 СБУ объявила о подозрении "агенту Катерине" и "мозгу" НАБУ Индыченко, - журналист Речинский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте: Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ

"На прошлой неделе "агенту Катерине" и Борису Индыченко, "мозгу" НАБУ следователи СБУ влупили пидозру. Война продолжается", - отметил Речинский.

"А Генпрокурор Луценко тем временем чуть ли не в открытую торгуется за свою американскую визу с Послом США, которой он предъявил не сплетни и слухи, а самые обычные выдержки из криминального производства №42017000000001706, зарегистрированного в Генеральной инспекции Генпрокуратуры 24 мая 2017 по факту получения в 2008 - 2010 годах неправомерной выгоды в виде квартир несколькими сотрудниками прокуратуры Киевской области, в частности начальником следственного отдела Артемом Сытником: "відповідно вимог Законів №1789-ХІІ та №3723-ХІІ інвестування придбання житла працівникам органів прокуратури Київської області не передбачалося, а кошти Фонду у вигляді благодійної допомоги чи добровільних внесків відповідно до бюджетного законодавства та Закону №1789-ХІІ необхідно було зарахувати на казначейські рахунки спеціального фонду прокуратури Київської області. Як наслідок, посадові особи прокуратури Київської області Олефіренко Р.Ю. та Ситник А.С. отримали незаконні доходи на суму 225000,00 грн. кожний, а прокуратура Київської області недоотримала у 2008 році надходжень до спеціального фонду на загальну суму 450 000,00 грн., що, відповідно до пункту 1.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 р. №346/1025/685/53, призвело до збитків на дану суму", - сообщил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Межведомственные конфликты по вопросам борьбы с коррупцией в Украине являются нашей главной обеспокоенностью, - посол Японии

Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.

30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро.

Также читайте: Нет никакой войны с НАБУ: Вашингтон, Брюссель и Киев горячо обсуждали, как назначать секретных агентов и что делать с прослушкой, - Луценко

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

Читайте также: СБУ возбудила дело за разглашение имен детективов под прикрытием в деле заместителя главы Госмиграции, - САП

После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.

В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche. В НАБУ заявили, что найденное Сикорской не принадлежит.