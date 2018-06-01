 Россия готовит военный переворот в "ДНР"

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь Twitter Necro Mancer.

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Жучковский сообщил, что "что-то нехорошее происходит в "ДНР". По его информации "сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский - говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ". Также недавно было задержано несколько человек из близкого окружения террориста Губарева, их "подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм".

"Непонятно, что это - зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы "ДНР" и в "Народный совет") или агония нынешней властной команды, которой ближайшие месяцы грозит смещение. Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения. Никто из них, кто в мае ездил в Москву и обивал пороги АП, новыми кураторами принят не был. При этом люди Суркова в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР. Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами... Обстановка очень подвешенная и нервная", - резюмировал боевик.

"Жучковский об особенностях "гражданской" войны в Украине", - прокомментировал Necro Mancer пост Жучковского.

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