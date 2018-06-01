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Все про:налоги (2433) спирт (191) Укрспирт (120) Государственная исполнительная служба (1)

 Государственная исполнительная служба арестовала счета ГП "Укрспирт"

Государственная исполнительная служба арестовала счета монополиста на украинском рынке спирта – государственного предприятия "Укрспирт" в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Взыскания, наложенные на предприятие, обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов, за которые ни один чиновник не понес ответственности", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Укрспирт" в судебном порядке добился отмены решений, по которым было наложено взыскание, но, вопреки этому решению Высшего административного суда, приказы о взыскании были приняты к исполнению. "С целью обеспечения проведения исполнительных действий, 24 мая 2018 года государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на все банковские счета "Укрспирта", - говорится в сообщении.

Смотрите: Гройсман: ""Укрспирт" надо продать, зачем он государству нужен вообще?". ВИДЕО

В пресс-службе подчеркивают, что наложение ареста на имущество госпредприятия может привести к банкротству "Укрспирта". "Ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно. Как следствие - будет полностью уничтожена спиртовая отрасль страны, что приведет к необратимым негативным последствиям: отсутствие поступлений в государственный бюджет по уплате акцизного налога и других обязательных платежей", - сказано в сообщении.

Также смотрите: В Укрспирте начала работу дегустационная комиссия, для употребления образцов спирта. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3069302
 
 
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Кто то арестовывает.Кто-то прибирает...Передел идет ,аж гай шумить. Тоьлько экономика в жопе.
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Грабят перед драпом -
Порошенко и Ко готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость
http://ua24ua.net/poroshenko-i-ko-gotovyat-sebe-platsdarm-v-ispanii-vivodya-sredstva-i-skupaya-nedvigimost/
😵
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Да ясное дело. Только на что он надеется. Если к власти придет такой как Саакашвили. выдадут как щенка. Он просто идиот.
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да - и заводик ту-ту...\наверное порезали на металл...)\
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Правильно, ліквідувати і з землею зрівняти.
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"В пресс-службе подчеркивают, что наложение ареста на имущество госпредприятия может привести к банкротству "Укрспирта". Источник: https://censor.net.ua/n3069302 "

Если это правда, то как поступить? В чём будет справедливость и для кого она и чем закончится?
Аналогично может закончится большевистская справедливость по выплате полной стоимости (кто её определит?) предприятий "скупленных по дешёвке" при "прихватизации"...
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Укрспирт завжди належав комунякам чи їхнім спонсорам. Цікаво, а хто тепер це тримає?
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Нужны дополнительные сведения, из этой статьи этого не узнать...
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Мораль идейного рашиста не позволяет тебе назвать своего фюрера Хуйлом т.к. ты его называешь только уважительно - Путин?
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Ты первый должен сказать, что Путин х*йло. Но ты этого никогда не сделаешь. Скажи хотя бы чей Крым, кацапчик? Державна виконавча служба заарештувала рахунки ДП "Укрспирт" - Цензор.НЕТ 7636
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Она не арестовала счета. Она их выпила...
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Можно услышать пояснение, что недоплата налогов это - враньё и наложение штрафа - незаконно?
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можна почути одне - народному фронту дуже подобається цей бізнес
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Я ху.....
Я оху.....
Ну нет, и не может быть отрасли УБЫТОЧНЕЕ, чем производство спирта!
Одни банкроты, млять!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГосударственная исполнительная служба арестовала счета ГП "Укрспирт"
 
 
 
 
 
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