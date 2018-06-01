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 Политика Украины
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Все про:гражданство (820) Госмиграция (198) Вышинский (33)

 Пропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция

Руководитель издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько, передает Цензор.НЕТ.

"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного заявления какого-либо лица не достаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия", - отметил Гунько.

По его словам, процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть в зарубежное дипломатическое учреждение.

"Не знаю, постоянно ли он проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", - сказал Гунько.

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Кроме того, он напомнил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

"И наконец, третий момент, - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом", - отметил представитель ГМС.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3069332
 
   
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Ой,горе то какое. Занесите ему коробку сухариков "Флинт".😄
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Он не должен выйти с сизо Какое там гражданство
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Требую каждому малоросу принудительно предоставить право выхода из гражданства!
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И при выезде на КПП вручать медаль "За освобождение Украины".
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Чтоб,он сдох хуйломразное ,гнида рашистская из-за него,в том числе ,каждый день гибнут люди
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Он смажет выйти из гражданства, когда-нибудь, потом... Но сначала,- ЛАМАМБА!
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Думаю метод "Чик-чирик, я в домике" уже не работает в таком возрасте.
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Який розумний цей Вишинський! Треба виконати його прохання, але після відбуття покарання за держквну зраду. Думаю, що 25 років в Жовтих Водах буде достатньо.
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На момент совершения преступления являлся гражданином Украины. Следовательно сначала наказание, а затем чемодан, вокзал, рОССИЯ. Хотя, справедливости ради, нужно довести до физического состояния наших пленников, а затем объменять.
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Он чьо, не знал, шо тут страшная махфія?! Вход - гривня. А вихода НЕТ!!!
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а скільки було вою що порошенко пресує журналістів ! різними підрашистами
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Вспорите живот и утопите . Кто сделал , не знаю , может Зинка .
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Осудят, обменяют и только потом можно лишать. А до того это будет ему подарок.
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Ничё ничё, отсидит и выйдет из гражданства...)))
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Для підданих країни, яка здійснює збройну агресію проти України, треба відновити смертну кару, а для громадян України, які пішли на співпрацю з агресором, треба збільшити терміни ув'язнення до 25 років. Тоді нехай той ублюдок Вишінскій вибирає - 25 років, чи розстріл.
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Ответит, по закону, и хоть в Гондурас...
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хунта арестовала Вышинского на Москве только от заголовков рвутся предаки Пропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 2177
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Я не понял, а где все тролли, визжащие, что это все спектакль СБУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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