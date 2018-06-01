 Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью катарскому каналу Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ммы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну - Украину. Газ может поставляться через уже существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ", - сказал Порошенко.
Вместе с тем, по словам президента Украины, это только первый шаг.
"Мы договорились с нашими катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству наших друзей из Турции. Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - сказал Порошенко.
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Регазифика́ция сжи́женного приро́дного га́за (СПГ) - процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования - подачи по трубопроводам потребителям и закачки в газовые баллоны.
Транспортировка СПГ в крупных объёмах осуществляется морскими танкерами. Они доставляют СПГ на специальные регазификационные терминалы, которые состоят из причала, сливной эстакады, резервуаров для хранения, испарительной системы, установок обработки газов испарения из резервуаров и узла учёта.
По прибытии на терминал СПГ перекачивается из танкеров в резервуары для его хранения в сжиженном виде, затем по мере необходимости СПГ переводится в газообразное состояние.
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Я что-то не вижу, что в Украине есть терминалы для СПГ. В Польше - есть, и то они закупают газ в России, т.к. сжиженный дороже. А тут Порошенко будет строить с ноля инфраструктуру? И какой ногой турки к этому газу относятся? Посредники, чтобы цену взвинтить?
Вообще бред.
Диверсификация газа, это хорошо...
Доречі, кацапи недавно порахували, що у випадку доставку газовозом компримованого (стисненого в 200-250 раз) газу його доставка в невеликих (кілька млрд м3 на рік) обсягах може бути вигідніше ніж прокладати морський газогін (а тим більше будувати ЗПГ, яке на невеликих масштабах заводу по зрідженню має більшу собівартість). Це перспективна ідея по доставці азербайджанського та іранського газу через порт в Грузії.