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 Общество
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Все про:Обухов (60) протест (4257)

 В Обухове на полтора часа перекрыли трассу

Людей беспокоит высокий уровень преступности, состояние дорог и объектов социальной сферы.

Митингующие утром 1 июня перекрыли Обуховскую трассу. Блокирование продолжалось полтора часа. Протестующие, а это предприниматели, работники бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, общественные активисты и просто неравнодушные люди, которые устали от произвола чиновников и обращаются, чтобы обратили внимание на проблемы, сложившиеся в районе, сообщает УНИАН.

Одна из групп митингующих - это пайщики бывшего государственного предприятия Совхоз-комбинат "Обуховский", которые присоединились к митингующим со своей проблемой - распаевание земель бывшего совхоза. Речь идет о более чем 3000 гектаров пашни, которая еще в 2006-м должна была перейти в собственность работников и пенсионеров бывшего государственного предприятия. Всего таких дольщиков - 839 человек. Однако, с тех пор земельные участки смогла оформить только половина дольщиков, они столкнулись с большим сопротивлением нового владельца предприятия, созданного на базе ликвидированного - ОАО "ОБУХОВСКОЕ". Остальные, и в настоящее время, это не истребованные паи ориентировочной площадью 2000 гектаров. В свою очередь, адвокат Арсен Луцик, который защищает интересы дольщиков, отметил, что почти 12 лет распаеванию активно препятствует предприятие, которое было создано на базе ликвидированного. Там не признают ни необходимости самого распаевания, ни права собственности тех, кто уже получил документы на земельные участки.

По словам адвоката, пайщиков запугивают и травят постоянными судебными исками, поскольку считают всю землю своим корпоративным правом. В то же время, митингующие пайщики бывшего государственного предприятия Совхоз-комбинат "Обуховский" указывают на бездействие правоохранителей и местной исполнительной власти в решении этого вопроса, поскольку власть не желает урегулировать в рамках действующего земельного законодательства неконтролируемую  обработку невостребованных паев, площадь, которых составляет более 2000 гектаров. В результате чего создаются неконкурентные условия в аграрном секторе, поскольку вновь созданное предприятие ОАО "ОБУХОВСКОЕ" обрабатывает эти земли без правоустанавливающих документов. В целом же, говорят, проблем в районе накопилось много. Людей беспокоит высокий уровень преступности, состояние дорог и объектов социальной сферы. Пикетчики надеются, что благодаря перекрытию Обуховской трассы на их требования обратят внимание и в столице. Поэтому подготовили открытое обращение к представителям высших органов власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3069285
 
 
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А просто написати - ВЛАДА ЗаЇБАЛА....
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Они еще не были в Херсоне или Житомире В Обухове на полтора часа перекрыли трассу - Цензор.НЕТ 2414
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Надо писать петицию президенту Порошенко, а не трассы перекрывать в воюющей стране.
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Не петицію Пеці,а повісити гарненько так....
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Вы ещё скажете спасибо, президенту Порошенко. Не судите поспешно.
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а можно уважаемый поподробней за что ? когда его выбирали то люди надеялись что при нем будет действительно борьба с той же коррупцией - а он взял и просто ее возглавил , возвел коррупцию и растаскивание бюджетных средств практически в законные действия -
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А не надо никого выбирать. Выходить на майдан надо за европейскую зарплату и пенсию уже сегодня. А не за очередного мутанта, типа Тимошенко, Ляшко или самого Бобула. Чем раньше украинцы это поймут, тем легче всем нам будет жить. Менять на выборах Порошенко на Тимошенко, что бы затем надеяться, что она снизит нам цены на газ, это путь в никуда. Организовать в стране всеобщую забастовку за европейские зарплаты и пенсии уже сегодня, это будет правильным решением. Как иначе?Если вам на работе будут платить 2000 евро в месяц, а вашим родителям одну тысячу евро пенсии, то вам будет глубоко плевать, кто там и что возглавил или по каким ценам вам газ продают. Это непонятно?
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А встать на колени перед АП в Киеве и цинично и лицемерно бунтовать нарушая закон и конституцию как это сделали в расейском Екатиренбурге - слабо ?!! В Обухові на півтори години перекрили трасу - Цензор.НЕТ 9741
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Писять Пороршенко,всё равно ,что лбом об стенку биться.Ворон ворону глаз не выклюет.Надо регулярно напоминать,что в Украине есть граждане ,а не только Ряхи-громада.
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кагда дуб перегрызешь и засунешьконец себе в зад тогда и петицию напишешь
когда на сайте преза будет чтото о войне тогда о войне пизТеть будешь
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а как это ты на заблокированный вк заходишь
ты либо из СБУ либо из ФСБ
че вас там прямо на улице подбирают возле мусорников
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Людей беспокоит высокий уровень преступности, состояние дорог и объектов социальной сферы.

Людей должно беспокоить что вся уркаинская власть с 1991 года состоит из преступников, которые занимаются бандитизмом и мародерством в законе !!!
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Ничего подобного. Нужна конкретика, нужны точные формулировки. Вот есть чиновник, вот есть преступление, которое нужно расследовать. Вот факты раз, два, три. А эти "все виноваты, всех на нары" вообще ни о чём. Всё или все, значит, никто или ничего.
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Всё шо надо знать про небывало успешную рехворму -- децентрализации. Теперь сидят месные князьки - царьки - помещики, которые с успехом осваивают и грабят то бабло что раньше грабили в центре на Банковой , бо раньше бабло в центральный бюджет шло. А щас этим князькам лафа полная...грабь нихочу. Не надо дурить народ реформарми - в условиях беспредела и полной безнаказаности никакие реформы не работают. И соевая мафия это прекрасно понимает -- потому идёт такое дикое сопоротивление созданию антикорупционных органов. Потому что тогда самих же соевых придёца садить по тюрьмам.
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Нада кислород "Обуховской туалетной бумаге" перррекрыть...Тада пачти увесь народ васстанет! В Обухові на півтори години перекрили трасу - Цензор.НЕТ 6613
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Не помню кто и как дословно сказал, но смысл в том, что нас ждёт много много "Врадиевок"..
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Порошенко - главный агрорейдер Украины.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Обухове на полтора часа перекрыли трассу
 
 
 
 
 
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