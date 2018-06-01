 "Нам не все равно": акция в поддержку украинских политзаключенных пройдет завтра на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Киеве она должна состояться 2 июня на Майдане Незалежности. Активисты призывают неравнодушных принять участие в ации и флешмобе.

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