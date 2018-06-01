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Все про:Военная прокуратура (593) УБД (29)

 "Нужно прекращать "военный туризм", - военная прокуратура Западного региона начинает проверку законности получения некоторыми лицами статуса УБД

Военная прокуратура Западного региона Украины, проведя мониторинг средств массовой информации, в том числе соцсетей, и прием граждан - участников АТО, установила, что среди действующих и бывших военнослужащих участников АТО возникла социальная напряженность, вызванная получением отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий. Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не участвовали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона.

В сообщении отмечается: "Как стало известно, некоторые военнослужащие участия в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней, к примеру, 3-5, а затем, в считанные недели, получили статус УБД. Это при том, что бойцы, которые на самом деле давали отпор и сдерживали агрессора-оккупанта, могут ожидать удостоверение длительный период времени.

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Кроме того, некоторые из военнослужащих только формально были включены в состав сил и средств, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, для обеспечения ее проведения. Такие лица получили статус УБД и, соответственно, льготы и денежные выплаты, предусмотренные нормативными актами.

"Во избежание социальной напряженности и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса участника боевых действий, по результатам которого будет решен вопрос с принятия мер соответствующего реагирования", - отметил и.о. военного прокурора региона Михаил Балан и добавил, что в государстве нужно прекратить так называемый "военный туризм" в зону проведения операции Объединенных сил.

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В связи с этим обращаем внимание представителей СМИ, правозащитников и всех неравнодушных граждан, в случае наличия информации о вышеприведенные факты, нужно обращаться и сообщать о таких противоправных действиях в военную прокуратуру Западного региона Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069336
 
   
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Да они бы в первую очередь своих героев проверили. Там большая половина таких.
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Проверьте Раду , прокуроров , минаметчика и рюкзакова .
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Начинайте проверку с себя, с ГПУ и МВД,найдете много интересного, например - беркутовцев.
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І це лише початок......................... уявляю яка напруга буде через рік.................... "Нужно прекращать "военный туризм", - военная прокуратура Западного региона начинает проверку законности получения некоторыми лицами статуса УБД - Цензор.НЕТ 8302
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Вообще-то надо не просто прекратить, а и вы#бать по сухому всех кто этим занимался...
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Так быстро, а может еще несколько лет подождать?
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Так а скількі мусарні та прокурорських отримали УБД ? ..
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Очередной понаехавший: семьи нет, родственников нет, Все этого стрелка внимательно запомнили.

https://youtu.be/SVc86_PbGHs
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Как обычно у нас...большая часть "чернобыльцев" никогда не была в чернобыльской зоне, скоро и фальшивых УБДшников станет много больше, чем настоящих.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нужно прекращать "военный туризм", - военная прокуратура Западного региона начинает проверку законности получения некоторыми лицами статуса УБД
 
 
 
 
 
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