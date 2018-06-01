EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  12443  84
Материалы по теме:
Все про:переворот (244) Россия (69468) Донбасс (16304) Сурков (207) Донецкая область (3959) Захарченко Александр (233)

 Россия готовит военный переворот в "ДНР"

Российский боевик, пропагандист Александр Жучковский сообщил, что в верхушке террористической организации "ДНР" царят "чемоданные настроения".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь Twitter Necro Mancer.

Смотрите: "Это новый этап развития", - главари террористов "ЛНР" и "ДНР" собираются создать таможенный союз на оккупированных территориях. ВИДЕО

Жучковский сообщил, что "что-то нехорошее происходит в "ДНР".  По его информации "сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский - говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ". Также недавно было задержано несколько человек из близкого окружения террориста Губарева, их "подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм".

"Непонятно, что это - зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы "ДНР" и в "Народный совет") или агония нынешней властной команды, которой ближайшие месяцы грозит смещение. Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения. Никто из них, кто в мае ездил в Москву и обивал пороги АП, новыми кураторами принят не был. При этом люди Суркова в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР.  Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами... Обстановка очень подвешенная и нервная", - резюмировал боевик.

"Жучковский об особенностях "гражданской" войны в Украине", - прокомментировал Necro Mancer пост Жучковского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предки нарисовали нам карту - Харьков, Таврида. Бессарабия нам еще, наверное, нужна", - главарь "ДНР" Захарченко о новых планах завоеваний. ВИДЕО

Россия готовит военный переворот в ДНР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069334
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так раися его там все время "взращивала".... и только морды меняла....
 показать весь комментарий
 
 
Так у них в запасе Прызидент-прафффесор целый...

 показать весь комментарий
 
===что в верхушке террористической организации "ДНР" царят "чемоданные настроения"===

ДЕЖАВЮ.... Только вроде недавно ГИВИ бегал с "чемоданным настроением"... а теперь очередь до следующих доходит.... Так раися к Гааге всех свидетелей с "чемоданами" на тот свет спровадит....
 показать весь комментарий
 
 
Сдавайтесь, пока не поздно, в руки СБУ. Всем сдавшимся гарантируем горячую еду, теплую одежду, уютную камеру.
 показать весь комментарий
 
 
Выстрел через подушку, чтобы мягко пуля зашла. Россия готовит военный переворот в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7418
 показать весь комментарий
 
 
Для этих целей нужно брать подушку не пухово-перьевую, а силиконовую ортопедическую фирмы "Венетто".
 показать весь комментарий
 
 
и место в новой полиции - очьень важьно.
 показать весь комментарий
 
 
несколько человек из близкого окружения терроритса Губарева Источник: https://censor.net.ua/n3069334
Представляю " близкое окружение"...
 показать весь комментарий
 
 
Ну раз Губаша был дедом морозом, то его окружение - одни отморозки
 показать весь комментарий
 
 
Прикиньте, если у них в лугандоне начнется гражданская война, вот это прикол будет. Россия готовит военный переворот в "ДНР" - Цензор.НЕТ 324
 показать весь комментарий
 
 
Не начнется. Уволившиеся буряты и чичи быстро выровняют ситуацию.
Как с Колываном в Луганске.
 показать весь комментарий
 
 
А мы будем возмущаться и говорить - это лугандонофобия.
 показать весь комментарий
 
 
да, вопрос стоит именно так. рассия ущемляет права коренных лугандонов.
доколе? за это дебилы ваевале?
 показать весь комментарий
 
 
какой ужас. на дамбасе террористов арестовали как террористов.
 показать весь комментарий
 
 
угу а путин себя потом миротворцем выставит ...
 показать весь комментарий
 
 
террористы арестовали террористов за терроризм Росія готує військовий переворот у "ДНР" - Цензор.НЕТ 4284
 показать весь комментарий
 
Макак заменят орангутангами?
Сильный военно-дипломатический ход!

 показать весь комментарий
 
 
PS
У кого чемоданные настроения, а у кого деревянно-макинтошные...
 показать весь комментарий
 
 
а точнее - грядет новое проление санкций раисе.... вот и типа что то делает....
 показать весь комментарий
 
 
наворовали до фига и решили свалить, вот и все
 показать весь комментарий
 
 
неа... тут раисе надо типа она что то предпринимает чтобы санкции ослабить ...
 показать весь комментарий
 
 
ето ж сколько раз их уже перевернули?
перевeрнутые на всю голову...
 показать весь комментарий
 
 
задержано несколько человек из близкого окружения терроритса Губарева, их "подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм".Источник: https://censor.net.ua/n3069334

Террористы террористам шьют терроризм по приказу террористов
 показать весь комментарий
 
 
Ещё и пытают? Пустячок, а как приятно.
 показать весь комментарий
 
 
Так у русни допрос без пыток - шо свадьба без невесты.
 показать весь комментарий
 
 
А винвоваты всё пено бетон и тайные тюрьмы СБУ Росія готує військовий переворот у "ДНР" - Цензор.НЕТ 7750
 показать весь комментарий
 
 
как они собираются проводить переговоры между собой , у них есть переводчики с лугандонского на дамбабвийский и обратно. В гугле вроде такой изиг выбрать нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
это разновидность эсперанто для народов дамбаса - бамбаса?
 показать весь комментарий
 
