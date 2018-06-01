 "Нужно прекращать "военный туризм", - военная прокуратура Западного региона начинает проверку законности получения некоторыми лицами статуса УБД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона.

В сообщении отмечается: "Как стало известно, некоторые военнослужащие участия в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней, к примеру, 3-5, а затем, в считанные недели, получили статус УБД. Это при том, что бойцы, которые на самом деле давали отпор и сдерживали агрессора-оккупанта, могут ожидать удостоверение длительный период времени.

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Кроме того, некоторые из военнослужащих только формально были включены в состав сил и средств, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, для обеспечения ее проведения. Такие лица получили статус УБД и, соответственно, льготы и денежные выплаты, предусмотренные нормативными актами.

"Во избежание социальной напряженности и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса участника боевых действий, по результатам которого будет решен вопрос с принятия мер соответствующего реагирования", - отметил и.о. военного прокурора региона Михаил Балан и добавил, что в государстве нужно прекратить так называемый "военный туризм" в зону проведения операции Объединенных сил.

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В связи с этим обращаем внимание представителей СМИ, правозащитников и всех неравнодушных граждан, в случае наличия информации о вышеприведенные факты, нужно обращаться и сообщать о таких противоправных действиях в военную прокуратуру Западного региона Украины.

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