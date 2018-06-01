 Украина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы имеем несколько возможных мест для строительства моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации, согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами", - заявил президент во время церемонии открытия мостового перехода Одесса – Рени в пятницу в Одесской области.
Он напомнил, что во время недавнего визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова была достигнута договоренность о строительстве дороги, связывающей Украину, Румынию и Болгарию.
"Во время визита болгарского премьер-министра даны необходимые поручения для строительства международной трассы… в Румынию и через Румынию в Болгарию, чтобы она связывала сегодня все три страны", - отметил президент.
Как сообщалось, 26 мая президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов рассчитывают соединить автотрассой населенные пункты Рени (Одесская обл.) и Варна (Болгария).
"Мы договорились, что мы активизируем вопросы строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, между Рени и Варной через территорию Румынии. Я надеюсь, что здесь, на нашей стороне, будут и ресурсы Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров и будем делать все возможное, чтобы на машине за несколько часов можно было доехать из Одессы до Варны", - сказал П.Порошенко журналистам в Киеве после переговоров с премьером Болгарии.
П.Порошенко продемонстрировал карту, которую привез премьер Болгарии, с маршрутом строительства такого транспортного коридора. "На карте, которую показал президент, не хватает подписи румынской стороны. Строительство такой дороги не будет очень дорогим. Это может быть общественно-частное партнерство или совместный фонд трех государств", - добавил, в свою очередь, Б.Борисов.
Патронный завод уже построен? Где?
С неадекватами не общаюсь. Вас ур-дов и с рашки поналезло.
Ведь давно известно что морские перевозки самый дешевый вид транспорта, в смысле с коммерческой точки зрения.
дорога в Варну проходит через Молдавию и занимает более 10 часов
"Румыния выступает против того, чтобы строить мост через Дунай между Румынией и Украиной
Василий Васильев 79630a4d
Не пойму к чему такой коридор чисто из коммерческой точки зрения, что такое Петя собрался возить по автодороге из курортного города Варна с морским портом, в курортный город Одесса с морским портом.
Ведь давно известно что морские перевозки самый дешевый вид транспорта, в смысле с коммерческой точки зрения.
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))))))
поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше
ломки, тем больше означает деятельности градоправителя…»
"Ревизор"
Н.В. Гоголь
Ага, ану, ща як построіт... документацію.
Слабко віриться, бо Кличко не може жодної естокади відремонтувати в Києві, не те що моста. То ж треба зарплати платити людям, тобто будівельникам-архітекторам, а не кума-алкоголіка посадити на головного будівельника, щоб докумєнтацію строіл.