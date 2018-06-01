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 "Мне конец", - генпрокурор Луценко озвучил первую реакцию Германа на информацию, что Бабченко жив

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о реакции Бориса Германа на информацию о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио НВ 

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты.

"Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат - ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец"", - рассказал генпрокурор.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069343
 
   
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Я думаю тебе тоже. Поедешь назад в цугундер може квасить меньше будешь
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Блин. Читая сообщения СМИ , коментарии официальных чиновников создается впечатление какое то, что дело с душком.Так бывает , когда недостаточно достоверной информации.
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СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко а генплокулол "конец" Германа...
😛😵
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То его не поняли - Бабченка член просила дать соснуть.
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Кто о чем, а москаль про член сосать и про жопу. Больше темы разговора нету у кацапюр. Дикий народ, совсем поехал на теме сексуальных извращений. Это и не удивительно - всегда все через дупу делать, такое даром не проходит.
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А если без шуток, тот мне кажется, что Порошенко сознательно дискредитирует любые обвинения против Путина. И дает возможность России на весь мир высмеивать Украину.
Зачем он это делает? Как я и прогнозировал, пытается заручиться гарантией личной безопасности от Москвы после потери власти в 2019-м. И в ход идут любые методы. Бежать то больше ему не куда.
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цілком можливо ...
є ще одна версія - Грицак готується до звільнення , а такі "спецоперації" - відчайдушна спроба показати хоч якийсь результат ...
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Лолка доведе ситуацію до такого стану, коли буде вже не до нього. На яких іспаніях-мальдівах він буде президентом в екзилі, це вже не важливо. В Україні буде відбуватись така дупа, що про нього ніхто і не згадає
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Савушкинские консервы вскрываются - переводят коменты со своего обосравшегося подельника на что угодно, зраду завывают!
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Бред какой то. Зачем агенту кремля нанимать килером бывшего бойца ДУК известного своей проукраинской позицией?! Если бы был жив Шухевич, наверное он бы к нему обратился..
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А зачем гаде ездить в лугандонию и брататься с куриным фюрером?
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Это конец - подумал Бабченко. Это Бабченко - подумал конец. В комнате были двое - Бабченко и Луцик. Никто сразу не понял - кто первый подумал о конце. Каждый знал, что рано или поздно КОНЕЦ за ним придёт. И конец будет страшным и ужасным. Пока они лишь периодически об этом задумываются.
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А помните как Нестор Шуфрич подло стукнул Луценко ногой по коленке под столом?
А как Шуфрич дал по морде Луценко в кулуарах Шустер Live?
Хоть и ненавижу Шуфрича, но за это ему огромное спасибо.
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та ну безумная баба с гранатами это одно, и то ведь не вышло, но что бы росиянские спецслужбы так на авось действовали.. странно как то это.
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Конца у него уже не будет. На нарах его оприходуют суку
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мне конец", - генпрокурор Луценко озвучил первую реакцию Германа на информацию, что Бабченко жив
 
 
 
 
 
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