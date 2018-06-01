 У следствия оказался список из 47 жертв. Получены доказательства связи заказчика со спецслужбами РФ, - Луценко о спецоперации с Бабченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие прибегло к имитации убийства?
1. Такая имитация предусмотрена в 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.
2. После заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. (который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
3. Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.
4. В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс российские журналисты.
5. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита .
Следствие также получило важные доказательства связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы сообщим позже".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
"Такая имитация предусмотрена в 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года. "
Хотелось подробностей где нас ещё на*бали более 30 раз за последние 2,5 года.
приезжает цирк, на афише "30 львов", на арене - три полинявших рахита.
Так и у Югика - с каждой румкой растет количество потенциальных жертв...
Луценко визнав відсутність серйозного результату у розслідуванні вбивств Шеремета і Окуєвої
Вот и все, что нужно знать об этом брехливом недопрокуроре и системе, которой он служит.
Но опять жидко обкакались.
Им не верят...
быстро растет список, а еще вчера уверяли шо 30 в списке...
кто то за ночь доплатил что бы в список внесли?
Вопрос в другом, как будут доказывать про "фонд Путина"? Если только словами этого Германа про то, как какой-то Пивоваров позвонил ему и дал список 30(пардон, уже 47)), то... нет слов ) Будет такой пшик, что его будет слышно по всему миру.
шо бы шо то доказывать доказательства нужны ..., а есть только слова Германа, сегодня сказал, завтра отказался ..и все!
Юра же сказал что позже расскажет какие у них доказательства.
Тем более сегодня уже пятница.
В понедельник ближе к обеду ждите.
иди ... читай, терпеливый ...
Читай внимательно.
Юра нарисал что доказательства у них есть и об этом расскажут позже.
Хотя бы над тем какая у тебя тупая методичка.
Суд над куркой будет где то через три с половиной года после суда над путиным по бопнгу,потому что это вполне разумный срок.
Еще сегодня утром писали что какой смысл заказчику передавать список из 30 человек киллеру,если один киллер может убить не более 3 человек.
К вечеру новая методичка.
Оказывается список был у Германа и он его передал СБУ.
Палата номер шесть.
Именно так эти попытки разоблачения тупости СБУ и выглядят.
Ютьюб в помощь
Такое ощущение, что эта "спецоперация" для внутреннего пользования )
Дякон-АТОшник-правосек киллер.
Бизнесмен-волонтёр заказчик
"День рождения нации"
Фото 15-летней давности из паспорта для киллера.
Пивоваров и "Фонд Путина"
Список ̶3̶0̶ 47
Гитлянская(СБУ) про дякона Цимбалюка говорит, что это фейк, потом "ой, я ошиблась, это правда"
............
Стыд и позор...