 Государственная исполнительная служба арестовала счета ГП "Укрспирт"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Взыскания, наложенные на предприятие, обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов, за которые ни один чиновник не понес ответственности", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что "Укрспирт" в судебном порядке добился отмены решений, по которым было наложено взыскание, но, вопреки этому решению Высшего административного суда, приказы о взыскании были приняты к исполнению. "С целью обеспечения проведения исполнительных действий, 24 мая 2018 года государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на все банковские счета "Укрспирта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что наложение ареста на имущество госпредприятия может привести к банкротству "Укрспирта". "Ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно. Как следствие - будет полностью уничтожена спиртовая отрасль страны, что приведет к необратимым негативным последствиям: отсутствие поступлений в государственный бюджет по уплате акцизного налога и других обязательных платежей", - сказано в сообщении.
Порошенко и Ко готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость
http://ua24ua.net/poroshenko-i-ko-gotovyat-sebe-platsdarm-v-ispanii-vivodya-sredstva-i-skupaya-nedvigimost/
😵
Если это правда, то как поступить? В чём будет справедливость и для кого она и чем закончится?
Аналогично может закончится большевистская справедливость по выплате полной стоимости (кто её определит?) предприятий "скупленных по дешёвке" при "прихватизации"...
Я оху.....
Ну нет, и не может быть отрасли УБЫТОЧНЕЕ, чем производство спирта!
Одни банкроты, млять!