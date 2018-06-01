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Все про:Луценко (7023) Бабченко Аркадий (104)

 У следствия оказался список из 47 жертв. Получены доказательства связи заказчика со спецслужбами РФ, - Луценко о спецоперации с Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал аргументы того, почему в случае с покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко нужно было инсценировать его смерть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие прибегло к имитации убийства?

1. Такая имитация предусмотрена в 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

2. После заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.

3. Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

4. В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс российские журналисты.

5. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита .

Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже".

У следствия оказался список из 47 жертв. Получены доказательства связи заказчика со спецслужбами РФ, - Луценко о спецоперации с Бабченко 01

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069328
 
   
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Организатор Г., исполнитель Ц. , а почему у заказчика нет буквы?
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КацаПсины в шоке,Бабченко раскрыл кремлевских проституток за Бугром.Интересно кого зачистит после это Плешитвый Педофид.Отставки будут,но ВТИХАРЯ незаметно НасТамНет Унаслідок цієї оперативної комбінації слідство отримало список із 47 жертв. Є докази зв'язку замовника зі спецслужбами РФ, - Луценко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 478
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Бляяяяя уже от это го алкаша башка кругом идет
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Не сцыте КацаПесдосы Рлешивый Педофил Европу паБЕДил Трамп на очереди с Конгрессм..Вялика Пляшивый Пу вне конуренции...
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Петешлюх, присядь, от тебя все устали...
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За взятку в 3000 долларов работника прокуратуры ....оштрафовали на 17000 грн. Но самое удивительное впереди:взятку в 3000$ у него даже не конфисковали.Потому,что у него"малолетние дети,он раскаивается и Юга дал ему хорошую характеристику)Спецоперация! http://reyestr.court.gov.ua/Review/74277242
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Инженер Луценко серьезный мужик. Очень!
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Скажите хоть одно дело Луценко довел до ума.? Все либо проданы ,либо развалены. Уверен , что и здесь результат будет тот же. В его заявления верит разве что Ира Луценко, и то с трудом.
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Кое-кому не хватило денег на тюнинг мозгов - только морды лица. Поэтому - верит...
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Было 30, уже 47. Дальше больше?) Интересно и про это:
"Такая имитация предусмотрена в 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года. "
Хотелось подробностей где нас ещё на*бали более 30 раз за последние 2,5 года.
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Вы представляете тот бред который Югик несёт ,это кто-же бы дал такой список ,ну дали бы одного-двух ,исполнили бы дали ещё одного-двух а так это БРЕД ребята ,Югив либо сам идиот либо нас считает идиотами ...,ну курам на смех весь этот цирк ....
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Какая разница правда или выдумано всё - рф после этого не перестает считаться агрессором и оккупантом, луценко работает по данной установке, значит в интересах государства.
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А вот теперь вопрос - Возьнут ли теперь эти падлы из ЕС,ЕСПЧ, еврокомиссии, отвнетственностть хоть за одного приговоренного русскими?
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Это примерно как у Ильфа и Петрова:
приезжает цирк, на афише "30 львов", на арене - три полинявших рахита.
Так и у Югика - с каждой румкой растет количество потенциальных жертв...
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Российские блогеры нарыли что "Фонд Путлера" всё таки существует с 1999 года.РАБссиянцы вы попали....,Бабченко Гений...
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Вы не правы, гений Луценко.
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Страница Бабченко в Фейсбуке дала идею спецоперации...
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Вы просто присмотритесь на габитус этого имбицила Какие расследования ? Это клоун и паразит
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Цитирую заголовок сегодняшней новости:
Луценко визнав відсутність серйозного результату у розслідуванні вбивств Шеремета і Окуєвої
Вот и все, что нужно знать об этом брехливом недопрокуроре и системе, которой он служит.
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Думаю, мульку с Бабченко они выдумали из-за провала настоящих расследований.
Но опять жидко обкакались.
Им не верят...
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БабченкоГэйт только начинается..... Унаслідок цієї оперативної комбінації слідство отримало список із 47 жертв. Є докази зв'язку замовника зі спецслужбами РФ, - Луценко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 481всё самое интересное еще впереди......
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На не сказали страшной правды - список есть на все население Украины!
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У Плешивого Педофила кроме Немцова и Политковской Литвиненко никого нет,не гони Пургу
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Інсценували б убивство Порошенка, щоб подивитись на реакцію населення України... Унаслідок цієї оперативної комбінації слідство отримало список із 47 жертв. Є докази зв'язку замовника зі спецслужбами РФ, - Луценко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 6926
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Я б ракєт накупляв на всю зарплату і цілу ніч би стріляв от радості
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Весь народ гудел- бы неделю на радостях...
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завтра станет из 147?
быстро растет список, а еще вчера уверяли шо 30 в списке...
кто то за ночь доплатил что бы в список внесли?
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Уже 47? Ну ладно ))

