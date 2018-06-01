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 Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт

Правительство ФРГ требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом в пятницу, 1 июня, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Смотрите: Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко. ФОТО

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт. "Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3069319
 
   
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Все це, м'яко кажучи, є дуже диним. З однієї строни мордрорЗМІ почали трубити про "смерть" Бабченка ще до офіційрого повідомлення про "неї", Венедиктов відразу звинуватив в ній чеченців (не кадирівців, а саме чеченців). З другого боку маємо дивного попа-"виконавця" з тридцятьма замовленнями авансом (щось мені ця сума нагадує...) і "замовника" - штатного СБУшного стукача-провокатора https://www.facebook.com/ukrainews/posts/10214708604282338, котрого явно постановочно "пов'язали". Тому найочевиднішим є Спільна операція СБУ та ФСБ для підтримки Порошенка - політолог про "вбивство" Бабченка http://ua1.com.ua/politics/spilna-operaciya-sbu-ta-fsb-dlya-pidtrimki-poroshenka-politolog-pro-vbivstvo-babchenka-43362.html
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Опять Порошенко виноват...
Как то дивно сливаются в экстазе песни кацапов и наших "критиков".
Если действительно это было бы правдой , почему об этом так возмущенно трубят кацапы, вот не умеют они хранить тайну заговора , блин!
Правда?
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А кто виноват. Видимо Порошенко поручили замутить не слабый кипешь накануне чемпионата мира по футболу, чтобы РФ опять мордой по унитазу повозить. Ну эти вундеркинды могут только деньги из народа вытряхивать. Удивительная бездарность, явно не Станиславские.
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Просто він робить все можливе для підняття рейтингу...
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слушай писдуй на росию, там тебе все будет нравится
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Ні, я буду мати Україну в Україні. Без мордору й шоколаду...
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Паньку,а давай без тебе в Україні. Менш вонятиме.
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Без мене й українців вам нічого не буде. А з нами ще менше...
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Він це зробить набагато краще проведеної "операції"...
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это называется -" не так сталося, як годалося"- жестокий облом путинской кагорте.
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Нажаль таки навпаки... Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт - Цензор.НЕТ 2107
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я не испытываю горького разочарования ,от того что Бабченко выжил, зная позицию этого человека я искренне ему верю.
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А мы ждем объяснений по поводу "Потока-2" Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт - Цензор.НЕТ 3688
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Може би для початку нам щось розповіли ліпєцкую фабріку, постачання Україною урану в расєю...
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_Всё ясно и так! Нахуй нам их оправдания при том, что они продолжат строить СП-2 и ложить Европу под путлера? Да пусть их себе в жопу засунут, уроды, свои объяснения!
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К вам Луценко приедет и все объяснит... Как в прошлый раз, ога... Так что приготовьтесь к вахканалии...)
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а не пошло бы нах@й "правительство германии"
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боюсь, тьі с него не слазишь. тебя Усьі на нем крутит, как пропеллер)
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Правительство Германии пускай не лезет не в свое дело. Правительство Германии пускай занимается Германией.
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А правительство Германии давало отчет почему они разрешили Северный поток, тем самым проплачивая агрессивную политику рф, аннексии территорий , и смерти тысяч не в чем не повинных людей?
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Вам объяснить чем не угоден Северный поток ?
Это все равно что Чикотило выпустить на поруки.
Уже не говоря что не надо копировать парашу и вмешиваться во ВНУТРЕННИЕ дела Украины.
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Я уже вам объяснила, развазить все доказательства того, что Северный поток развяжет руки маньяку, нет смысла, вы и так прекрасно это знаете.
Это же очевидно, что это выгодно и настойчиво добивается кремлевским упырем.
Германии надо подставить свой хребет под шатающийся трон путлера?
Как бы не пожалеть потом, хотя... своего гитлера они выростили на несчастье всей планете , российского реанимируют всеми возможными способами.
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Германии "наш"трампушка так засунет, что мало не покажется
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Хоть и не люблю порохоботов но белорусы занимайтесь своей Белоруссией. Тебе твой Батька Лукашенко задницу твою сунул.

