосудия" по результатам 2017 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно опросу, доверие к полиции снизилась с 21 до 20%, к прокуратуре - выросла с 8 до 13%.

Результатом повышения доверия граждан к судам является реализация с 2014 года судебной реформы. "Изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закон "О судоустройстве и статусе судей" оказывают положительное влияние не только на независимость судов, но и на стабильность судебной системы и повышения доверия граждан Украины к судебной власти", - говорится в результатах опроса.

В частности, 85% опрошенных положительным считают введение в рамках реформы квалификационного оценки судей, 80% - конкурсный отбор в Верховный Суд, 65% - предоставление судам контроля за исполнением судебных решений, 64% - возвращение к трехзвенной системы судоустройства, 60% - отмена полномочий Президента об увольнении судей, 62% - сужение судейской неприкосновенности с функциональной, 50% - расширение полномочия Высшего совета правосудия, создания, 61% ликвидация и реорганизация судов на основании закона.



