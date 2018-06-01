 Сформирована сборная Украины для участия в Играх Непокоренных-2018

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сборную Украины определяли из числа победителей и призеров Национального Игорь Непокоренных 2018, прошедших в Киеве 12 мая, а также участников соревнований, которые оказались единственными спортсменами в своих категориях.
"Конкуренция в этом году была очень серьезной. В прошлом году на Национальном Играх соревновались 106 участников, сейчас - 172, из которых 68 попали в финальный отбор. В сборную 2018 мы можем взять, в соответствии с квотой, выделенной для Украины, только 15 человек", - рассказала координатор проекта Игр Непокоренных в Украине Оксана Горбач .
Решение о включении участника в сборной принимала отборочная комиссия в составе тренеров национальной команды, представителей ветеранской общественности и организаторов. Кроме спортивного потенциала кандидатов, комиссия также оценивала их психологические качества - для этого с ними проводили личные собеседования, а также учитывала выводы врачей, учитывая высокие тренировочные нагрузки будущей команды.
Ключевым квалификационным условием участия в сборной было приобретение кандидатом травмы, заболевания или ранения во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории проведения АТО, в ходе миротворческих операций с участием Украины.
Через две недели, 14 июня, сборная впервые встретится в полном составе во время первых тренировочных сборов в Киеве. В течение 18-дневного лагеря участники команды вместе с тренерами и врачами разработают план дальнейшей подготовки к международным соревнованиям. Всего за время подготовки с июня по октябрь украинская сборная проведет три тренировочных лагеря, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме.
На соревнованиях в Сиднее, которые пройдут 20-27 октября, Украина будет соревноваться в шести спортивных дисциплинах:
1. легкая атлетика (бег, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину)
2. плаванье (заплывы на 50 и 100 м вольным стилем, брассом и на спине)
3. гребле на тренажере (1-минутный спринт и 4-минутная выносливость)
4. велоспорт на шоссе
5. стрельба из лука
6. пауэрлифтинг