 Россия готовит военный переворот в "ДНР"

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь Twitter Necro Mancer.
Жучковский сообщил, что "что-то нехорошее происходит в "ДНР". По его информации "сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский - говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ". Также недавно было задержано несколько человек из близкого окружения террориста Губарева, их "подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм".
"Непонятно, что это - зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы "ДНР" и в "Народный совет") или агония нынешней властной команды, которой ближайшие месяцы грозит смещение. Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения. Никто из них, кто в мае ездил в Москву и обивал пороги АП, новыми кураторами принят не был. При этом люди Суркова в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР. Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами... Обстановка очень подвешенная и нервная", - резюмировал боевик.
"Жучковский об особенностях "гражданской" войны в Украине", - прокомментировал Necro Mancer пост Жучковского.
ДЕЖАВЮ.... Только вроде недавно ГИВИ бегал с "чемоданным настроением"... а теперь очередь до следующих доходит.... Так раися к Гааге всех свидетелей с "чемоданами" на тот свет спровадит....
Представляю " близкое окружение"...
Как с Колываном в Луганске.
доколе? за это дебилы ваевале?
Сильный военно-дипломатический ход!
У кого чемоданные настроения, а у кого деревянно-макинтошные...
перевeрнутые на всю голову...
Террористы террористам шьют терроризм по приказу террористов
"Козел,ты рамсы попутал,будет предьява на сходняке. Ты чО,бык тряпошный,лохов не по поняткам стрижешь и в общак не выделяешь? Постанова будет по полной,на перо,сука,сядешь, если сам свои косяки не заровняешь".
ну как перевести: - тю!, - ля!, - шо?, - и чё?
Но.... недолго....
До свиданья, пава, я вернусь не скоро!
лугандоны собираются нанести удар дамбасне.
- вчера, после дружеского обеда, на митинге в поддержку царя вовы первого, произошла дружеская перестрелка. дыры и ныры перестреляли друг друга на"уй. война закончена.
....
Мужик пpиходит к вpачу и говоpит :
- Совсем вши замучали !!! Что делать ??? Вpач в ответ :
- Пpислонись своей шевелюpой в автобусе к такой же шевелюpе и твои вши пеpебегут туда...
Мужик сделал все как вpач сказал, пpиходит домой ложится спать и в тишине из шевелюpы такой голос :
- Вот это битва была !!! 20 наших убили, 50 в плен взяли..
Это "что-то" у вас уже 5-й год и перерастает в хроническое состояние.
Сольют вас всех,дерьмо никому не нужно.