 
Я умею немножко по лугандонски.... Росія готує військовий переворот у "ДНР" - Цензор.НЕТ 931
"Козел,ты рамсы попутал,будет предьява на сходняке. Ты чО,бык тряпошный,лохов не по поняткам стрижешь и в общак не выделяешь? Постанова будет по полной,на перо,сука,сядешь, если сам свои косяки не заровняешь".
 показать весь комментарий
 
 
да, гугл хромает.
ну как перевести: - тю!, - ля!, - шо?, - и чё?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи самі пускають чутки,начебто там хтось чимось править.В одну секунду таких правителів може не стати,якщо прийде указ з самої Кацапії.
 показать весь комментарий
 
Чемоданные настроения?))А может безымянномогильные настроения?
 показать весь комментарий
 
 
Как-то пох, пусть хоть все там друг другу бошки поотгрызают...
 показать весь комментарий
 
 
Не хотят жить люди своими мозгами, пусть живут кремлевскими.
 показать весь комментарий
 
 
===Не хотят жить люди своими мозгами, пусть живут кремлевскими.====\

Но.... недолго....
 показать весь комментарий
 
 
Вдруг- патруль, облава. Заштормило море.
До свиданья, пава, я вернусь не скоро!
 показать весь комментарий
 
 
Мы на пороге всемирного конфликта.
лугандоны собираются нанести удар дамбасне.
 показать весь комментарий
 
 
новости от сикелева.
- вчера, после дружеского обеда, на митинге в поддержку царя вовы первого, произошла дружеская перестрелка. дыры и ныры перестреляли друг друга на"уй. война закончена.
 показать весь комментарий
 
 
В тему. Загрядотряды от ЛДНР русня уже поставила. Пока путин не наиграется в войнушку, все его площадки надо оградить надежно, чтоб безмозглость изолировать, для использования безмозглыми.
 показать весь комментарий
 
 
это окружение членоголового паши губарива Росія готує військовий переворот у "ДНР" - Цензор.НЕТ 1150
 показать весь комментарий
 
 
..…..что-то нехорошее происходит в днр…..
Это "что-то" у вас уже 5-й год и перерастает в хроническое состояние.
Сольют вас всех,дерьмо никому не нужно.
 показать весь комментарий
 
 
Для Украины это ровным счётом пох. Давно всем известно что местная шушера просто декорации, бутафория. Рулит полностью клемлядь гебняво ботоксная. Уберут одних клоунов поставят других. Думаю даже местной вате пох кто там Захерченко или Защеканченко.
 показать весь комментарий
 
 
Щось здається мені, що причина тут в останніх подіях навколо Бабченка... Дехто з недоросії, чи новососії, проаналізувавши спецоперацію СБУ, дійшли висновку, що результати наступних спецоперацій на цих теренах можуть закінчитися для декого з них не з таким щасливим "Хеппіендом"
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло избрали на очередной срок. "Крымнаш" после выборов не актуален. Суркова кышнут. Фрау Риббентроп попросила Хуйло, мол "хватит Украину кошмарить, а в обмен Северный поток-2 будет построен". Хуйло заменит Засранченко на "адекватнее" террориста. Фрау Риббентроп с Хуйлом и Ко постараются впихнуть Украине не подконтрольные территории. Для него это даже лучше и дешевле, потому, как те пару миллионов ватников потянут Украину опять на дно. Вот такой примерно расклад.
 показать весь комментарий
 
 
Увидел новость, хотел было что-то написать, почитал ленту, всё умное шустрые уже отписали, добавить нечего. Только одно слово : шапито )))))))))))))).
 показать весь комментарий
 
 
Отставки будут по всей РАБссии включая ФСБ и СВР,...Бабченко только начинается.... Росія готує військовий переворот у "ДНР" - Цензор.НЕТ 1133Гопник Путлер не любит обсирацца
 показать весь комментарий
 
 
После четырёх с половиной лет бандитско-российского беспредела К власти в ДНР-ЛНР могут прийти проукраинские ультра-националистические экстремисты. Да такие махровые, что даже в Галиции обзавидуются. Приветствием на Донбассе станет: "Слава Ису!"
 показать весь комментарий
 
 
Знову "вкиди". Росія і є днр-лнр-іхтамнет. І більше нікого немає, лише вона.
 показать весь комментарий
 
 
продавца курятины уберут и заменят продавцом свинины
 показать весь комментарий
 
 
Дырляндия без Кремлевской Крыши,это что РАБссия без Плешивого.....
 показать весь комментарий
 
 
Курощупа на полдороги до Лондона "уволят".
 показать весь комментарий
 
Если поменять местами ягодицы, то всё равно получиться ЖОПА!
 показать весь комментарий
 
 
Военный переворот - смешно, раша его уже давно сделала.
 показать весь комментарий
 
 
такую картинку представил, в центре Донецка стоит себе такой мальчик-губошлеп похожий на Суркова и спрашивает,- ребят, а чё вы здесь делаете, проект то уже закончился, а ? а рядом Захарченко с отвалившейся челюстью...
 показать весь комментарий
 
Чем больше они друг друга покрошат, тем меньше работы для ВСУ , вэри гуд!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия готовит военный переворот в "ДНР"
 
 
 
 
 
 вверх