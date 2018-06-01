 Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы откладывается из-за отвода трех судей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отвести председательствующего судью Попову, запасного судью Бугеру, судью Саркисян от участия в рассмотрении уголовного производства... по обвинению Штепы Нели Игоревны в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины", - говорится в определении суда, вынесенном в пятницу.

Согласно определению суда, материалы производства должны быть переданы в канцелярию для проведения повторного автоматического распределения.

Свое ходатайство об отводе судей адвокат Штепы Александр Тананкин мотивировал тем, что Попова и Бугера являются внутренне перемещенными лицами из зоны проведения АТО. Поскольку у них осталась недвижимость в оккупированных Горловке и Луганске, а Штепу обвиняется в содействии созданию и деятельности т.н. ДНР, по мнению защитника, могут быть сомнения в непредвзятости судей. Кроме того, по словам Тананакина, назначение Бугеры запасной судьей было проведено с нарушениями.

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Необходимость отвода Саркисян адвокат мотивировал тем, что судья жаловалась, что получала СМС-сообщения с угрозами в связи с делом Штепы.

Прокуратура поддержала ходатайство Тананакина в части отвода Саркисян, а также Бугеры в связи с нарушениями при ее назначении запасной судьей. Требование отвести судей, поскольку они являются переселенцами, гособвинение сочло безосновательным.

Кроме того, гособвинитель заявила ходатайство об отстранении от дела Тананакина, поскольку, по ее словам, прокуратура получила подтверждение, что его имени нет в Едином реестре адвокатов Украины, а, следовательно, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, он не может быть защитником в уголовном процессе. Это ходатайство суд не рассматривал.

Как сообщалось, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Как сообщалось, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

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В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

22 января 2018г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила. 28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Это был девятый отвод состава суда по делу.

В итоге в Октябрьском районном суде Харькова не осталось судей уголовной специализации для повторного перераспределения дела Штепы.