 В Обухове на полтора часа перекрыли трассу

Митингующие утром 1 июня перекрыли Обуховскую трассу. Блокирование продолжалось полтора часа. Протестующие, а это предприниматели, работники бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, общественные активисты и просто неравнодушные люди, которые устали от произвола чиновников и обращаются, чтобы обратили внимание на проблемы, сложившиеся в районе, сообщает УНИАН.

Одна из групп митингующих - это пайщики бывшего государственного предприятия Совхоз-комбинат "Обуховский", которые присоединились к митингующим со своей проблемой - распаевание земель бывшего совхоза. Речь идет о более чем 3000 гектаров пашни, которая еще в 2006-м должна была перейти в собственность работников и пенсионеров бывшего государственного предприятия. Всего таких дольщиков - 839 человек. Однако, с тех пор земельные участки смогла оформить только половина дольщиков, они столкнулись с большим сопротивлением нового владельца предприятия, созданного на базе ликвидированного - ОАО "ОБУХОВСКОЕ". Остальные, и в настоящее время, это не истребованные паи ориентировочной площадью 2000 гектаров. В свою очередь, адвокат Арсен Луцик, который защищает интересы дольщиков, отметил, что почти 12 лет распаеванию активно препятствует предприятие, которое было создано на базе ликвидированного. Там не признают ни необходимости самого распаевания, ни права собственности тех, кто уже получил документы на земельные участки.

По словам адвоката, пайщиков запугивают и травят постоянными судебными исками, поскольку считают всю землю своим корпоративным правом. В то же время, митингующие пайщики бывшего государственного предприятия Совхоз-комбинат "Обуховский" указывают на бездействие правоохранителей и местной исполнительной власти в решении этого вопроса, поскольку власть не желает урегулировать в рамках действующего земельного законодательства неконтролируемую обработку невостребованных паев, площадь, которых составляет более 2000 гектаров. В результате чего создаются неконкурентные условия в аграрном секторе, поскольку вновь созданное предприятие ОАО "ОБУХОВСКОЕ" обрабатывает эти земли без правоустанавливающих документов. В целом же, говорят, проблем в районе накопилось много. Людей беспокоит высокий уровень преступности, состояние дорог и объектов социальной сферы. Пикетчики надеются, что благодаря перекрытию Обуховской трассы на их требования обратят внимание и в столице. Поэтому подготовили открытое обращение к представителям высших органов власти.