 Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт

Об этом в пятницу, 1 июня, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Смотрите: Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко. ФОТО

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт. "Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.