 Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью катарскому каналу Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ммы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну - Украину. Газ может поставляться через уже существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, по словам президента Украины, это только первый шаг.

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"Мы договорились с нашими катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству наших друзей из Турции. Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - сказал Порошенко.

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