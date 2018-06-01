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 СБУ объявила о подозрении "агенту Катерине" и "мозгу" НАБУ Индыченко, - журналист Речинский

Журналист Станислав Речинский считает, что война между ведомствами продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"На прошлой неделе "агенту Катерине" и Борису Индыченко, "мозгу" НАБУ следователи СБУ влупили пидозру. Война продолжается", - отметил Речинский.

"А Генпрокурор Луценко тем временем чуть ли не в открытую торгуется за свою американскую визу с Послом США, которой он предъявил не сплетни и слухи, а самые обычные выдержки из криминального производства №42017000000001706, зарегистрированного в Генеральной инспекции Генпрокуратуры 24 мая 2017 по факту получения в 2008 - 2010 годах неправомерной выгоды в виде квартир несколькими сотрудниками прокуратуры Киевской области, в частности начальником следственного отдела Артемом Сытником: "відповідно вимог Законів №1789-ХІІ та №3723-ХІІ інвестування придбання житла працівникам органів прокуратури Київської області не передбачалося, а кошти Фонду у вигляді благодійної допомоги чи добровільних внесків відповідно до бюджетного законодавства та Закону №1789-ХІІ необхідно було зарахувати на казначейські рахунки спеціального фонду прокуратури Київської області. Як наслідок, посадові особи прокуратури Київської області Олефіренко Р.Ю. та Ситник А.С. отримали незаконні доходи на суму 225000,00 грн. кожний, а прокуратура Київської області недоотримала у 2008 році надходжень до спеціального фонду на загальну суму 450 000,00 грн., що, відповідно до пункту 1.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 р. №346/1025/685/53, призвело до збитків на дану суму", - сообщил журналист.

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Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.

30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро.

Также читайте: Нет никакой войны с НАБУ: Вашингтон, Брюссель и Киев горячо обсуждали, как назначать секретных агентов и что делать с прослушкой, - Луценко

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

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После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.

В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche. В НАБУ заявили, что найденное Сикорской не принадлежит.

СБУ объявила о подозрении агенту Катерине и мозгу НАБУ Индыченко, - журналист Речинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069324
 
   
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Потужно проводить боротьбу з корупцією петя.. Дуже потужно.. Чомусь згадалися напунті слова петі при призначенні яреми..
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та да...про трьох друзів. В цьому Президент Порошенко дуже цікава людина - коли виступає хоче бути інтелектуалом, має гарні цитати. А потім починається реальне життя.
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трамп отберет джавы...ну дыбилы(С)....
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Лідером рейтингу найбільш заможних співробітників прокуратури є головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Рухоме майно Матіоса оцінено приблизно в 93,8 млн грн. Дохід його і сім'ї в минулому році - майже 73 млн грн. У Матіосів також є 14 га землі і більше 1000 кв м нерухомості.
На другому місці серед прокурорів - Юрій Кривобок, старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління спецрозслідування Департаменту спецрозслідувань.
Рухоме майно його родини становить майже 83 млн грн. Він володіє 6 га землі і понад 2600 кв м нерухомості. Дохід за 2017-й - не більше 660 тисяч гривень.
Замикає топ-3 списку заможних працівників прокуратури співробітник ГПУ Юлія Біленька з 45,6 млн грн майна і доходом за минулий рік близько 200 тис грн. Землі у неї немає, але є нерухомість площею 200 кв. м.
Далі в 10-ці найбагатших прокурорів:
Вадим Лашук - близько 17,1 млн грн;
Олександра Галайба - 16,7 млн ​​грн;
Павло Міленін - 14,5 млн грн;
Ярослав Мішков - 13,8 млн грн;
Юрій Луценко - 13,7 млн грн;
Григорій Рябенко - 13,3 млн грн;
Анна Задорожна - 12,8 млн грн.
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югіку треба ще рік протриматися генпрокугогом, щоб очолити список
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лучше бы плокулол выпрашивал не визу у посла США, а "апачи", как если бы водинтур
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Розенблятт - святий, адже був довіреною особою найсолодшого.. Про діамантових прокурорів теж забувається.. Насіров виздоровів..Мельник , ректор з обісцяною матнею - теж чистий перед українським законом.. Через 10 місяців вибори, а кум югко замість "великої либи" - верховодку вудить..
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Честно, все так достало. Эта беспрсветность просто гнетет. Чесслово, уехал бы отсюда, да не позволяют обстоятельства.
Не по теме. Сколько в Днепре кило огурцов？ Чего спрашиваю, так в селе у родителей 2.50 грн, в понедельник были 1 грн кило. Вот так.
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вони не знають, що робити, тому ставлять на паузу.
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Я Вам скажу совершенно серьёзно ,если мы с Вами не выйдем массово отложив ВСЕ свои дела и не прекратим эту вакханалию ,эти упыри Украину помножат на ноль .....
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так вибори на носі, чотири роки множать ніяк не можут, залишилось ще трохи і можна сміливо через вибори міняти владу.
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Ой не скажи ,эти мерзавцы ведь прекрасно понимают,что они натворили и что за это надо будет отвечать весьма серьёзно ,поэтому могут пойти на любые преступления,чтобы спасти свои задницы и сохранить награбленное ...
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от як підуть, то будем відразу й діяти.
Якщо діло дійде до того як говорив Ляшко: "Боря,ті шото нє то дєлаєш", так відразу в бій.
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Тогда может быть уже поздно ,если драки не избежать а её не избежать ,то всегда лучше бить первым ...
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Вот СБУ и в родной стихии опять-исполнение заказух. А то какие-то спецоперации,журналисты какие-то. Тоска.
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Просто противно.Хорошо что хоть на том свете откупиться не могут.
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Каждый раз при прочтении этих "подробностей" ощущаешь, что тебя опять выкупали в дерьме......
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а мне понравилось...…..о подозрении в провокации и даче взятки пимаховой……...так провоцировали,так провоцировали,что не удержалась и взяла)))))))))))
Ну что,старательно разваливают НАБУ - единственный орган,на кот.у пересичных еще есть надежда.А посольству....гоните югу поджопниками и затрещинами....развалил ВСЕ до основания.
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а це та гламурна Катерина, в якої автопарк елітних тачок і нерухомість, походження яких вона пояснити не могла?
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походження майна в Україні не може ніхто, починаючи з лєксєєвича.....
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И!!!....сразу троллятины с заготовками,на большее не способны убогие.
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Пррредставляю "открытый конкурс" в шпийоны, мля...😵
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а что это за специальные фонды прокуратуры? Нельзя ли попроще - ОБЩАК?
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Прикольно. Неужели и вправду начнется борьба с тотальным беззаконием?
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Так завод у Германа для пашинского уже отжали?
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Наши антикор органы только то и делают, что скандалят, это вместо того, чтобы выполнять прямые обязанности
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а вот это мы могем или могём ...
5ый год сплошного стыда и позора за Державу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ объявила о подозрении "агенту Катерине" и "мозгу" НАБУ Индыченко, - журналист Речинский
 
 
 
 
 
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