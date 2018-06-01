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Все про:Львов (3202) мусор (395) Садовый (315) мусоропереработка (87)

 Львов получил 35 миллионов евро на мусороперерабатывающий комплекс и рекультивацию Грибовичей

В Киеве подписали соглашение о предоставлении Львову 35 миллионов евро на реализацию проекта по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Как отметил во время подписания городской глава Андрей Садовый, работы по строительству мусороперерабатывающего комплекса начнутся уже в этом году, сообщает Телеканал новостей "24".

Пакет финансирования будет включать в себя 13-летний кредит ЕБРР в размере €20 млн под гарантию города, инвестиционный грант в размере до €10 млн от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P), который возвращать не нужно, а также льготный кредит в размере €5 млн от Фонда чистых технологий (ФЧТ).

Эти средства город использует для того, чтобы начать и построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов, а также осуществить рекультивацию существующего полигона, который является одним из крупнейших полигонов в Украине. Город также внедрит лучшие подходы ко вторичной переработке и управлению отходами.

"Сегодня мы получили 100% гарантию наличия средств, и благодаря этому уже в этом году планируем начать процесс строительства завода. Срок – два года. Также должны начать и полномасштабные процессы по рекультивации свалки. Это очень большой комплекс работ, которые продлятся ориентировочно до 5 лет.

Очень важен здесь экологический аспект. Европейские институты, с которыми мы подписываем соглашения, финансируют исключительно экологически чистые проекты. Поэтому мы имеем серьезную гарантию. Это же касается и вопроса контроля за использованием средств. Все тендерные процедуры пройдут по европейским нормам", – сказал после подписания соглашений городской голова Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

Управляющий партнер Европейского банка реконструкции и развития Марина Петрова отметила, что Львов – самый активный город в Украине в плане сотрудничества с ЕБРР. "А конкретно этим проектом мы начинаем реализацию в Украине новой инициативы, которая называется "Зеленые города". Львов станет девятым городом-участником этой программы в целом, но в Украине он будет первым".

Источник: https://censor.net.ua/n3069311
 
   
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Никак.
Изучи технологию работы ЕБРР, чтобы не писать глупости.
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Практика показывает, что у нас воруют без оглядки на ЕБРР. Грубо говоря в ЕБРР лохи сидят.
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Да хрен с ним, с откатом. Ему это чистое попадалово. Во Львове каждая собака знает про его маленький бизнес на грибовичской свалке.
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35 миллионов говоришь? Львов получил 35 миллионов евро на мусороперерабатывающий комплекс и рекультивацию Грибовичей - Цензор.НЕТ 6052 ....хорошие деньги...квартиры в Лондоне, виллы в Испании, порше и астон мартины...детишки в швейцарских и французских пансионатах, качественные зубные импланты и увеличение груди... Львов получил 35 миллионов евро на мусороперерабатывающий комплекс и рекультивацию Грибовичей - Цензор.НЕТ 6052
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Об'єднання "Самопоміч".
Гасло: "Візьми і зроби!"

У Києві підписали угоду про надання Львову 35 мільйонів євро на реалізацію проекту щодо поводження з твердими побутовими відходами. Львів отримав 35 мільйонів євро на сміттєпереробний комплекс і рекультивацію полігону в Грибовичах - Цензор.НЕТ 9812

А чому не міський голова Львова Андрій Садовий сам та не у Львові?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛьвов получил 35 миллионов евро на мусороперерабатывающий комплекс и рекультивацию Грибовичей
 
 
 
 
 
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