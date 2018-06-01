 Правительство Германии ждет от Украины объяснений о спецоперации СБУ в деле Бабченко, - Зайберт

Об этом в пятницу, 1 июня, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт. "Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.
Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.
31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.
Как то дивно сливаются в экстазе песни кацапов и наших "критиков".
Если действительно это было бы правдой , почему об этом так возмущенно трубят кацапы, вот не умеют они хранить тайну заговора , блин!
Правда?
Это все равно что Чикотило выпустить на поруки.
Уже не говоря что не надо копировать парашу и вмешиваться во ВНУТРЕННИЕ дела Украины.
Это же очевидно, что это выгодно и настойчиво добивается кремлевским упырем.
Германии надо подставить свой хребет под шатающийся трон путлера?
Как бы не пожалеть потом, хотя... своего гитлера они выростили на несчастье всей планете , российского реанимируют всеми возможными способами.
P.S.: для любопытных я гражданин Украины
ея косы там лапа!!!
😱😵🤑
немчура на открітие едет?
Подсказываю: "От нас вам глубокая озабоченность".
Самое интересное, что никто из российских чиновников не поблагодарил англичан за спасение жизни гражданки России Юлии Скрипаль и СБУ за спасение жизни российского гражданина Аркадия Бабченко. Это безошибочно свидетельствует о том, кто виноват в обоих покушениях.
Запад вполне обоснованно просит доказать что это покушение и "спецоперация" была не выдумкой,СБУ и АП .