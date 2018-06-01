 СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко, которые есть в распоряжении следствия, - Братущак

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Алексей Братущак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Итак, по результатам встречи журналистов в СБУ. В расстрельном списке не 30 человек, а 47. В нем и те журналисты, которые присутствовали на встрече. Но в списке не только журналисты. На встрече журналистам продемонстрировали материалы, которые есть в распоряжении следствия. Вывод собравшихся журналистов: это серьезная история, целью которой было убить Бабченко, и это удалось предупредить, спецслужбой проделана огромная работа. Также журналисты сделали вывод, что линия защиты задержанного Германа, будто он сотрудник правоохранительных органов, не соответствует действительности", - написал он.
"Кроме председателя СБУ на встрече были еще Генпрокурор, начальник главного следственного управления СБУ, руководитель Нацполиции. Но у журналистов не сложилось впечатление, что их пригласили ради пиара... Никакой тайны Ганапольский и Киселев не выдали", - резюмировал Братущак.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
У русскіх спецслужб не просто пару жертв (Нємцова, Політковська, Литвиненко )...У русскіх спецслужб цілий цвинтар з вбитих журналістів, політиків, звичайних громадян... починаючи від літака Качинського, вибухів багатоповерхівок в Москві, Бєслан, НордОст,Курськ.... закінчуючи всякими там Яндарбієвими, Лисінами, Берзовськими і простими ополченцями Дагестану та Чеченії.... Тому ліквідувати русскім спецслужбам цих 47 в Україні - це як два пальці об асфальт.... Тому швидше ТАК чим НІ....
Щодо цього Германа та його зізнань з тими фондами Путіна, прізвищами, явками та інше ... Це може бути просто ЛЕГЕНДА придумана або на Лубянці, або ним особисто нашвидкоруч (черговий фейк про іспанського диспетчера)... Тому все буде залежати від якості самої доказової бази яке має сторона обвинувачення, а також від її викладки та донесенню до суспільства...головним чином в Україні, а особливо на Заході...
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- Юрій Луценко вчора о 20.00: "ГПУ і СБУ дізналося лише 3 прізвища з 30-ти осіб, яких планували вбити"
- Юрій Луценко вчора о 22.00: "ГПУ і СБУ дізналося всі 30 прізвищ осіб, яких планували вбити"
- Юрій Луценко сьогодні о 17.00: "ГПУ і СБУ дізналося 47 з 30 прізвищ осіб, яких планували вбити".
Перепрошую, з якої причини у людини перед очима предмети починають множитися?
Если такой список действительно существует, что мешает русским прислать вместо Германа другого организатора? Или прислать сразу убийцу, а не организатора? Окуева тоже от одного киллера отбилась, но второй ее все таки застрелил.
Если на Бабченко, действительно, есть заказ, что мешает русским завалить его как Окуеву. Германа задержали, что мешает им прислать еще двух Германов?
Югий Витальевич, по-моему, пора заканчивать это комедию. Скажите прямо, Вас вызвал Порошенко и попросил сделать так, чтобы его рейтинг был не на пол-шестого, а на полдвенадцатого.