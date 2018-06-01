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 За рубежом
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 Послы ЕС решили продлить на год запрет на инвестиции в Крым, - журналист Йозвяк

Послы Европейского Союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС на этой неделе решили продлить запрет инвестиций ЕС в Крым на 1 год. Главы МИД стран ЕС утвердят это решение 18 июня", - написал он.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Источник: https://censor.net.ua/n3069331
 
 
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Посмієшся на кутні, кацапський троль андруша смицький..
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Не істерикуй вже так....................... я ж нічого поганого ще не сказав про таких як ти - клоунів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією..................
Посли ЄС вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в Крим, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 8805
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Може й владі України вже потрібно скасувати вільну економічну зону "Крим"? Незручно якось перед світом.. Чи гроші не пахнуть?
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_Ого! Решительно! Сказали, как отрезали. На целый год даже, а не до деоккупации. Этим парням палец в рот не клади. Путлер вот, правда, кладёт... но ведь и не палец.
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Послы ЕС решили продлить на год запрет на инвестиции в Крым, - журналист Йозвяк

Было бы правильнее продлить на год запрет на инвестиции в россию, а не только Крым.


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А що там стосовно нідерландських фірм, які будували керченський міст?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПослы ЕС решили продлить на год запрет на инвестиции в Крым, - журналист Йозвяк
 
 
 
 
 
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