 Журналисты Ганапольский и Киселев посетили СБУ по вопросу безопасности журналистов, которые работают в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко (спецоперацией СБУ по имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. – Ред.), и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас", - сказал М.Ганапольский в эфире телеканала "Прямой" после завершения встречи в пятницу вечером.
Он отметил, что на встрече присутствовали представители разных правоохранительных органов, и подчеркнул, что они провели "гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб".
По словам М.Ганапольского, присутствующие на встрече "подписали специальную бумагу о неразглашении, поэтому скажем только то, что можно сказать".
Он рассказал, что их проинформировали что те, кто организовывали покушение на А.Бабаченко, будут пытаться "совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными".
В свою очередь российский журналист Е.Киселев добавил: "Это был не закрытый брифинг для избранных – речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности".
По его словам, в списке, о котором ранее говорил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, находится порядка 30 фамилии людей – и журналистов и не журналистов – которые живут и работают в Украине, и которые "настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти".
"Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть", - сказал Е.Киселев.
М.Ганапольский добавил, что в данном списке 47 фамилий. "Это была служебная встреча-тренинг для людей, которые есть в этом списке и безопасность которых реально находится под угрозой", - подчеркнул он.
"Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод… это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами… с целью убийства Бабченко", - добавил М.Ганапольский.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
краще "посссссетили", більш солідно
8 ч ·
...Вот как интересно получается: навоевавшись досыта в двух мировых кровавых бойнях, человечество приняло ряд основополагающих правил международных отношений, среди которых одним из главных оказался принцип нерушимости границ и уважения территориальной целостности друг друга. И вдруг, ни с того, ни с сего, какая-то зачуханная, Богом проклятая и забытая, взбесившаяся керосиновая лавка раз за разом стала его нарушать, поддерживая сепаратистов на территориях соседей, - и, в конце концов, решилась на прямую агрессию против одной из сопредельных стран и оккупацию части чужой территории.
Вот только "геополитика", в которую заигралось подлое, ничтожное, серое и недалекое существо - карлик-фашист из грязной подворотни, - это палка о двух концах. Если ты возомнил себя великим и решил по праву сильного отобрать чужое у того, кто послабее - значит, и к тебе применит ту же логику тот, кто уже сейчас тебя может просто взять и раздавить - если вдруг почувствует такое желание.
КацаКрысины,нет человека Плохо,есть человек еще хуже.Вам баранам не угодишь...