Вопрос в другом, как будут доказывать про "фонд Путина"? Если только словами этого Германа про то, как какой-то Пивоваров позвонил ему и дал список 30(пардон, уже 47)), то... нет слов ) Будет такой пшик, что его будет слышно по всему миру.
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думаешь будут доказывать?
шо бы шо то доказывать доказательства нужны ..., а есть только слова Германа, сегодня сказал, завтра отказался ..и все!
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Какой ты нетерпеливый.
Юра же сказал что позже расскажет какие у них доказательства.
Тем более сегодня уже пятница.
В понедельник ближе к обеду ждите.
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а ты кто? я у тебя интересовался чем то?
иди ... читай, терпеливый ...
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и да, твой Югик п*здобол №2 после Пеци ... это к - "Юра же сказал ..."
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Неа соевый не будет в понедельник круглая дата Ровно пол года как Югик спас 400 000 тыс киевлян и около 200 депутатов Тут сам бог велел испить вискеаряч и разбавить его коньяком Полирнувшись тэкилой Все таки не каждый день удается спасти четыреста тысяч двести человек Офшорник тоже будет праздновать
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Газовый,вот какой смысл в том что ты корячишься ?
Читай внимательно.
Юра нарисал что доказательства у них есть и об этом расскажут позже.
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Соевый в отличие от тебя я на форуме высказываю свои мысли А ты озвучиваешь методички обкупреных и обдвиганых кураторов минстэця У алкаша были доказательства и по курке Где они? Где суд над куркой Мы уже приготовились слушать фантасмогорию от АП и длконавта Что все сценарий никак не напишут ?
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Если бы у тебя были мысли ты бы задумался.
Хотя бы над тем какая у тебя тупая методичка.
Суд над куркой будет где то через три с половиной года после суда над путиным по бопнгу,потому что это вполне разумный срок.
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Так уже одно доказательство названо - у "киллера" нашли фото Бабченко из паспорта Унаслідок цієї оперативної комбінації слідство отримало список із 47 жертв. Є докази зв'язку замовника зі спецслужбами РФ, - Луценко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 4115
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Какой смысл обсуждать домыслы и сплетни.
Еще сегодня утром писали что какой смысл заказчику передавать список из 30 человек киллеру,если один киллер может убить не более 3 человек.
К вечеру новая методичка.
Оказывается список был у Германа и он его передал СБУ.
Палата номер шесть.
Именно так эти попытки разоблачения тупости СБУ и выглядят.
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17 рил накінули для убєдітєльності,а то на западі пани лають дуже
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На Плешивого Педофила РАБссии совершено 13 покушений...,но он сдох.Какого числа года месяца?Октябрь. 2002 г. И это не инсценировка...
Ютьюб в помощь Унаслідок цієї оперативної комбінації слідство отримало список із 47 жертв. Є докази зв'язку замовника зі спецслужбами РФ, - Луценко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 1901
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это еще мало, зная аппетиты рассеи. Скольких уже убили, отравили, пропали безвести....Так чему там удвляться
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Вы помните речь Луценко на пресс-конференции, когда он начал клеймить "зрадоботов"?
Такое ощущение, что эта "спецоперация" для внутреннего пользования )

Дякон-АТОшник-правосек киллер.
Бизнесмен-волонтёр заказчик

"День рождения нации"
Фото 15-летней давности из паспорта для киллера.

Пивоваров и "Фонд Путина"

Список ̶3̶0̶ 47
Гитлянская(СБУ) про дякона Цимбалюка говорит, что это фейк, потом "ой, я ошиблась, это правда"
............

Стыд и позор...
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Так этот Герман сказал, что список давно передал в СБУ. Зачем нужна была эта спецоперация? Для пиара и очередных висюлек?
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Они думали, что не только наши сторонники "стабильности", а весь мир будет в восторге от их "спецоперации" Унаслідок цієї оперативної комбінації слідство отримало список із 47 жертв. Є докази зв'язку замовника зі спецслужбами РФ, - Луценко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 5165 А тут.. упс.. Неудобно получилось
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ следствия оказался список из 47 жертв. Получены доказательства связи заказчика со спецслужбами РФ, - Луценко о спецоперации с Бабченко
 
 
 
 
 
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