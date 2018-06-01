 Заявление о выходе пропагандиста Вышинского из гражданства Украины будет подано в АП 4 июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"4 июня мы уже планируем подать заявление в письменном виде в Администрацию президента Украины", - сказал его адвокат Андрей Доманский.
При этом он допускает, что заявление могут не принимать из-за того, что К.Вышинский не подает его лично. Адвокат указал, что на этот случай есть план "подстраховки".
"Но я бы отметил, что это заявление было озвучено публично, через средства массовой информации", - указал А.Доманский.
Также адвокат отметил, что неизвестно, сколько будет рассматриваться данное заявление, поскольку действующее законодательство не устанавливает сроки для этого.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского.
Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.
Захотелось- взял и вышел, потом захотелось- раз и зашел...?????
Отсидит что заработает в суде - пусть выходит!
Но баланду кушать придется по любому!
Он к этому последние три года ох как стремился!
Nataliia Mykhailova
Выход из гражданства Украины не допускается, если лицу, которое ходатайствует о выходе из гражданства Украины, в Украине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или относительно которого в Украине есть обвинительный приговор суда, вступивший законную силу и подлежащий исполнению.
Аблом - Незнание законов не освобождает от их исполнения, даже Президентом РФ В.В.Путиным
Зы.подаю....