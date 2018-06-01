 Послы ЕС решили продлить на год запрет на инвестиции в Крым, - журналист Йозвяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС на этой неделе решили продлить запрет инвестиций ЕС в Крым на 1 год. Главы МИД стран ЕС утвердят это решение 18 июня", - написал он.

EU ambassadors this week decided to prolong the EU investment ban for #Crimea by one year. will be endorsed by ministers on 18 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 июня 2018 г.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.