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 Политика Украины
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 Апелляционный суд оставил под арестом имущество нардепа Розенблата

Апелляционный суд города Киева оставил под арестом имущество народного депутата Борислава Розенблата, которого НАБУ подозревает во взяточничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда города Киева.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 19 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу представителя истца, представленную в интересах подозреваемого Розенблатта Б.С. - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял решение не возвращать 7 млн грн залога, внесенного за нардепа Розенблата

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Также читайте: Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ

Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069297
 
   
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Суды такие,что нужно следить за ними...Чтобы подлость не совершили. Нахер такие суды ? КОГДА ВОР в любой момент сдрыснет и поминай как звали. Вместе с наворованным.
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Морда наглая, жидовская, совсем оборзел в Украине , патентованный жид! Еще в какую-то комиссию рвется по борьбе с коррупцией!
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"Апелляционный суд оставил под арестом имущество нардепа Розенблата" - тут видим, настолько очевидный вор, что шоколадный Пахан бессилен, были попытки с его стороны, дискредитации НАБУ, у Рошена и так всё рыло в пуху, это было бы через чур.
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падумаешь...
он себе новое имущество намутит...
только теперь все... полностью....(а не кое-что) на Шарика запишет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд оставил под арестом имущество нардепа Розенблата
 
 
 
 
 
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