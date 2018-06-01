 Пропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько, передает Цензор.НЕТ.
"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного заявления какого-либо лица не достаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия", - отметил Гунько.
По его словам, процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть в зарубежное дипломатическое учреждение.
"Не знаю, постоянно ли он проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", - сказал Гунько.
Кроме того, он напомнил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.
"И наконец, третий момент, - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом", - отметил представитель ГМС.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.
ПОРОШЕНКО РОЗЕНКО ВОВКА ФИРТАША БОЙКО ГРОЙСМАНА
АВАКОВА СУПРУН КОНОНЕНКО ТИМОШЕНКО ЛУЦЕНКО И МНОГИХ ОННЫХ КАК ВЫ УДИВИТЕСЬ -МОТИВАЦИИ ГОСЭМИГРАЦИИ В ТОЛКОВАНИИ ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ..... ЧТО ИМ ТАКИ МОЖНА И В ПИДЕРАШКУ И ИСРАЮЛЬ И США И ГОНДУРАС.. И ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ НЕ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТА И ВСЯКАЯ ПРОЧАЯ ГАЛИМАТЬЯ... ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОСТИТУТОЧНОСТИ ВОПРОСА....