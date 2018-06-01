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 Политика Украины
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Все про:Газ (8839) Катар (56) Порошенко (14886) Турция (1960)

 Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко

Украина ведет переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа для диверсификации источников поставок газа в страну.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью катарскому каналу Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ммы сейчас проводим переговоры с руководством Катара по поставкам катарского природного сжиженного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу страну - Украину. Газ может поставляться через уже существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, по словам президента Украины, это только первый шаг.

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"Мы договорились с нашими катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству наших друзей из Турции. Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок, это было бы очень важно. Я считаю, что реализация такого проекта способствовала бы укреплению энергетической безопасности моей страны", - сказал Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069342
 
   
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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їздив недавно в камянець подільський розширюють дорогу на чотири смуги я був шокований
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это демоверсия гугл-транслейта. На испытательном сроке лахтинцам настоящий гугл не выдают. Были смертельные случаи от когнитивного диссонанса.
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Там уже опиаты рулят ,какой там виски ... Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5649
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Возможен вариант российского газ по цене катарского?
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Только при условии, что мы им за него будем бошками сепарасов платить...
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вот будет первая партия СГ, будем праздновать. А молоть языком ты мастер
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А почему не из Австралии?
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А сжиженный газ из США уже закончился?
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Петя - раніше про це потрібно було думати та діяти.. А менш як за 10 місяців до виборів - піар та струшування повітря.. Нікчемно просрав , ти петя, як свою каденцію так і довіру виборців в 2014 році.. "Боржомі" пити пізно, тобі це не допоможе..
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Посмотрим, что ты напишешь, когда Петя переизберется.
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Не ,туда куда петя попадёт не избираются ,туда отправляют решением суда ... Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6050
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Потерпи зі своїми вологими мріями - менше 10-ти місяців залишилось.. Знаєш , чому я ще на Цензорі? Дуже хочеться 1-го квітня посміятися, спостерігаючи за вашим масовим перевзуванням.. Не на всіх вистачить взуття, будете взувати не свій розмір , не на ту ногу, не для того сезону та взуття для іншої статті.. Тільки задля цього я ще на Цензорі, мій маленький пустун..
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Хоспади,как же так, как же так же, рушится просто мир вокруг, этого не может быть ,н-е-е-е-е-е-е-т, ты оказался кремблядской пропагандонской консервой ,вот как жить после такого...
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Та не репетуй ти так.. Ким я тут тільки не був? Юлєботом був, бєняботом був, зрадофілом був, агентом крембля був, міхоботом був, навіть шоколадним був.. Україна й Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу через Польщу й Туреччину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6102 Найбільш обурився коли назвали кацапом - після того став спілкуватися тут виключно на українській мові.. Ну то таке.. Не переймайся ти так.. Я до цього тут звик, мабуть така тут доля всіх, хто має свою незалежну думку..
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ну прям-таки консервой. Ну, может, лёгким маринадом....А может человек, скажем, сырников поел, и нуждается в неотложной помощи. А вы вот так сразу - расстрелять.
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Так это ко мне за неотложной помощью ,в реанимацию ,там и вправим мозги ...
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у вас и от сырников с хлоридом кальция спасают? А я говорил, что слабенький рецепт для украинцев бабушка Юля рассказала. Сырники с сулемой были бы намного эффективнее. Некоторых на этом форуме уже и не было бы.
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Из Марса возить космическими кораблями будет дешевле, чем Барыжний Ротердам+
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Газовые делишки и без Воны. ВОну, ВОну пустите!!!!!!!!!!!!!!!!! У неё с газом старая, большая и крепкая любовь.
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Похоже петя на шо-то тяжёлое подсел ..... Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7376это уже даже не кокс а больше на героин смахивает .... Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8007
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КОгда ВОна крутила такие финты шо цирковые акробаты завидовали с Лазаренко и ЕСУ, там схемки лютые были...ты про героин не вспоминал не???
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Лазаренко вместе со всеми своими схемами по сравнению с пэтей просто мелкий хулиган,стыривший у бабульки жменю семечек ...
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Cena vazna zyzenogo gaza.V dany moment on darogoj ,cena gde to na 40-45% doroze cem proslom godu.Mnogo zyzenogo gaza Kitaj pokupajet za to i cena i povysilas na nego.
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Angliciany,Golandija mense kupili zyzenogo gaza iz Katara poskolku Kitaj,Japonija bolse platyla i vsio slo tam.Teper Avstralija i Amerika pustit svoji novyje mocnosty primerno 2-3 raza stolko skolko Kitaj pokupajet,tak i budet bolse predlozenyji znacyt upadiot i cena
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Так ніби азійський попит стоїть на місці Україна й Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу через Польщу і Туреччину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8099
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значит таки по-новому и прямо сьогод
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В Азії більшість обсягів імпортується по цінам, які індексуються до нафті. А на споті теж подорожчало, бо динаміка росту попиту сильна.
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Президент Порошенко хорошо разбирается в рынке газа. Верю, что после переизбрания на второй срок, он наведет там порядок.
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и на третий и четвертый, возможно, пятый, ваще рай..
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ты топор за спиной прячешь - тебе никто здесь не верит.
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Похоже скоро пэтя заключит газовый контракт с правительством Альфы-Центавра ... Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8159интересно на шо он на тех мальдивах подсел ,чтобы так гнать ... Украина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8151
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Помнишь совковый фильм про власовца Кротова нацистского шпиона? И почему мне на ум это пришло после прочтения пары-тройки твоих постов?
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Це ймовірно менше ніж референдум про незалежність Ямалу.
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Да, но запасы Германии оцениваются как очень перспективные. Считается, что немецкий газ по своим характеристикам будет неотличим от словацкого.
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Какую-то хрень президент преподнёс
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Регазифика́ция сжи́женного приро́дного га́за (СПГ) - процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования - подачи по трубопроводам потребителям и закачки в газовые баллоны.
Транспортировка СПГ в крупных объёмах осуществляется морскими танкерами. Они доставляют СПГ на специальные регазификационные терминалы, которые состоят из причала, сливной эстакады, резервуаров для хранения, испарительной системы, установок обработки газов испарения из резервуаров и узла учёта.
По прибытии на терминал СПГ перекачивается из танкеров в резервуары для его хранения в сжиженном виде, затем по мере необходимости СПГ переводится в газообразное состояние.
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Я что-то не вижу, что в Украине есть терминалы для СПГ. В Польше - есть, и то они закупают газ в России, т.к. сжиженный дороже. А тут Порошенко будет строить с ноля инфраструктуру? И какой ногой турки к этому газу относятся? Посредники, чтобы цену взвинтить?

