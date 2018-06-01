 Украина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня мы имеем несколько возможных мест для строительства моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации, согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами", - заявил президент во время церемонии открытия мостового перехода Одесса – Рени в пятницу в Одесской области.

Он напомнил, что во время недавнего визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова была достигнута договоренность о строительстве дороги, связывающей Украину, Румынию и Болгарию.

"Во время визита болгарского премьер-министра даны необходимые поручения для строительства международной трассы… в Румынию и через Румынию в Болгарию, чтобы она связывала сегодня все три страны", - отметил президент.

Как сообщалось, 26 мая президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов рассчитывают соединить автотрассой населенные пункты Рени (Одесская обл.) и Варна (Болгария).

"Мы договорились, что мы активизируем вопросы строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, между Рени и Варной через территорию Румынии. Я надеюсь, что здесь, на нашей стороне, будут и ресурсы Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров и будем делать все возможное, чтобы на машине за несколько часов можно было доехать из Одессы до Варны", - сказал П.Порошенко журналистам в Киеве после переговоров с премьером Болгарии.

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П.Порошенко продемонстрировал карту, которую привез премьер Болгарии, с маршрутом строительства такого транспортного коридора. "На карте, которую показал президент, не хватает подписи румынской стороны. Строительство такой дороги не будет очень дорогим. Это может быть общественно-частное партнерство или совместный фонд трех государств", - добавил, в свою очередь, Б.Борисов.