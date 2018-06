 Послы ЕС решили продлить на год запрет на инвестиции в Крым, - журналист Йозвяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на этой неделе решили продлить запрет инвестиций ЕС в Крым на 1 год. Главы МИД стран ЕС утвердят это решение 18 июня", - написал он.

EU ambassadors this week decided to prolong the EU investment ban for #Crimea by one year. will be endorsed by ministers on 18 June. #Ukraine #Russia