Вообще бред. Україна й Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу через Польщу і Туреччину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4250
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Поляки самі розширили внутрішню газопровідну мережу, а також хоч і повільно реалізується проект нового транскордонного газопроводу в Україну, хоча й існуючий дозволяє імпортувати 5млрд м3 на рік з Польщі. Щодо Туреччини, то вона сильно збільшує потужність ЗПГ-терміналів, а з запуском Турецпотока стане можливою реверсна прокачка Трансбалканським газогоном з Туреччини (або Греції) і Україну.
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А если купить дешевый кацапский газ, то они эти деньги на войну с нами бросят. Сколько тогда надо будет к цене добавить?
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Украина ведет переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа для диверсификации источников поставок газа в страну.

Диверсификация газа, это хорошо...
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Жизнь дороже. Дрова выращивать будем, но с гнидой пусть только рошен вошкается.
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Дрова это зелёная энергетика, не хуже ветряков и солнечных панелей.
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U nas takix nastrojili,na otoplenyje gaza pocty nenado eto na 300000 zytelej.7 biomasoj predprijatyji i vsio.Tut desevle cem gaz pocty dva raza ,jesly tolko ocen xolodno togda i gas gde to 15% nuzno
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gde to 20% doroze na skolko ja znaju.Nado bolse svojix alternatyvnix istocnykov strojit,konecno tut nuzny i dengi nemalyje
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Самим отказаться от транзита и главное хранения русского газа было бы хорошо.
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Правильно. Пенсионеры и так проживут без пенсий, а больницы - без лекарств. Україна й Катар ведуть переговори про постачання зрідженого газу через Польщу й Туреччину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5871
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Жизнь - способ существования белковых тел. /Ф.Энгельс/
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Жизнь - не продолжительная активность перед смертью. (я)
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Европа покупает газ у беспризорных а мы его храним.
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Зачем покупать дешевый словацкий газ когда можно купить дорогой катарский, заплатить Польше за транзит, и поднять тарифы?
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А оскаржити турецьку заборону на прохід ЗПГ-танкерів через Проток щоб збудувати термінал в Україні лоліта не додумалась?

Доречі, кацапи недавно порахували, що у випадку доставку газовозом компримованого (стисненого в 200-250 раз) газу його доставка в невеликих (кілька млрд м3 на рік) обсягах може бути вигідніше ніж прокладати морський газогін (а тим більше будувати ЗПГ, яке на невеликих масштабах заводу по зрідженню має більшу собівартість). Це перспективна ідея по доставці азербайджанського та іранського газу через порт в Грузії.
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В связи с Днем защиты детей я вот считаю, что лучше всех их защищает Порошенко. Держит своих детей в Британии. Подальше от страны, где война, нищета, полный беспредел и убийства на каждом шагу. Во многом благодаря их папе...
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Стоимость этого газа будет исчисляться по формуле: Доха-Стамбул-Роттердам-Гдыня+++
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Давайте не забывать о том, что в кишечнике каждого жителя Украины образуется за сутки некоторое количество газа, которым этот житель пользуется совершенно бесплатно. Пуская шептунов там, где сам захочет. Надо бы установить на этот газ рентную и абонентскую плату. Иначе нам удачи не видать.
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З такими реформами нам доведеться перейти на лише імпортну яловичину
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Cifry jesly komu interesno tak 2017 godu zapadnaja Evropa cerez svoji terminaly zakupili uze posle obrabotki 45 miliardov kubiceskix metrov gaza.Eto bolse cem 2016 godu,S ameriki nado zdat bolse predlozenyji po takomu gazu,drugom godu
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Катар ведут переговоры о поставках сжиженного газа через Польшу и Турцию, - Порошенко
 
 
 
 
 
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