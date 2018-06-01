 СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко, которые есть в распоряжении следствия, - Братущак

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Алексей Братущак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Итак, по результатам встречи журналистов в СБУ. В расстрельном списке не 30 человек, а 47. В нем и те журналисты, которые присутствовали на встрече. Но в списке не только журналисты. На встрече журналистам продемонстрировали материалы, которые есть в распоряжении следствия. Вывод собравшихся журналистов: это серьезная история, целью которой было убить Бабченко, и это удалось предупредить, спецслужбой проделана огромная работа. Также журналисты сделали вывод, что линия защиты задержанного Германа, будто он сотрудник правоохранительных органов, не соответствует действительности", - написал он.

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"Кроме председателя СБУ на встрече были еще Генпрокурор, начальник главного следственного управления СБУ, руководитель Нацполиции. Но у журналистов не сложилось впечатление, что их пригласили ради пиара... Никакой тайны Ганапольский и Киселев не выдали", - резюмировал Братущак.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.