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 Политика Украины, Общество, Спорт
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 Сформирована сборная Украины для участия в Играх Непокоренных-2018

1 июня организационный комитет Игр Непокоренных в Украине объявил имена 15 человек, которые в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее. В число участников сборной впервые вошли представители всех украинских силовых ведомств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сформирована сборная Украины для участия в Играх Непокоренных-2018 01

Сборную Украины определяли из числа победителей и призеров Национального Игорь Непокоренных 2018, прошедших в Киеве 12 мая, а также участников соревнований, которые оказались единственными спортсменами в своих категориях.

"Конкуренция в этом году была очень серьезной. В прошлом году на Национальном Играх соревновались 106 участников, сейчас - 172, из которых 68 попали в финальный отбор. В сборную 2018 мы можем взять, в соответствии с квотой, выделенной для Украины, только 15 человек", - рассказала координатор проекта Игр Непокоренных в Украине Оксана Горбач . 

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Решение о включении участника в сборной принимала отборочная комиссия в составе тренеров национальной команды, представителей ветеранской общественности и организаторов. Кроме спортивного потенциала кандидатов, комиссия также оценивала их психологические качества - для этого с ними проводили личные собеседования, а также учитывала выводы врачей, учитывая высокие тренировочные нагрузки будущей команды.

Ключевым квалификационным условием участия в сборной было приобретение кандидатом травмы, заболевания или ранения во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории проведения АТО, в ходе миротворческих операций с участием Украины.

Через две недели, 14 июня, сборная впервые встретится в полном составе во время первых тренировочных сборов в Киеве. В течение 18-дневного лагеря участники команды вместе с тренерами и врачами разработают план дальнейшей подготовки к международным соревнованиям. Всего за время подготовки с июня по октябрь украинская сборная проведет три тренировочных лагеря, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме.

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На соревнованиях в Сиднее, которые пройдут 20-27 октября, Украина будет соревноваться в шести спортивных дисциплинах:

1. легкая атлетика (бег, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину)

2. плаванье (заплывы на 50 и 100 м вольным стилем, брассом и на спине)

3. гребле на тренажере (1-минутный спринт и 4-минутная выносливость)

4. велоспорт на шоссе

5. стрельба из лука

6. пауэрлифтинг

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Источник: https://censor.net.ua/n3069329
 
 
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Дивлюсь - Олега Толмачова немає.. Співпадіння?
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Олєг Толмачов- отріцала по жизні. Його кредо- війна з мусорамі.
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Пам'ятаю як коментуючі минулі Ігри Патріоти писали що краще б барижна влада допомогла учасникам з інвалідними колясками, ніж знущатися і посилати бозна-куди і бозна-на що...
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