P.S.: для любопытных я гражданин Украины
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Ну ты нас поучи еще как диктаторов выращивать, белорус.
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обосралось служба блядей Украины-вы шо думаете в дойчленде бараны сидят
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я думаю бараны еще те, оно время покажет,поверь?
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Нююююю, Юлька-Фарровка теперя не отвертитца,
ея косы там лапа!!!
😱😵🤑
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Комментарий украинской стороны: мы кинули вашего торгового партнера г-на Х....о через его прозвище.
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каких таких настойчивых объяснений требует борьба с преступностью?
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Опля, а просто обеспокоенностью дело не обойдется?
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Вот тут пускай движутся со своими требованиями на стандартный трёхбуквенный адрес...
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Пошліть Його (Правительство Германии) нахер, та скажіть що ми "дуже озабочені"
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зачем Украине кому то что то объяснять. Она у себя дома, а вот протягивать руку дружбы только из за площади рашки и тянуть поток от туда ...то это требует обьяснений
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интересно, а по какому право спецслужба одной страны должна что то объяснять другой стране на тему того что произошло? ваше какое дело? не нравится - не признавайте и не осуждайте. все пояснения были даны на прессухе. не устраивает? нахер с пляжа.
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А не пошли бы вы в очередную озабоченость?
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дивись,зараз кошерні тобі насиплють..це ж монополія!
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Этого и следовало ожидать. петя довел страну до нищеты и до пренебрежения.Это немцы могут строить СП-2, потому что им выгодно. И плевать им на Украину.От кацапов немцы никаких объяснений не требовали никогда. Даже турбины Сименс можно в Крым продать. петя ну и педро же ты.
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Не горячись, ольгинский, а то перегреешься. Перечитай методички лучше.
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_Путлеровская подстилка имеет наглость что-то требовать от того, на кого путлер напал? Жди суда, падаль! Там и будут предоставлены доказательства. А до того времени расслабься и жди. И ещё: всё сделано в соответствии с УПК Украины, и твое разрешение нам не требуется, и спрашивать его у сообщника путлера мы не будем! Ферштейн, падаль?
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так хуйло получит больше чем по полоной
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Чего так дорого пластику,побрить пострич,переодеть и новые документы,тем более лето,очки и бейсболку
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Дык, определиться со степенью озабоченности уже не можете.
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Что им ещё, этим немецким занудам, не ясно?!... Ведь Югик с Грицаком уже всё объяснили... Это просто кошмар!... какой-то...
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Интересно, а BND тоже даёт отчёты украинскому правительству после их операций? Или это немец - поц, или поц кто писал заметку, передав таким уродским образом высказывания немчуры.
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Наверное у Германии закончились поводы для глубокой обеспокоенности.
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Так надо кореша спасть, путлера. Вот и засуетились всякие гниды в Европе. Забегали, уроды моральные.
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Надо выразить озабоченность по поводу позиции правительства Хермании, этого будет вполне достаточно!
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грыць не знает как ответить?
Подсказываю: "От нас вам глубокая озабоченность".
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Ехидные твиты‏

Самое интересное, что никто из российских чиновников не поблагодарил англичан за спасение жизни гражданки России Юлии Скрипаль и СБУ за спасение жизни российского гражданина Аркадия Бабченко. Это безошибочно свидетельствует о том, кто виноват в обоих покушениях.
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Судя по большинству комментов в Европу хотела лишь та группа студентов, вышедших на Майдан. У большинства форумчан "особый путь", который несомненно приведет к мышебратьям.
Запад вполне обоснованно просит доказать что это покушение и "спецоперация" была не выдумкой,СБУ и АП .
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Америка начала Меркель прижучивать так та старая штази-карга переметнулась к другу Владимиру. Не зря она недавно к нему ездила.
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Синдром Бабченко... Без лишнего шума 30 мая отправлен в отставку заместитель главы фсб генерал сергей королев. Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт - Цензор.НЕТ 1829
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СБУ глубоко озабочено глубокой озабоченностью Германии по поводу агрессии путлеро-фашистского рейха против Украины.
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" Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко" и предложений куда теперь девать дюжину траурных венков, выполненных в национальных цветах Германии, с надписью "Спи спокойно дорогой Аркадий - мы обеспокоены"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт
 
 
 
 
 
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