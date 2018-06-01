 У следствия оказался список из 47 жертв. Получены доказательства связи заказчика со спецслужбами РФ, - Луценко о спецоперации с Бабченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие прибегло к имитации убийства?

1. Такая имитация предусмотрена в 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

2. После заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.

3. Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

4. В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс российские журналисты.

5. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита .

Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.