 Львов получил 35 миллионов евро на мусороперерабатывающий комплекс и рекультивацию Грибовичей

Как отметил во время подписания городской глава Андрей Садовый, работы по строительству мусороперерабатывающего комплекса начнутся уже в этом году, сообщает Телеканал новостей "24".

Пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере €20 млн под гарантию города, инвестиционный грант в размере до €10 млн от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P), который возвращать не нужно, а также льготный кредит в размере €5 млн от Фонда чистых технологий (ФЧТ).

Эти средства город использует для того, чтобы начать и построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов, а также осуществить рекультивацию существующего полигона, который является одним из крупнейших полигонов в Украине. Город также внедрит лучшие подходы ко вторичной переработке и управлению отходами.

"Сегодня мы получили 100% гарантию наличия средств, и благодаря этому уже в этом году планируем начать процесс строительства завода. Срок – два года. Также должны начать и полномасштабные процессы по рекультивации свалки. Это очень большой комплекс работ, которые продлятся ориентировочно до 5 лет.

Очень важен здесь экологический аспект. Европейские институты, с которыми мы подписываем соглашения, финансируют исключительно экологически чистые проекты. Поэтому мы имеем серьезную гарантию. Это же касается и вопроса контроля за использованием средств. Все тендерные процедуры пройдут по европейским нормам", – сказал после подписания соглашений городской голова Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

Управляющий партнер Европейского банка реконструкции и развития Марина Петрова отметила, что Львов – самый активный город в Украине в плане сотрудничества с ЕБРР. "А конкретно этим проектом мы начинаем реализацию в Украине новой инициативы, которая называется "Зеленые города". Львов станет девятым городом-участником этой программы в целом, но в Украине он будет первым".