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 Политика Украины, Общество
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 "Нам не все равно": акция в поддержку украинских политзаключенных пройдет завтра на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО

Украинские активисты, требующие освободить осужденного в России режиссера Олега Сенцова, объявили о проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Киеве она должна состояться 2 июня на Майдане Незалежности. Активисты призывают неравнодушных принять участие в ации и флешмобе.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы обращаемся ко всему футбольному миру", - украинские музыканты и актеры в преддверии ЧМ-2018 записали видеообращение в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3069298
 
   
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Как по мне..Так внутренние проблемы важнее. Которые нужно решать немедленно.Чем распыления. Похоже на отвлекалово от власти.Говорили уже про Сенцова.
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Вы о ситуации в Екатеренбурге, где обращаются за мошенничество с вложениями в жилье?
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это конечно обязательно - как только ты, так сразу и всё...\а как же без этого...)\
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Безполезные эти акции,устраивают их те кому делать больше нечего, а работать не надо! Путин вас услышит,сжалуется и отпустит всех???
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Може,а може й не може? Ну ты в это веришь, есть смысл в этом(результат). Нада делать то,в чем есть смысл,то что даст результат, а это если честно-херня на постном масле!
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К ним присоединится и Оффшоренко... пока его сфотографируют...
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"Нам не все равно": акция в поддержку украинских политзаключенных пройдет завтра на Майдане Незалежности в Киеве.

А почему пропущено "в России" ?

" Нам не все равно": акция в поддержку украинских политзаключенных в России пройдет завтра на Майдане Незалежности в Киеве."
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Думаю, что когда то будет
Но я не о том. Получатся, как бы акция в поддержку УКРАИНСКИХ ПОЛИЗАКЛЮЧЕННЫХ в Украине.
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Та я понял,понял,то я так,поддержать разговор!
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Лишить гражданства Вышинского и предложить обмен на Сенцова!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам не все равно": акция в поддержку украинских политзаключенных пройдет завтра на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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