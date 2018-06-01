 Государственная исполнительная служба арестовала счета ГП "Укрспирт"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Взыскания, наложенные на предприятие, обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов, за которые ни один чиновник не понес ответственности", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Укрспирт" в судебном порядке добился отмены решений, по которым было наложено взыскание, но, вопреки этому решению Высшего административного суда, приказы о взыскании были приняты к исполнению. "С целью обеспечения проведения исполнительных действий, 24 мая 2018 года государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на все банковские счета "Укрспирта", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркивают, что наложение ареста на имущество госпредприятия может привести к банкротству "Укрспирта". "Ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно. Как следствие - будет полностью уничтожена спиртовая отрасль страны, что приведет к необратимым негативным последствиям: отсутствие поступлений в государственный бюджет по уплате акцизного налога и других обязательных платежей", - сказано в сообщении.

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