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 Политика Украины
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Все про:Болгария (316) дороги (1631) Одесса (4963) Порошенко (14886)

 Украина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна, - Порошенко

Начинается работа над проектной документацией международного транспортного коридора Одесса – Варна, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня мы имеем несколько возможных мест для строительства моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации, согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами", - заявил президент во время церемонии открытия мостового перехода Одесса – Рени в пятницу в Одесской области.

Он напомнил, что во время недавнего визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова была достигнута договоренность о строительстве дороги, связывающей Украину, Румынию и Болгарию.

"Во время визита болгарского премьер-министра даны необходимые поручения для строительства международной трассы… в Румынию и через Румынию в Болгарию, чтобы она связывала сегодня все три страны", - отметил президент.

Как сообщалось, 26 мая президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов рассчитывают соединить автотрассой населенные пункты Рени (Одесская обл.) и Варна (Болгария).

"Мы договорились, что мы активизируем вопросы строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, между Рени и Варной через территорию Румынии. Я надеюсь, что здесь, на нашей стороне, будут и ресурсы Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров и будем делать все возможное, чтобы на машине за несколько часов можно было доехать из Одессы до Варны", - сказал П.Порошенко журналистам в Киеве после переговоров с премьером Болгарии.

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П.Порошенко продемонстрировал карту, которую привез премьер Болгарии, с маршрутом строительства такого транспортного коридора. "На карте, которую показал президент, не хватает подписи румынской стороны. Строительство такой дороги не будет очень дорогим. Это может быть общественно-частное партнерство или совместный фонд трех государств", - добавил, в свою очередь, Б.Борисов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069293
 
   
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Сейчас многое строится и уже построено. Можно каждый день кататься и открывать заводы, элеваторы, автодороги, мосты, детсады со школами. Это заслуга децентрализации. Украина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3783
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Шо?
Патронный завод уже построен? Где?
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В смысле где? Там, куда его твое Хуйло вывезло - у тебя на пидарашке, свинорус.
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Ты д-л.
С неадекватами не общаюсь. Вас ур-дов и с рашки поналезло.
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Не пойму к чему такой коридор чисто из коммерческой точки зрения, что такое Петя собрался возить по автодороге из курортного города Варна с морским портом, в курортный город Одесса с морским портом.
Ведь давно известно что морские перевозки самый дешевый вид транспорта, в смысле с коммерческой точки зрения.
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є такий сайт ларді транс зайди туди і подивись що фури возять туди і назад в ті країни +сухопутний маршрут в туречину багато грузів вимагають відправляти по суші це важлива дорога
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"Румыния выступает против того, чтобы строить мост через Дунай между Румынией и Украиной. Румыния заинтересована, чтобы транзит шел через территорию Молдавии, соответственно, стимулируя развитие экономики республики. Румыния в близких отношениях с Молдавией. Если будет сообщение между Украиной и Румынией, Молдавия останется без заработка на транзите", - отметил Кава
дорога в Варну проходит через Молдавию и занимает более 10 часов
"Румыния выступает против того, чтобы строить мост через Дунай между Румынией и Украиной
Україна починає розробку проектної документації міжнародного транспортного коридору Одеса-Варна, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3540 Василий Васильев 79630a4d
Не пойму к чему такой коридор чисто из коммерческой точки зрения, что такое Петя собрался возить по автодороге из курортного города Варна с морским портом, в курортный город Одесса с морским портом.
Ведь давно известно что морские перевозки самый дешевый вид транспорта, в смысле с коммерческой точки зрения.
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А паромна переправа "Одеса - Варна" діє чи ні? Хто знає?
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Начинает разработку - старт-ап, так сказать. Когда будете говорить, что завершили?... Балаболы-трепачи...
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Давайте сначала мост, а потом документацию
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Этот диабетик сегодня кошмарит Одессу. Дурдом на дорогах. До этого три дня мыли, красили-белили, все поля в районе седьмого заметали. Показуха капец
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А може це одеські прогибали кошмарять щоб вислужитись?
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труханов не прогибало, он гражданин расии, а расиян никто не прогнет и не поставит накалени.
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да, так и есть, пэтя абы кого возле себя не держит
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В первую очередь Украине нужно восстановить статус ядерной державы, а всё остальное мелочи - обычная рутина.
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Президент Порошенко найдет достойный ответ кацапскому мосту.
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Константин, шо , топор потерял или враги скиздили??)))
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))))))
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«Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и
поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше
ломки, тем больше означает деятельности градоправителя…»

"Ревизор"
Н.В. Гоголь
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якщо б Одеса мала коридор до Європи, то була б європейським містом.
Ага, ану, ща як построіт... документацію.
Слабко віриться, бо Кличко не може жодної естокади відремонтувати в Києві, не те що моста. То ж треба зарплати платити людям, тобто будівельникам-архітекторам, а не кума-алкоголіка посадити на головного будівельника, щоб докумєнтацію строіл.
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когда-то курсировали четыре грузовых парома между Ильичевском и Варной.
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А пока тррренировка- ножничками чик-чик-чик-чик!!! ))))
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это же, если память не изменяет, пару лет назад предлагал некто Саакашвили...но как-то не срослось...
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Да вы блть сначала из Николаева до Кропивницкого и Кривого-Рога дорогу сделайте!
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Новой окружной нет. Моста на троещину нет. И нового коридрра тоже не будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна, - Порошенко
 
 
 
 
 
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