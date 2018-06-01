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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1011) Администрация_Президента (1396) гражданство (820) Вышинский (33)

 Заявление о выходе пропагандиста Вышинского из гражданства Украины будет подано в АП 4 июня

Заявление о выходе из гражданства Украины главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского будет передано в Администрацию президента Украины 4 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"4 июня мы уже планируем подать заявление в письменном виде в Администрацию президента Украины", - сказал его адвокат Андрей Доманский.

При этом он допускает, что заявление могут не принимать из-за того, что К.Вышинский не подает его лично. Адвокат указал, что на этот случай есть план "подстраховки".

"Но я бы отметил, что это заявление было озвучено публично, через средства массовой информации", - указал А.Доманский.

Также адвокат отметил, что неизвестно, сколько будет рассматриваться данное заявление, поскольку действующее законодательство не устанавливает сроки для этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отклонил апелляцию на арест пропагандиста Вышинского

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069327
 
 
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А вы оба думаете, что этот Вышинский нужен россии?
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Стесняюсь спросить, а что теперь гражданство- это что-то типа калитки в заборе???
Захотелось- взял и вышел, потом захотелось- раз и зашел...?????
Отсидит что заработает в суде - пусть выходит!
Но баланду кушать придется по любому!
Он к этому последние три года ох как стремился! Заявление о выходе пропагандиста Вышинского из гражданства Украины будет подано в АП 4 июня - Цензор.НЕТ 697
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В другой теме по этому поводу УЖЕ был ответ.... 01.06.2018 14:13

Nataliia Mykhailova
Выход из гражданства Украины не допускается, если лицу, которое ходатайствует о выходе из гражданства Украины, в Украине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или относительно которого в Украине есть обвинительный приговор суда, вступивший законную силу и подлежащий исполнению.
Аблом - Незнание законов не освобождает от их исполнения, даже Президентом РФ В.В.Путиным
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Из ваших слов я, как не стоящий в уголовном преступлении, могу подать ходатайство на выход с гражданства Украины?
Зы.подаю....
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Сразу и билеты до Москвы купи, баба з возу- кобыла в курсе дела
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На что они рассчитывают? Закон и преступление не имеют обратной силы, гос измена произошла до отказа от гражданства.
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Лишить гражданства после...а сначала на пожизненное в турму
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_Пожизненно этой твари. На руках "интеллигенции", работающей на путлера, ещё больше крови, чем у самих гэбистов. Сколько они совратили миллионов "малых сих" (цитата Библия) и обманули? Слабых умишком, извратили где добро и зло, где правда и лжа, черное и белое? Кровь всех жертв путлеровской расии и на их конкретно руках!
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Шакал вышинский должен сидеть в тюряге с конфискацией за убийства войну и горе .которые он и его фюрер принесли в Украину !
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Так это любой подозреваемый сразу подает заявление о выходе из гражданства страны - не получится : сначала расплатись, а потом на все четыре стороны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление о выходе пропагандиста Вышинского из гражданства Украины будет подано в АП 4 июня
 
 
 
 
 
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