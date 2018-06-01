EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1257  21
Материалы по теме:
Все про:безопасность (637) Ганапольский (19) покушение (721) Россия (69468) СБУ (12544) Бабченко Аркадий (104) Киселев Евгений (11)

 Журналисты Ганапольский и Киселев посетили СБУ по вопросу безопасности журналистов, которые работают в Украине

Журналисты и телеведущие телеканала "Прямой" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили, что украинские правоохранители проинформировали их о списке людей, которые живут и работают в Украине и которые неугодны российской власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: У следствия оказался список из 47 жертв. Получены доказательства связи заказчика со спецслужбами РФ, - Луценко о спецоперации с Бабченко

"Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко (спецоперацией СБУ по имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. – Ред.), и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас", - сказал М.Ганапольский в эфире телеканала "Прямой" после завершения встречи в пятницу вечером.

Он отметил, что на встрече присутствовали представители разных правоохранительных органов, и подчеркнул, что они провели "гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб".

По словам М.Ганапольского, присутствующие на встрече "подписали специальную бумагу о неразглашении, поэтому скажем только то, что можно сказать".

Он рассказал, что их проинформировали что те, кто организовывали покушение на А.Бабаченко, будут пытаться "совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках дела Бабченко была получена информация об угрозе безопасности других граждан, - СБУ

В свою очередь российский журналист Е.Киселев добавил: "Это был не закрытый брифинг для избранных – речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности".

По его словам, в списке, о котором ранее говорил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, находится порядка 30 фамилии людей – и журналистов и не журналистов – которые живут и работают в Украине, и которые "настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти".

"Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть", - сказал Е.Киселев.

М.Ганапольский добавил, что в данном списке 47 фамилий. "Это была служебная встреча-тренинг для людей, которые есть в этом списке и безопасность которых реально находится под угрозой", - подчеркнул он.

"Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод… это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами… с целью убийства Бабченко", - добавил М.Ганапольский.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069335
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мабуть, моцно "поссетили"
краще "посссссетили", більш солідно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может им пол сменить ?
 показать весь комментарий
 
к чему все это, список, журналисты...и пр. охраняйте тех кто в нем есть и не сейте панику на грани ерунды.
 показать весь комментарий
 
Ганапольский и Киселев поссетили СБУ ... Киселёв? Какой Киселёв? Типа :Какая Лёля?С Елоховской? -С Тверской! :https://www.youtube.com/watch?v=qH8YKocqWZw


 показать весь комментарий
 
матвей с жекой герои. В список попали.
 показать весь комментарий
 
Чёто АдГард стал криво работать на Цензоре. У всех так или только у меня?
 показать весь комментарий
 
Еще этих двух клоунов с козлостана в СБУ не хватало.
 показать весь комментарий
 
 
Ганапольский!!!!))))-это така же рашистская крыса как и остальные! Украинофобская мразь!
 показать весь комментарий
 
 
одного разу по радіо випадково кілька хвилин послухав - просто хотілося цього виблядка гавнопольського придушити
 показать весь комментарий
 
 
Не тот Киселев посетил СБУ, ой не тот...
 показать весь комментарий
 
 
Ясно, что они в списке, но русня начнет подбирать более доступные жертвы, чтоб показать, как опасно жить у нас журналистам.
 показать весь комментарий
 
оцініть тупость нашої медаблядви: грати на стороні свинособак, щоб бути занесеним в розстрільний список тими ж свинособаками.
 показать весь комментарий
 
 
Блондинка? Сучка крашена і тут бреше…
Журналісти Ганапольський і Кісельов відвідали СБУ з питання безпеки журналістів, які працюють в Україні - Цензор.НЕТ 7850
 показать весь комментарий
 
Виктор Пархоменко
8 ч ·

...Вот как интересно получается: навоевавшись досыта в двух мировых кровавых бойнях, человечество приняло ряд основополагающих правил международных отношений, среди которых одним из главных оказался принцип нерушимости границ и уважения территориальной целостности друг друга. И вдруг, ни с того, ни с сего, какая-то зачуханная, Богом проклятая и забытая, взбесившаяся керосиновая лавка раз за разом стала его нарушать, поддерживая сепаратистов на территориях соседей, - и, в конце концов, решилась на прямую агрессию против одной из сопредельных стран и оккупацию части чужой территории.

Вот только "геополитика", в которую заигралось подлое, ничтожное, серое и недалекое существо - карлик-фашист из грязной подворотни, - это палка о двух концах. Если ты возомнил себя великим и решил по праву сильного отобрать чужое у того, кто послабее - значит, и к тебе применит ту же логику тот, кто уже сейчас тебя может просто взять и раздавить - если вдруг почувствует такое желание.
 показать весь комментарий
 
РАБссия резко осуждамс убийство Бабченко.29 мая 2018 года в Киеве.22 :45 минут по Москве...РАБссия открыла уголовное дело по делу Бабченко.... Журналісти Ганапольський і Кісельов відвідали СБУ з питання безпеки журналістів, які працюють в Україні - Цензор.НЕТ 4187
КацаКрысины,нет человека Плохо,есть человек еще хуже.Вам баранам не угодишь... Журналісти Ганапольський і Кісельов відвідали СБУ з питання безпеки журналістів, які працюють в Україні - Цензор.НЕТ 4187
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналисты Ганапольский и Киселев посетили СБУ по вопросу безопасности журналистов, которые работают в Украине
 
 
 
 
 
 вверх