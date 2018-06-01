 "СтопКор" обратился в ГПУ, СБУ и ГСЧС о предотвращении техногенной катастрофы на Днепропетровщине

Речь идет о передаче в управление частной фирме опасного химического объекта - АУЛЬСКАЯ ХЛОРОПЕРЕЛИВНАЯ станция, пишет СтопКор.



Обращения об угрозе техногенной катастрофы были переданы в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На основании проведенного общественно-журналистского расследования, нами выявлены факты совершения преступлений и, как последствия, предпосылки к наступлению в Днепропетровской области техногенной катастрофы, угрожающей жизни и здоровью сотен тысяч местных жителей и химическим загрязнением большой территории", - обращаются в милицию юристы ГО.



"КП" АХС "- мощное химическое предприятие по производству жидкого хлора, один из самых опасных объектов с точки зрения техногенных катастроф и опасности жизни тысяч людей. На предприятии может находиться одновременно до 275 тонн хлора. Монополист по производству хлора восточного региона Украины. Поставляет хлор для очистки воды в Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и другие области Восточной Украины.



Хлор - боевое отравляющее вещество, которое начали использовать в боевых действиях еще во время Первой мировой войны. Вдыхание хлора приводит к химическому ожогу дыхательных путей, спазму бронхов. Возможна мгновенная смерть. В менее тяжелых случаях отравления ощущается резь в глазах, слезотечение, боль в груди и болезненный кашель, слюнотечение, тошнота, рвота, понос. Возможно развитие тяжелой пневмонии или токсического отека легких.









Исходя из вышеизложенного, с точки зрения диверсионных устремлений КП "АХС" - один из самых привлекательных объектов Днепропетровской области, тем более что рядом находится зона АТО с террористическими формированиями.

Целостный имущественный комплекс "АХС" до 2011 года принадлежал Коммунальному предприятию Днепропетровской областной государственной администрации "Аульская хлорпереливна станция".



В результате должностных преступлений и действий коррупционного характера со стороны руководства Днепропетровской ОГА и областного совета, целостный имущественный комплекс "АХС" 17.06.2011р. был предоставлен Днепропетровским областным советом в аренду на 49 лет частной, никому до этого не известной, компании ООО "Аульская хлорпереливная станция", которая была создана с аналогичным названием как и у КП с мошеннической целью, не имела ни персонала, ни опыта, ни необходимого оборудования для обращения с опасными вредными веществами.

Кроме этого, по наработанным до 2014 года контрактам и ​​схемам, хлор поставляется для очистки воды в террористические образования "ДНР-ЛНР", что свидетельствует о финансировании терроризма и имеет признаки преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины "- говорится в обращении.



К тому же - передача ЦИК "АХС" в управление частной компании состоялась с нарушением законодательства в части начисления арендной ставки, которая была снижена с 10 до 5 процентов, что нанесло бюджету потерь минимум на 15 млн гривен - отмечают в своем обращении правозащитники "Стоп коррупции ".



И заключают: "Преступные действия лиц, принявших решение и способствовавших передаче ЦИК "АХС" в аренду мошенническому ООО "АХС" угрожают национальной безопасности Украины, носят корыстный характер и могут привести к чрезвычайным происшествиям и техногенным катастрофам. Из-за отсутствия надлежащей охраны "АХС", присутствует большая вероятность диверсионных актов на данном объекте".